KONTRASTER: Mens Kåre Ingebrigtsens Rosenborg har to poeng etter tre kamper, står Molde med full pott. Med borteseier på Lerkendal, er dermed differansen 10 poeng. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Solskjærs gyldne sjanse

kommentar

Publisert: 08.04.18 15:01

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-08T13:01:51Z

Som hovedregel finnes det knapt tåpeligere ting enn å bry seg om tabellen i april. Men alle regler har unntak.

Før sesongstart var bekymringen at Rosenborgs suverenitet ville gjøre dette til nok en sesong der gullkampen aldri blir noen ordentlig kamp, med den mangel på gnist og nerve dette medfører.

Den frykten har ikke akkurat slått til så langt, for å si det mildt.

Det har lugget for Rosenborg .

Det mangler rytme.

Det skapes lite.

Og forhåndsfavoritten har på ingen måte fått i gang Nicklas Bendtner på den måten han begynte å fungere utover i fjorårssesongen. Allerede har klubben tatt grep for å forsterke .

I seg selv er det ikke så mye å mase med at den regjerende mesteren trenger litt tid på å få ting til å sitte, og de er fortsatt den store favoritten til å kunne løfte trofeet når det er spilt 10 ganger så mange kamper som det så langt er gjort.

Men det som faktisk gjør det, i alle fall litt, interessant å titte på tabellen allerede nå, er at Molde har hatt en helt annen sesongstart.

Det gjør timingen for et møte mellom erkerivalene uhyre interessant, der ulike utfall gir diametralt ulike oppfatninger av ståa etter denne helgen.

Vinner Rosenborg på hjemmebane, er det fortsatt en treg trønderstart, men strengt tatt lite å heve øyenbrynene over.

Det motsatte utfallet vil derimot faktisk være litt spennende.

Gapet mellom de sorthvite og de blå når tross alt et tosifret poengantall dersom Ole Gunnar Solskjær & co får med seg full pott i Trondheim.

Det er selvsagt ikke umulig, og til og med ikke usannsynlig, at RBK vil evne å ta igjen et slikt forsprang, men en differanse på 10 poeng vil være stor nok til at det kan snike seg inn stress og usikkerhet i en seiersvant maskin.

For dersom Molde fortsetter å imponere, vil presset i Trondheim øke, og de kritiske spørsmålene komme, for eksempel om Kåre Ingebrigtsen sender de riktige elleve ut på banen.

Derfor er dette den første virkelig rysaren i ligaen denne sesongen, og spenningen blir selvsagt ytterligere eskalert av at det ikke akkurat er bestevenner som går ut på banen.

Så får vi håpe at inntrykket ikke overskygges av utenomsportstlige forhold.

At vi får en såpass sportslig interessant thriller allerede nå, er strengt tatt en gledelig overraskelse sett ut fra et spenningsperspektiv.

Drama kan et stykke på vei kompensere for kvalitetsmangel. Og da er det faktisk litt fint om serien ikke er avgjort allerede til sommeren.