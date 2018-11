MARKERING: Slik feiret José Mourinho seieren borte mot Juventus. Foto: STEFANO RELLANDINI / X90016

Mourinho fyret opp Juventus-fansen: – Totalt unødvendig

(Juventus – Manchester United 1–2) José Mourinho ertet på seg Juventus-spillere og -supportere etter sin kanskje sterkeste seier som Manchester United-manager.

Etter at sluttsignalet gikk spaserte Mourinho ut på banen og la hånden opp ved æret og tittet mot Juventus-supporterne, til sinne for både supporterne, og Juventus-spiller Leonardo Bonucci, som konfronterte portugiseren før han ble dyttet vekk av Ashley Young.

– Jeg ble fornærmet gjennom 90 minutter. Jeg gjorde en gest som viste at jeg ville at de skulle være mer høylytte. Men jeg skulle kanskje ikke gjort det, og med et kaldere hode hadde jeg ikke gjort det, men når de fornærmet min familie og Inter-familien min, så reagerte jeg slik, skal Mourinho ha forklart til Sky Sports Italia.

Kokte over nylig

Det er kun noen få uker siden Mourinho selv reagerte med sinne etter at Chelseas assistenttrener feiret 2–2-målet på overtid foran Manchester United -benken.

– Nå er han usportslig selv, det er totalt unødvendig, slår Morten Langli fast på Viasport.

I sosiale medier er det delte meninger om oppførselen. Noen hyller ham, mener det er klassisk Mourinho og at han er tilbake, andre mener oppførselen er tåpelig.

ESPN-journalist Mark Ogden, som følger Manchester United tett, mener Mourinho er selvsentrert.

Mourinho var i sin tid direkte rival til Juventus da han jobbet som manager i Inter. I oppgjøret på Old Trafford for to uker siden sang Juventus-supporterne nedverdigende om Mourinho. Han svarte med å vise de tre fingre, en henvisning til 2010-sesongen, hvor Inter vant serien, cupen og Champions League med Inter, før han dro videre til Real Madrid.

– Han skjønner selv at det er dumt og går av. Det er fullstendig unødvendig. Prøv å vinne med verdighet. Vis litt storhet i stedet. Det er tydelig at det er en som er preget, sa Rune Bratseth på Viasport-sendingen.

– Har han trygghet så gjør han ikke dette, legger Bratseth til.

Byttene avgjorde

Før Mourinho kunne juble og hovere ute på banen, var det Cristiano Ronaldo som så ut til å bli den store helten med en drømmescoring i den andre omgangen. Juventus produserte også flere store sjanser. Sami Khedira traff stolpen og Paulo Dybala tverrliggeren. Juan Cuadrado og Miralem Pjanic misbrukte også to store sjanser. Før United stjal seieren de siste minuttene.

– Vi kunne scoret fire inutter. Det er skuffende. Vi tapte en viktig kamp. Laget spilte bra, men vi må forbedre avslutningene våre, sa Max Allegri, Juventus-trener.

Først utlignet Juan Mata med et vakkert frispark, og ett minutt før full tid var det mye surr i Juventus-boksen etter et Manchester United-frispark som endte med den viktige 1–2-scoringen.

Kampen ble snudd etter at Mourinho satte inn Marouane Fellaini, og nevnte Mata, som begge var med å snu kampen.

– For noen hyggelige minutter de siste fem minuttene var! Det ble en veldig bra kveld for oss ved å ta tre poeng mot Juventus i Italia. Det er fantastisk, smilte Mata i et intervju vist på Viasat etter kampen.

Seieren gjør at Manchester United nå har syv poeng etter fire kamper. Det er to bak Juventus som fortsatt leder gruppen. Valencia på 3. plass har fem poeng.

– Om ikke min matematikk er helt feil, betyr dette at en seier hjemme mot Young Boys på Old Trafford vil være nok til å sikre avansement, sa Mourinho.