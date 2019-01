RUTINERT: Christian Pulisic har allerede flere sesonger på øverste nivå i Europa. Her er han i aksjon i en Champions League-kamp mot Club Brügge i november. Foto: LEON KUEGELER / X03731

Mener Chelsea har sikret seg en kommersiell godbit i Pulisic

FOTBALL 2019-01-05T10:14:24Z

Jan Åge Fjørtoft mener Chelsea-overgangen kan være det som skal til for at Christian Pulisic (20) virkelig får fart på en lovende karriere.

Publisert: 05.01.19 11:14

– Jeg har sett ham helt fra han var et ubeskrevet blad, og han er en av de aller største talentene i europeisk fotball nå. Men denne sesongen er det andre unge talenter som har skint mer enn ham i Borussia Dortmund , sier Fjørtoft til VG.

Pulisic er bare tre måneder eldre enn Martin Ødegaard, men amerikaneren har skaffet seg solid rutine i Bundesliga-klubben etter debuten for snart tre år siden.

Denne sesongen har den engelske 18-åringen Jadon Sancho tatt mesteparten av «talent-oppmerksomheten» i Dortmund, men Pulisic signerte onsdag for Chelsea med en overgangssum på over 630 millioner kroner.

Husk å spille Lotto! Lørdag er det ca. 14 millioner kroner i førstepremiepotten. Lever gjennom Tipster før kl. 18.00!

– Jeg hadde trodd at det skulle bli enda større konkurranse om å sikre seg ham. Han er selvfølgelig attraktiv fordi han er så lovende, men også fordi han er den store ambassadøren for fotballen i hjemlandet USA. Det skal ikke undervurderes i kommersiell sammenheng, sier Fjørtoft som jobber for Sky Sports Germany og Viasat .

I Hazards fotspor

20-år gamle Pulisic lånes umiddelbart ut til Dortmund, og kommer ikke til Chelsea før til sommeren. Overgangen setter naturlig nok også fart i fremtidsryktene rundt Eden Hazard, som lenge har vært koblet til Real Madrid.

– Hazard er et godt eksempel på en spiller som kom til England på et riktig tidspunkt for å få et utviklingssteg i karrieren. Jeg tror timingen er veldig god for Pulisic også, og i Sarri får han en trener helt i verdenstoppen som kan hjelpe ham videre, sier Fjørtoft.

– Hvordan vil du beskrive Pulisic som spiller?

– Hvis du har sett Mario Götze, så har du sett litt Pulisic. Han er en spiller som kan bekle en rekke roller offensivt, en «multispiller» som storklubbene ønsker å ha.

Som prislappen tilsier har Pulisic fart, teknikk og avslutningsegenskaper i verdensklasse. På USAs landslag har han allerede scoret ni ganger – på 29 kamper. I Bundesliga står han med ti mål på i overkant av 80 kamper.

VGs tips: Chelsea - Nottingham (0–1) U til 4,00 i odds.

Det er sannsynlig at Chelsea hviler sin beste spiller Eden Hazard, eller at han i beste fall starter kampen som benkevarmer. Ellers er potensielle avsluttere som Willian, Pedro og Olivier Giroud ute.

Chelsea har kun scoret 11 mål på 10 siste kamper, og det har en stund vært tydelig at laget må forsterke angrepet.

Nottingham er høyt oppe etter midtukens underholdende 4–2-hjemmeseier over Championship-leder Leeds. Det var den første triumfen på seks matcher. Er ikke noe stort bortelag (3–8–2-flyt), men kan på en god dag stresse hjemmelaget.

Vi tester et spill med 0–1-handikap som utgangspunkt. Oddsen blir da 4,00, spillestopp er kl. 15.55 og Viasat4 viser kampen.