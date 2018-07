Rekordkjøpet (17) om sine nye lagkompiser: – Jeg pleide å spille med dem på FIFA ...

Publisert: 29.07.18 22:19

FOTBALL 2018-07-29T20:19:34Z

Hva gjorde du da du var 17 år gammel? Alphonso Davies kan smykke seg med tittelen tidenes dyreste MLS-ekspert.

Det sørget Bayern München for.

Den regjerende tyske seriemesteren kan komme til å måtte betale nærmere 180 millioner kroner for 17-åringen, ifølge CBC .

Det er over dobbelt så mye som den tidligere rekorden på en MLS-ekspert: Jozy Altidores overgang fra New York Red Bulls til Villarreal

– Å kunne signere for en klubb som Bayern München, er ekstremt spennende. Jeg hadde lyst til å hoppe og skrike, sier en lykkelig Davies.

Alphonso Davies Fullt navn: Alphonso Boyle Davies Født: 2. november 2000 (17 år) Fødested: Buduburam i Ghana Posisjon: Ving Klubber: Whitecaps 2 FC, Vancouver Whitecaps Kamper (mål) for Vancouver Whitecaps: 68 (7) Landslag: Canada Landslagskamper (-mål): 6 (3)

Den kanadiske 17-åringen forlater Vancouver Whitecaps og MLS til fordel for tysk Bundesliga, der han kommer til å spille med flere av idolene sine.

– Jeg er overlykkelig over å kunne spille ved siden av verdensklassespillere som (Arjen) Robben, (Franck) Ribery og (David) Alaba. Dette er spillere som jeg så opp til som liten. Jeg pleide å spille med dem på FIFA ... Det er en drøm som går i oppfyllelse, sier han til Bundesligas egne nettsider.

Davies er imidlertid ikke helt ferdig med MLS. Han skal spille for Vancouver-klubben ut 2018-sesongen, der Whitecaps har litt over tosifret kamper igjen av grunnspillet – og noen flere om laget kvalifiserer seg for sluttspillet.

– Det er åpenbart morsomt for meg å tenke på å spille for Bayern, men hovedfokuset mitt er her og å gjøre ferdig sesongen med Vancouver. Forhåpentligvis kommer vi til sluttspillet og løfter trofeet, sier han.

