VG erfarer: VIF-stjerne på vei bort

Felipe Carvalho forlater trolig Vålerenga innen kort tid.

Publisert: 18.01.19 10:08 Oppdatert: 18.01.19 10:24

Det får VG opplyst fra informert hold.

Samtidig skriver uruguayanske medier at midtstopperen skal være nær ved å skrive under for storklubben Nacional.

Midtstopperen forlenget i fjor avtalen med Vålerenga. Den utløper først i juli 2021. Det gjør at Oslo-klubben sitter med gode forhandlingskort.

25-åringen er blitt en favoritt blant fansen etter å ha ankommet Norge for et drøyt år siden på grunn av sin heltemodige spillestil. Han fikk 22 kamper for de kongeblå og scoret ett mål i 2018-sesongen.

Han har gjort seg bemerket flere ganger. Blant annet uteble han fra flere treninger i sommer , noe som ikke falt i god jord i klubben.

I tillegg har han åpnet opp om det tøffe livet han har levd hjemme i Uruguay.

Nå kan man ha sett det siste av Carvalho i norsk fotball.

VIF-trener Ronny Deila har ikke besvart VGs henvendelse fredag morgen. Det har heller ikke Terje Liverød som har vært involvert i tidligere overganger med Carvalho.

Det er grunn til å tro at VIFs materialforvalter vil savne Carvalho om overgangen går i boks:

