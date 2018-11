PROFILER: Nicklas Bendtner (t.v.) og Åge Hareide (t.h.). Foto: Martin Sylvest / Scanpix Denmark / Scanpix Denmark

Åge Hareide får kritikk for Bendtner-kommentar

FOTBALL 2018-11-07T20:08:33Z

Først sa Åge Hareide at det ville være utenkelig å ta ut en voldsdømt spiller på landslaget. Så gjorde han kuvending. Og nå får han kritikk for akkurat det.

Publisert: 07.11.18 21:08

Danmarks landslagssjef i fotball, Åge Hareide , sa forrige måned at det ville vært «utenkelig å ha en voldsdømt spiller på landslaget».

Men etter Bendter-dommen , som før øvrig er anket, fredag har pipen fått en annen lyd:

– Hvis han er god nok til å spille, så kan han komme tilbake. Hvis man er blitt dømt, og man har sonet dommen, så skal man ikke forfølge folk. Det er ikke sånn det fungerer i samfunnet, sier Hareide til B.T.

Denne uttalelsen har fått et samlet dansk ekspertpanel til å rette kraftig skyts retning Hareide.

– Det er jo helt blankt. Han har nettopp fått en dom. Han har sparket en taxisjåfør i hodet. Og vår landslagstrener står, Gud hjelpe meg, og sier dette? Jeg tror simpelthen ikke på det. Det er helt borte, sier tidligere fotballspiller Jacob «Gaxe» Gregersen i mandagens Superliga XL, skriver Ekstra Bladet .

Ikke bare Bendtners oppførsel utenfor banen som provoserer:

Det mangler ikke på støttespillere til den gamle fotballspilleren og nåværende agenten.

– Du har unge, ambisiøse spillere, som lever med enorm respekt overfor sporten, Dolberg og så videre. Bendtner har ikke en fremtid, om du spør meg. Hvorfor ikke formidle klart at han ikke aksepterer vold? spør fotballekspert Per Frimann retorisk i samme panel.

Overfor VG sier Ekstra Bladet-journalist Mads Glenn Wehlast at det ikke er noen automatikk i at Bendtner kommer tilbake på landslaget når en eventuell dom er avsonet.

– Det Hareide understreket, var at dersom Bendtner skal tilbake på landslaget, så må han kvalifisere seg for det. Det er en misforståelse å tro at han er tilbake med en gang, sier han.

Han forklarer at Det danske fotballforbundet (DBU) har fått kritikk for å være passive tidligere, og trekker frem en annen Bendtner-episode: da den daværende Juventus-spilleren ble tatt for å fyllekjøre .

I Danmark spekuleres det nå på om Hareide har fått beskjed fra høyere hold om å uttale seg slik han har gjort; at man skal få en ny sjanse når man har gjort opp for seg.

– Hvis Bendtner hadde vært 24 eller 25 år, så tror jeg han hadde stått mye sterkere med tanke på å komme tilbake. Nå tror jeg det blir vanskelig. Veien er lang, han blir 31 år, og jeg tror han har spilt sin siste landslagskamp, sier Wehlast til VG.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Åge Hareide, uten hell.