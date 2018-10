BUNNTENNING: Sergio Ramos på tirsdagens trening hvor han ble rasende på en lagkamerat. Her sammen med fra venstre: Marco Asensio, Daniel Ceballos, Lucas Vázquez og Álvaro Odriozola Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Real Madrid i krise: Nå ber Ramos om unnskyldning

FOTBALL 2018-10-22T16:32:18Z

Real Madrid-krisen utvikler. Nå ber til og med Sergio Ramos om unnskyldning. Kapteinen skjøt mandag to baller som traff en reservespiller.

Publisert: 22.10.18 18:32

Humøret er på bunn hos de kongelig hvite etter bare ett poeng på de siste fire seriekampene. I helgen ble det 1–2 for Levante hjemme på Santiago Benrabeu. I tillegg satte Real Madrid en lite hyggelig klubbrekord med 481 minutter uten scoring.

Ifølge både Sky Sports og Marca skal trener Julen Lopetegui være nær sparken. Han kan bli erstattet med reservelagstrener Santiago Solari.

Presset er voldsomt foran Champions League -møtet med tsjekkiske Viktoria Plzen tirsdag.

I dag har Ramos klart å skaffe den regjerende mesteren nye, negative overskrifter. Midtstopperen, som VG har kalt en banditt , ble truffet i ansiktet av reservelagsspilleren Sergio Reguilón på en oppvarmingsøvelse.

Dermed tente Ramos på alle pluggene. Han nøyde seg ikke med å sparke en ball på 21-åringen – som fikk en sjelden sjanse på A-laget da Real Madrid tapte 1–0 over CSKA Moskva i forrige Champions League-runde.

Dette er Real-krisen Real Madrid svake resultater de siste fire ukene: 26. september: Sevilla–Real Madrid 3–0. 29. september: Real Madrid–Atlético Madrid 0–0. 2. oktober: CSKA Moskva–Real Madrid 1–0. 6. oktober: Alaves–Real Madrid 1–0. 20. oktober: Real Madrid–Levante 1–2. Kilde: NTB

Ramos skjøt ytterligere en ball på Sergio Reguilón og ropte lite flatterende karakteristikker om lagkameraten. Luka Modric fikk roet Ramos ned. Marca var til stede og festet det hele til film.

Dermed valgte Ramos senere på dagen å forklare seg på Twitter. Faktisk kommerhan også med en unnskyldning for oppførselen sin.

Også andre er blitt «truffet» av Sergio Ramos. Her må en gråtende Mohamed Salah gå av Champions League-finalen.

– Selv om det ikke virker slik, er dette ganske vanlige situasjon. Men det er ingen unnskyldning, jeg burde ikke ha reagert slik, skriver Ramos blant annet.

Trener Julen Lopetegui er uansett i tøft vær.

– Jeg er her nå, det er alt jeg kan si. Jeg trener laget i øyeblikket. Spør dere meg hva som skjer om en måned etter et år, kan jeg ikke fortelle dere det. Vi fokuserer på nuet, sier Lopetegui. Han fikk rett før VM sparken som spansk landslagstrener på grunn av at han hadde skrevet kontrakt med Real Madrid uten å informere det spanske forbundet.