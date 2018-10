STJERNESKUDD: Kylian Mbappés karriere har kun gått en vei siden debuten for Monaco i 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk

Mbappé historisk - slås kun av Pelé

Torsdag ble Kylian Mbappé (19) første tenåring til å nå 10 mål for Frankrikes landslag. Stjerneskuddets målstatistikker knuser både Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

Torsdagens bragd med ti landslagsmål før fylte 20, er noe de færreste har klart. Ikke bare i Frankrike, men over hele verden. Etter hva VG har kommet frem til har kun tre spillere tidligere gjort dette.

Landslagsmål som tenåring: Pelé: 24

Kylian Mbappé: 10 *

Michael Laudrup: 10

Wayne Rooney: 10

Diego Maradona: 8

Neymar: 8

Cristiano Ronaldo: 7

Michael Owen: 5

Lionel Messi: 4

Landon Donovan: 4

Legenden Pelé har kommet ham i forkjøpet og vel så det. Han scoret sitt tiende mål for Brasil i mars 1959, da var han fortsatt 18 år, og greide hele 24 mål før han fylte 20.

Wayne Rooney klarte også samme bragd. Takket være blant annet fire mål som 19-åring under EM i 2004, greide den tidligere Manchester United-stjernen 10 av sine totalt 53 landslagsmål som tenåring.

Sistemann var Michael Laudrup, som debuterte for det danske landslaget på sin 18-årsdag, med scoring mot Norge, i en kamp Norge vant 2–1. Men også han stoppet på 10 mål i tenårene.

Mbappé har ennå tre kamper på å øke sitt antall, første sjanse kommer mot Tyskland tirsdag kveld.

Knuser Messi og Ronaldo

I sommer ble PSG-spilleren første tenåring til å score i en VM-finale siden nettopp Pelé i 1958, og kunne som brasilianeren gjorde i Sverige for 60 år siden også juble for VM-gull.

Siden har han startet sesongen strålende for PSG, og scoret forrige helg fire mål i toppoppgjøret mot Lyon:

Med slike prestasjoner går han tallene til Lionel Messi og Cristiano Ronaldo fra da de var på samme alder en høy gang.

Cristiano Ronaldo scoret sitt tiende landslagsmål i 2006, da var han 21 år. Messi hadde samme alder da han nådde tosifret for Argentina med scoring mot Uruguay i 2010. Totalt scoret Ronaldo og Messi henholdsvis 20 og 27 mål på seniornivå før fylte 20 år, ifølge nettstedet Sporf.com. Mens Mbappé allerede har notert seg for 54 nettkjenninger ifølge Whoscored, og har ennå frem til 20. desember på å øke det antallet.

Over seg på listen av tenåringer som har scoret mer har han blant annet den originale Ronaldo som bøttet inn hele 64 mål for Cruzeiro, PSV og Barcelona som tenåring, og selvfølgelig Pelé.

