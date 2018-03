JUBEL-JENTER: Midt inne i denne jubelgjengen er målscorer Ada Hegerberg, som scoret sitt 14. Champions League-mål for sesongen da hun avgjorde kampen mot Barcelona. Foto: Soccrates Images / Getty Images Europe

Ada Hegerberg matchvinner for Lyon

Publisert: 22.03.18 20:40

(Lyon-Barcelona 2–1) Lyon har tatt første stikk i Chamions League-kvartfinalen - og hvem andre enn Ada Hegerberg (22) ble matchvinner for det franske superlaget.

Etter 80 minutter satte den norske storscoreren inn 2–1-målet som skulle vise seg å bli avgjørende mot Barcelona.

Ada Hegerberg er dermed oppe i 14 mål i denne sesongens Champions League - desidert best av alle.

Shanice van de Sanden gikk til dødlinjen og la inn. Hegerberg tok et par overraskende steg, kom seg fri fra Barca-forvarerne og skjøt fra syv meters hold i motsatt hjørne.

Hegerberg hadde hatt store sjanser tidligere i kampen uten å lykkes. Men ti minutter før slutt satt ballen der den skulle. Hun kastet seg ned på knærne, jublet, og ble omringet av lagvenninnene. Hegerberg klemte van de Sanden, som hadde sendt henne pasningen.

Dzsenifer Marozsan hadde sendt Lyon i ledelsen i det 44. minutt da hun dundret ballen opp i vinkelen med høyrebeinet.

Toni Duggan kjempesjanse til å utligne for Barcelona tidlig i 2. omgang, og så fikk Barca sin utligning etter corner. Det var Patricia Guijarro som fikk ballen over målstreken. Corneren gikk rett over hodet på Hegerberg, som holdt seg til hodet i fortvilelse over utligningen.

Men til slutt kunne altså Ada Hegerberg juble sammen med resten av Lyon-laget. De klarte å holde 2–1 til slutt, men får selvfølgelig en tøff oppgave i returoppgjøret i Barcelona om ei uke.