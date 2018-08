Rosenborg er ute av Champions League: – Europa League er nok nivået vårt

Publisert: 01.08.18

FOTBALL 2018-08-01T20:39:20Z

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Celtic 0–0, 1–3 sammenlagt) Rosenborg måtte vinne 2–0 eller mer for å holde liv i Champions League-drømmen. I en sjansefattig batalje på Lerkendal ble det med det gode forsøket.

Det nærmeste Rosenborg kom mål var en annullert scoring i det 87. minutt. Nicklas Bendtner hadde underarmen sin i hodet på Celtic-keeper Craig Gordon - og dermed var det en grei avgjørelse av dommeren.

Trønderne har ikke kvalifisert seg til gruppespillet i Champions League siden 2007. I fjor ble det Europa League-spill, og det har RBK fortsatt muligheten til. Nå går de inn i tredje kvalik-runde, der irske Cork bør være en overkommelig motstander.

– Det blir tøffere og tøffere å komme inn i Champions League, fastslår sportssjef Stig Inge Bjørnebye til VG.

– Du har ikke råd til å slippe inn tre mål, da blir det vanskelig, fortsetter Bjørnebye.

– Med 3–1 tap borte ble det vanskelig, konstaterte Nicklas Bendtner på vei ut fra Lerkendal onsdag kveld.

– Jeg synes vi gjør et godt forsøk, men vi er ikke dyktige nok og har heller ikke marginene med oss i de avgjørende situasjonene, sa Pål André Helland til VG etterpå.

– Jeg er skuffet. Det er bittert. Men hvis vi skal være dønn ærlige, så er nok Europa League nivået vårt, fortsatte Helland.

– Sånn er dessverre klasseskillet i Europa. Men i Europa League kan vi være med og gå videre.

Helland måtte ut med en kraftig lånehøne i 2. omgang.

– Det er skuffende. I 2. omgang gjorde Celtic noen justeringer, og da slet vi mer. Vi kunne ha fått et mål, og da hadde det blitt spennende, sa Marius Lundemo til Eurosport.

– Med tanke på at vi var heldige som slapp med 1–3 i Glasgow, er det ikke noe å si på at vi røk ut.

– Vi gjorde et ærlig forsøk, mente RBK-trener Rini Coolen da han snakket med Eurosport etterpå.

Rosenborg hadde en vanskelig, men ikke umulig, oppgave foran seg, om laget skulle greie å ta seg ett skritt nærmere gruppespillet i Champions League ved å snu til seier mot Celtic.

Nesten 17 år etter at Harald Brattbakk scoret begge målene i Rosenborgs eneste seier over Celtic, måtte trønderne gjenta bedriften (seier 2–0 eller mer) for å avansere.

Rosenborg gikk ut i tilnærmet samme formasjon som i det motsatte oppgjøret, 4–2–1–3: Det betød Mike Jensen i en fremskutt midtbanerolle, Nicklas Bendtner på venstre ving, og Alexander Søderlund som midtspiss.

Det startet så bra.

God samhandling

Mange gjenvinninger, først og fremst ved Søderlund, Jensen, Trondsen og Meling, gjorde at hjemmelaget spilte seg til flere gode halvsjanser i første omgang. Spesielt på venstre kant kombinerte Rosenborg godt - men uten at det førte til mer enn høflig applaus fra tribunen.

Den største sjansen, men den eneste virkelig store, var det Marius Lundemo som fikk, på overtid i første omgang. Det gikk et sus gjennom et forventningsfullt hjemmepublikum da Celtic-keeper Craig Gordon slo ballen over.

– Vi gjør en fantastisk 1. omgang. Det er synd vi ikke scorer, sa Søderlund til Eurosport etterpå.

Sceneskifte

– Rosenborg presset oss bra før pause. Vi la om i 2. omgang og fikk mer kontroll, fastslo Celtic-sjef Brendan Rodgers.

Han hadde helt rett: Etter pause endret kampen totalt karakter.

Et langt mer aggressivt bortelag tok styring over kampen fra start av. Rosenborg kom seg aldri ut av startblokkene, og fikk langt færre overgangsmuligheter enn i første. Samtidig gikk klokka fort.

Altfor fort.

Rosenborg yppet seg ikke før Jonathan Levi entret banen for en tam Pål André Helland, med en halvtime igjen å spille. Svensken driblet og fyrte av fra god posisjon, men Celtic slapp med skrekken.

Europa League neste

– Det er utrolig deilig. Rosenborg var sterke i 1. omgang, men vi klarte å holde nullen på bortebane. De produserer ikke så mange sjanser , fastslo Celtics Kristoffer Ajer etterpå.

– Ajer opptrer veldig modent, sa Eurosport-ekspert Bengt Eriksen på sendingen.

Drømmen om Champions League er over, men muligheten til å ta seg til gruppespillet i Europa League lever fortsatt. Nest siste trinn på den stigen er det irske laget Cork City, som venter i tredje kvalifiseringsrunde. Første kamp spilles i Irland torsdag 9. august.