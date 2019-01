SLETTET: Odd hadde en artikkel ute om at Daniel Skretteberg var klar for klubben. Den ble slettet kort tid senere. Foto: ODDS HJEMMESIDE - SKJERMDUMP

Odd slettet sak om ny keeper - Strømsgodset stusser

Odd meldte at de hadde signerte keeperen Daniel Skretteberg (18) fra Strømsgodset. Kort tid etterpå slettet Odd saken.

«Ung lovende keeper trenger hybel» het overskriften i en sak Odd hadde publiserte på sine nettsider. Det handlet om keeperen Daniel Skretteberg, som har trent med klubben den siste tiden.

I artikkelen sto det at «Skretteberg ønsket at hybelen ligger så nær Skagerak Arena som mulig og at den er møblert». Odd oppfordret til å sende inn tips om mulig bolig.

Det er bare et problem. Spilleren skal ikke til Odd.

– Veldig overrasket

Han tilhører fortsatt Strømsgodset.

– Jeg stusset litt på at Odd hadde lagt ut den saken. Jeg ble veldig overrasket, men vi tar det med ro. Det er ikke rart det blir krig i verden - om vi skal rase for dette, sier Lage Sofienlund, utviklingsleder i Godset.

Odd-direktør Einar Håndlykken henviser VG til Twitter-meldingen han la ut:

«En jr-keeper fra Drammen tok kontakt og ville til Odd. Skjønner han godt, Odd i særklasse den beste klubben i Norge på keeper-utvikling: Jarstein, A Hansen, S Rossbach, Viljar Myhra. Aldri aktuelt å gi han proffkontrakt, men var aktuell for juniorlaget. Lykke til i Godset, Daniel».

Sofienlund forteller at Skretteberg har amatørkontrakt med Strømsgodset. Det betyr at han er tilgjengelig for andre klubber – dersom han ønsker – mot en utdanningskompensasjon.

– Blir i Godset

Skretteberg har vært i dialog med Odd om en overgang, men etter at Strømsgodset presenterte sitt tilbud for keeperen skal han ha valgt å bli.

– Daniel er veldig fornøyd med å være her og skal ikke noe sted. Vi beholder han. Situasjonen er veldig grei. Vi er veldig glad i han og fornøyd med å ha han her, sier Sofienlund.

Skretterberg blir beskrevet som et keepertalent.

– Han kan bli veldig god. Men først og fremst er han en veldig ålreit, solid idrettsgutt fra Hokksund, sier Sofienlund.

Myhra i fjor

Det er ikke første gang Strømsgodset og Odd ønsker samme keeper.

I sommer takket Viljar Myhre nei til Odds kontraktforslag om forlenging. Derimot signerte han for Strømsgodset – slik at han ble klar for Godset fra 1. januar 2019.

Myhra ble førstekeeper i Odd før sesongen da Sondre Rossbach ikke ville fornye kontrakten som gikk ut etter 2018-sesongen. I mars gjorde Rossbach helomvending og signerte ny kontrakt med Odd. Dermed ble en skuffet Myhra annenkeeper igjen.

– Planen er å selge Sondre og satse på Viljar, men det hadde han ikke tålmodighet til. Derfor gikk han til Godset. Det er en bra signering av dem, for han kan bli veldig bra, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til VG da.

VG har ikke kommet i kontakt med Skretteberg.

