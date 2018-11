Refser Sergio Ramos etter stygg albue

FOTBALL 2018-11-07T21:27:24Z

(Viktoria Plzen – Real Madrid 0–5) Sergio Ramos (32) plantet albuen i ansiktet på en motstander. Det fikk ekspertene i Viasport-studio til å frese mot Real Madrid-kapteinen.

Publisert: 07.11.18 22:27 Oppdatert: 07.11.18 23:35

– Det er synd at en så stor spiller som Sergio Ramos gjør seg til tosk gang på gang, sukket Rolf Otto Eriksen i Viasport-studioet.

Hendelsen skjedde etter drøyt ti minutter. Milan Havel var på vei fremover, men Ramos kom inn og Havel mistet kontrollen på ballen, så løftet Ramos plutselig albuen og traff nesen på Havel. Blodet fosset, og midtbanespilleren måtte senere bytte, med det som så ut som en brukket nese.

Se alle fem scoringene her:

Dommeren registrerte ikke hva som skjedde og straffet ikke Ramos.

– Det er soleklart rødt kort, og det er samme spiller som er involvert gang på gang, tordnet Morten Langli.

Ramos er spilleren som har fått flest kort i Champions League-historien. I finalen mot Liverpool i mai ga han Liverpool-keeper Loris Karius en albue, senere gjorde tyskeren to store tabber , og Real Madrid sikret sin tredje strake Champions League-tittel. Den tyske keeperen fikk senere påvist hjernerystelse etter smellen.

Ramos var også mannen som taklet Mohamed Salah, slik at han måtte forlate banen tidlig i vårens finale. Se situasjonen her:

– Det er ingen grunn til å gjøre det han gjør. Det vil være vanskelig å straffe ham, han vil sikkert si at det var utilsiktet, og det er vanskelig å motbevise, men man tenker jo sitt, uttalte Rune Bratseth om onsdagens albue fra Real Madrid-kapteinen.

Ramos ble byttet ut etter 59 minutter.

Real Madrid vant for øvrig kampen i Tsjekkia med komfortable 5–0. Karim Benzema har scoret to. Resten har kommet fra Toni Kroos, Casemiro og Gareth Bale. Midlertidig trener Santiago Solari ledet laget. Det er ennå ikke klart hvem som blir klubbens permanente manager etter at Julen Lopetegui ble sparket.