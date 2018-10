I HARDT VÆR: Nicki Bille, her fotografert i Rosenborg-tiden, skaper igjen overskrifter i Danmark. Foto: Ole Kristian Strøm

Danske medier: Nicki Bille pågrepet for å ha truet person med luftpistol

FOTBALL 2018-10-22T17:43:05Z

Danske medier hevder at Nicki Bille er anholdt på åpen gate i København for å ha truet en annen person med en luftpistol. Klubben hans og agenten bekrefter at spilleren er i trøbbel.

Publisert: 22.10.18 19:43 Oppdatert: 22.10.18 20:10

Den tidligere Rosenborg-spilleren ble lagt i jern på åpen gate i København, skriver Ekstra Bladet .

– Jeg er blitt informert om pågripelsen og er veldig lei meg på egne, klubbens og Nickis vegne. Men jeg og klubben har ingen ytterligere kommentarer før vi kjenner hele sakens omfang, sier Lyngby-trener Mark Strudal til TV3 Sport.

Til den samme kanalen bekrefter Københavns politi at en mann som ble anholdt for å true en annen person mandag. De vil imidlertid ikke si noe om identiteten.

Derimot sier et øyenvitne til Ekstra Bladet at han/hun så Nicki Bille bli pågrepet.

– Jeg kom gående sammen med noen venner, og så ser vi en ligge på gaten, og han er lagt i håndjern av politiet. Det er Nicki Bille, sier personen, som ønsker å være anonym.

På Ekstra Bladets spørsmål om det er sikker at det var Nicki Bille, svarer person:

– Det er jeg helt sikker på.

Ifølge øyenvitnet var Nicki Bille helt rolig da han ble pågrepet.

– Jeg kan bekrefte at det er funnet en luftpistol, og vi prøver å finne ut om det er sammenheng mellom dette våpenet og den episoden der en person ble anholdt, sier Kristian Rhodin ved København-politiet til Ekstra Bladet.

Spillerens agent, Nikola Jægerfeld Juric, sier til TV3 Sport:

– Jeg er mega lei meg på alles vegne, også Nickis familie, men ut over det har jeg ingen kommentarer før jeg vet 100 prosent alt om saken.

Nicki Bille gikk i sommer til Lyngby, som nå ligger på fjerde sist på dansk nivå to.

Han var i Rosenborg fra 2013 til 2014 og har deretter spilt i Frankrike, Polen og Hellas.

Lyngby innrømmet at de tok en sjanse ved å hente Nicki Bille på ettårskontrakt:

– Vi vet hvilken pakke vi får med Nicki. Vi har å gjøre med en ung mann som gir uttrykk for at han ønsker en frisk start i hjemlig omgivelser, med familie tett på, sa Lyngbys styreleder Tommy Petersen til klubbens hjemmeside.

Allerede i Trondheimstiden var det flere kontroversielle episoder med Nicki Bille, blant annet en fuktig bytur som endte med 10 000 kroner i bot. Så sent som i sommer fikk han 30 dagers fengsel for vold og usedelig oppførsel. Under en bytur i Monaco slo han en kvinne og tok kvelertak på en annen.