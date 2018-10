Mourinho forbannet etter provokasjon etter sen utligning

FOTBALL 2018-10-20T13:27:08Z

(Chelsea − Manchester United 2–2) Manchester United så ut til å vinne på Stamford Bridge for første gang siden 2012, men over fem minutter på overtid hamret Ross Barkley inn utligningen. Da begynte kaoset.

Publisert: 20.10.18 15:27 Oppdatert: 20.10.18 15:55

TV-bildene viste at Chelsea-assistent Marko Ianni valgte å juble for 2-2-scoringen rett foran José Mourinho , og det så Manchester United -manageren ut til å like svært dårlig.

Portugiseren føk opp av stolen sin, og det oppsto et aldri så lite kaos rett foran spillertunnelen med flere personer involvert samtidig som flere spillere barket så smått sammen på matta.

– Det er fullstendig kaos, kommenterte Øyvind Alsaker for TV 2 mens tumultene pågikk.

– Det er ekstraordinære scener, mente tidligere Premier League -keeper Erik Thorstvedt.

Ikke lenge etterpå ble firemålsthrilleren avblåst, men José Mourinho var ikke ferdig for dagen av den grunn.

Han viste tre fingre til Chelsea-fansen, som under kampen hadde kommet med ufine gloser mot ham, og sa samtidig «tres» til kamera − med referanse til hans tre Premier League-titler med Chelsea.

Øyvind Alsaker forklarte at Mourinho forsøkte å si følgende:

– Det er jeg som har vunnet flest titler med denne klubben, og det er jeg som er nummer én i denne klubben.

Etterpå ble Mourinho spurt om hva han mente kom til å bli husket av kampen.

– Den 97 minutter lange kampen var så god at du må fokusere på det, uttalte Mourinho, og sa at hans Manchester United var «det beste laget på banen».

– Før kampen tenker man alltid at ett poeng på Stamford Bridge vil være et bra resultat, men etter kampen er det et forferdelig resultat for oss og et strålende et for dem, sier Manchester United-manageren.

– Fikk du respekten du fortjente?

Nei, jeg synes ikke det, men det er ikke mitt ansvar. Og jeg er ikke sinna på noe eller noen. Det som skjedde med Sarris assistent... Sarri var den første til å si til meg at han vil løse dette internt. Assistenten kom inn på kontoret til Sarri og unnskyldte seg til meg. Han har sagt beklager og jeg har akseptert beklagelsen, sier han.

Man. United på Stamford Bridge siden 2012 28. oktober 2012 i ligaen: Manchester United vant 3-2

31. oktober 2012 i ligacupen: Chelsea vant 5-4

1. april 2013 i FA-cupen: Chelsea vant 1-0

19. januar 2014 i ligaen: Chelsea vant 3-1*

18. april 2015 i ligaen: Chelsea vant 1-0*

7. februar 2016 i ligaen: Uavgjort 1-1

23. oktober 2016 i ligaen: Chelsea vant 4-0**

13. mars 2017 i FA-cupen: Chelsea vant 1-0**

5. november 2017 i ligaen: Chelsea vant 1-0**

20. oktober 2018 i ligaen: Uavgjort 2–2** Sum: Syv Chelsea-seirer, to uavgjort og én Manchester United-seier. * Med José Mourinho som Chelsea-manager

** Med José Mourinho som Manchester United-manager

Lørdag måtte Mourinho imidlertid ta til takke med ett poeng på Stamford Bridge, det etter en svært dramatisk andreomgang.

Antonio Rüdiger hadde sendt Chelsea i føringen i den første omgangen, og Manchester United, som ikke har vunnet på Stamford Bridge siden 2012 (se faktaboks), hadde vært mest opptatt av å forsvare seg.

Men i den andre omgangen så de rødkledde ut som et helt annet lag, og det ga også uttelling.

Anthony Martial ganger to så ut til å snu kampen i favør Manchester United, men like etter at fem av de seks tillagte minuttene var unnagjort, sendte innbytter Ross Barkley hjemmefansen i ekstase.

– Jeg håper alle dommere gjøre som Mike Dean og gir seks minutter tillegg, men jeg får aldri det når jeg ligger under, sier Mourinho om de seks tilleggsminuttene som var lagt til i omgang nummer to.

Dermed endte det 2-2 i storkampen. Chelsea har nå 21 poeng, Manchester United har 14.

