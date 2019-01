OPPTUR: Manchester United har fått en opptur under Ole Gunnar Solskjær (t.v.). De fleste statistikker viser en tydelig bedring etter at José Mourinho (t.h.) forsvant. Foto: Reuters

Sjekk den oppturen: Tallene som viser Solskjær-effekten i United

FOTBALL 2019-01-15T11:37:34Z

MANCHESTER (VG) Statistikken viser at det aller meste har blitt bedre i Manchester United etter at Ole Gunnar Solskjær (45) erstattet José Mourinho (55) som manager. Ekspertene mener nordmannen fortjener ære for mer enn bare å ha skapt god stemning igjen.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Sondre Nilsen

Publisert: 15.01.19 12:37 Oppdatert: 15.01.19 13:04

Kortversjonen er enkel: United har vunnet seks av seks kamper under Solskjær, fem av dem i Premier League , den siste mot tredjeplass Tottenham, og målforskjellen – hvis man utelukker FA-cupkampen mot Reading – er 15–3.

Gjennom omfattende tallmateriale fra statistikktjenesten Opta har VG forsøkt å dykke dypere inn i materien for å finne ut hva som har endret seg etter at Solskjær overtok for Mourinho den 19. desember. Dette er gjort ved å sammenligne snitt-tall under portugiseren (de 17 første serierundene) og under Solskjær (de fem siste).

– Jeg mener at den mest betydelige endringen er farten i laget. Romelu Lukaku og Marouane Fellaini er byttet ut fordi de ikke er bevegelige nok. Solskjær har gitt sjansen til Marcus Rashford som spiss og har fått betalt for det, forklarer ESPN-journalist og Manchester United-ekspert Mark Ogden.

Flere avslutninger og kontringer

Tallene viser helt tydelig et United-lag som er mer offensivt enn det var under Mourinho: Laget har scoret tre mål i snitt per kamp under Solskjær, mot bare 1,7 under Mourinho. De avslutter oftere totalt (14,6 mot 12,7) og oftere på mål (8,4 mot 6).

Ogdens poeng om farten i laget illustreres av at United under Solskjær i snitt har kommet til én avslutning per kamp etter kontring, mens snittet kun var 0,2 under Mourinho. United har allerede scoret to kontringsmål med Solskjær denne sesongen – de scoret ingen med Mourinho.

Solskjærs versjon av United er også langt mer gjennombruddshissig: Det ble bare slått én gjennombruddspasning i snitt per kamp under Mourinho, mens snittet nå er oppe i 3,2. Et eksempel på en slik var Paul Pogbas målgivende pasning til Rashford på Wembley.

– Manchester United så ut som Manchester United for fem og ti år siden. Hurtigheten i angrepet, spillere som løp i rom, og et direkte spill, sa Solskjærs tidligere lagkamerat Gary Neville på Sky Sports etter kampen.

«Det var ren og skjær Ole-ball med et angrep basert rundt fart og bevegelighet», skriver The Guardians anerkjente sportsskribent Barney Ronay i mandagens avis.

Mer spillende

Et tydelig kjennetegn ved Solskjærs United er at de spiller mer ball:

601,2 pasninger i snitt per kamp mot 496,2 under Mourinho

61,6 prosent ballbesittelse mot 53,6 prosent før

785,8 involveringer mot 692,1 under portugiseren.

De presser også motstanderen sin høyere, som man ser ved at laget i snitt har gjenvunnet ballen fire ganger per kamp på motstanderens tredjedel – tallet var 2,8 under Mourinho.

Og presisjonen i angrepsspillet er betydelig bedre: 110 vellykkede pasninger i siste tredjedel mot 91 under Mourinho.

Disse tallene er trolig fortsatt noe preget av at fire av seriekampene til Solskjær så langt har vært mot lag fra nedre halvdel av tabellen, men det er tydelig at nordmannen ønsker å se et lag som dominerer kamper, samtidig som han i større grad kan lene seg på farten og kontringene mot tøffere motstand.

– Ved å slå Spurs svarte Solskjær på mange spørsmål. Han viser at han ikke bare er en som lager god stemning, men også en taktiker. Han har blant annet gitt Pogba mer defensiv beskyttelse. Assistenten Mike Phelan er en viktig faktor i det hele, men Ole er sjefen, sier Mark Ogden.

Færre dueller og taklinger

«Han viser at han kan ikke bare kan sette opp et lag basert på følelser, men også taktisk. Det er ikke bare smil med Solskjær. Det er vitenskap også», skriver The Times -veteran Henry Winter etter Tottenham-kampen.

De fleste tall av betydning har endret seg til det bedre under Solskjær, men det er også tydelig at noen karakteristiske trekk ved Mourinho-fotballen har blitt mindre fremtredende nå.

For eksempel vant United flere dueller under Mourinho (52,5 prosent) enn Solskjær (51,6), de taklet oftere (16,3 mot 14,6), og de slo flere langpasninger (62,5 mot 58,6).

Det kan ha en sammenheng med at portugiseren ofte benyttet seg av Fellaini (194 cm) og Lukaku (190 cm). Førstnevnte har bare spilt tre minutter under Solskjær, mens den belgiske spissen foreløpig kun har fått innhopp fra benken.