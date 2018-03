Slik forklarer eksperten Ronaldos utrolige Messi-opphenting

Publisert: 26.03.18 07:17

FOTBALL 2018-03-26T05:17:40Z

Nærmest avskrevet og med fire mål på de første 19 La Liga-rundene lå Cristiano Ronaldo 13 ligamål bak Lionel Messi. Ni serierunder senere er differansen tre.

Fortsatt er det Lionel Messi som leder an i kampen om å bli La Liga-toppscorer, men for å illustrere hvordan forskjellen har minsket:

Den 20. januar 2018: Lionel Messi - Cristiano Ronaldo 17–4

Per dags dato: Lionel Messi - Cristiano Ronaldo 25–22

De som trodde den portugisiske målmaskinen var over toppen, er nå kraftig motbevist. På de siste ni ligarundene har han scoret hele 18 ganger, og legger man til Champions League står Real Madrids nummer syv med 21 mål på elleve kamper.

– Råtten gang på gang, skrev ekspert Morten Langli på Twitter en knapp uke før det virkelig løsnet for Ronaldo.

– Rent sportslig fortjener han å bli benket , mente Viasats Petter Veland.

Sistnevnte har imidlertid ventet på at det skulle løsne for Ronaldo.

– Det tok litt lenger tid enn ventet, men nå har han tatt igjen det tapte og ligger på skjema. I utgangspunktet er dette spinnville tall, vi lar oss fascinere og beundre, men det er ikke så overraskende. Men det tok litt lenger tid enn ventet før det virkelig løsnet, sier Veland til VG.

Han forklarer opphentingen ved hjelp av tre punkter.

– 1. Selvtilliten. Ronaldo har aldri hatt for lite selvtillit, snarere tvert imot, men man så at det gikk inn på ham at han bommet. Kroppsspråket og holdningene var annerledes, og han prøvde å gi skylda på andre når han bommet gang på gang. Nå er innstillingen helt annerledes. Du ser det på blikket hans. Selvtilliten er tilbake.

– 2. Avslutningene. Mer selvtillit har ført til bedre avslutninger, og omvendt. Vi har klødd oss i hodet over at han var nede i en uttellingsprosent på tre, men nå har det løsnet.

– Og 3. Posisjoneringen i feltet. Der finner du ingen som er bedre enn Cristiano Ronaldo. Det er en grunn til at han sammenlignes med Ruud van Nistelrooy, og ikke bare fordi han akkurat tangerte nederlenderens rekord med ni strake kamper med mål i Champions League. Han scorer utrolige mange «tap in»-mål, men det er ikke tilfeldig.

Mandag er det med Portugal at Cristiano Ronaldo skal forsøke å finne nettmaskene. Han scoret to mål, begge på overtid (!), da Egypt ble slått 2–1 fredag .

Nå er det Nederland, laget som «aldri» spiller uavgjort (8–0–3 i 2017 og tap for England i første kamp i 2018), som står for tur. Den portugisiske målmaskinen står med vanvittige 23 mål på de siste 12 kampene, og vi tror han kan bli utslagsgivende også mandag kveld.

