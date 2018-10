Erling Braut Haaland kan bli tidenes yngste vinner av VG-børsen

Fire runder før slutt ligger Erling Braut Haaland (18) an til å bli første tenåring som blir Årets Spiller på VG-børsen. Men det er meget jevnt i toppen.

Kun 0,09 snittpoeng skiller de tre beste, Erling Braut Haaland, David Akintola og Etzaz Hussain.

Erling Braut Haaland (Molde) 5.74

David Akintola (Haugesund) 5.65

Etzaz Hussain (Molde) 5.65

Tokmac Nguen (Strømsgodset) 5.63

Eirik Hestad (Molde) 5.58

Fredrik Haugen (Brann) 5.58

Birger Meling (Rosenborg) 5.58

Fredrik Aursnes (Molde) 5.55

André Hansen (Rosenborg) 5.54

Daniel Fredheim Holm (Vålerenga) 5.52

Skulle Haaland (18) ende øverst, vil han smadre aldersrekorden på VG-børsen. Starts Erik Mykland er den yngste vinner til nå. «Myggen» var 21 år da han ble Årets Spiller i 1992.

– Jeg synes ikke Haaland fortjener å nå helt opp. Han har kun 16 kamper fra start. Han scorer fire mål mot Brann, det er fantastisk, men ellers scorer han kun i rykk og napp. Så jeg mener at presentasjonene hans er ikke jevne nok til å snakke om han i sammenheng som årets spiller. Det er flere på Molde som har vært viktigere enn ham, både Eirik Hestad og Fredrik Aursnes, sier Eurosport-kommentator, Kenneth Fredheim.

Sjekk denne frekkisen:

Ny kant fra Nigeria?

Fredheim mener Eirik Hestad, André Hansen og David Akintola har vært seriens mest fremtredende spillere.

– Haugesund uten Akintola hadde vært svake offensivt. Målene hans har vært avgjørende for at Haugesund nå kjemper om medalje. Og Rosenborg hadde ikke ligget på tabelltoppen hadde det ikke vært for Hansen som har reddet utrolig mange poeng i år.

Hvis Akintola ender øverst på listen ved sesongslutt, vil det bli andre året på rad hvor en nigeriansk kantspiller topper (Samuel Adegbenro, Viking/Rosenborg, vant i fjor). I tillegg kan Akintola bli første Haugesund-spiller som vinner.

Meling

Morten Skjønsberg, ekspert i NRK, trekker fram en gammel lagkamerat fra Stabæk som favoritt: Birger Meling.

– Meling har vært svært god for både Rosenborg og landslaget. Samtidig har han levert mange gode assist i år.

En spiller han derimot savner på listen, er tidligere lagkamerat Franck Boli som har bøttet inn mål i høst. Han har 5,24 i snitt.

– Han har kommet seg på slutten av året, og har vært veldig god siste del av sesongen. Han måtte nok vært med hele sesongen for å komme på toppen av børsen. Men det er noen kamper igjen, de viktigste kampene er ennå ikke spilt, så det er fortsatt viktig å stå frem og klatre på VG-børsen, sier Skjønsberg.

0,09 poeng skiller de tre beste i øyeblikket. Den minste seiersmarginen i perioden 1989 til 2017 er 0,03 snittpoeng og skriver seg fra 2015, da Pål André Helland slo Mike Jensen med 6,14 mot 6,11.

Hansen sint på egne spillere:

Årets lag til nå

Slik ser årets lag på VG-børsen ut i skrivende stund:

Keeper: André Hansen (RBK) 5.54

Forsvar: Vito Wormgoor (Brann) 5.50

Forsvar: Tore Reginiussen (RBK) 5.48

Forsvar: Birger Meling (RBK) 5.58

Midtbane: David Akintola (Haugesund) 5.65

Midtbane: Etzaz Hussain (Molde) 5.65

Midtbane: Tokmac Nguen (Godset) 5.63

Midtbane: Eirik Hestad (Molde) 5.58

Midtbane: Fredrik Haugen (Brann) 5.58

Spiss: Erling Braut Haaland (Molde) 5.74

Spiss: Franck Boli (Stabæk) 5.24

André Hansen, Vito Wormgoor, Tore Reginiussen og Fredrik Haugen var også på Årets Lag ved sesongslutt i fjor.

Hansen kan bli den beste keeperen for tredje år på rad. Kun Erik Johannessen, som spilte for Viking fra 1973 til 75, og Frode Olsen, som spilte for Stabæk fra 1997 til 99, har klart det før.