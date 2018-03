FKH henter stopper før vinduet stenger

LUR SIGNERING: Eirik Horneland, FKH-treneren, med sin kaptein Christian Grindheim. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

SKIEN (VG) (Odd-FK Haugesund 1–2) Eirik Horneland fikk en glimrende start på sesongen, med seier i Skien. Han lover at laget skal bli enda bedre, og han lover en ny midtstopper før overgangsvinduet stenger.

– Det er da fortsatt litt tid igjen? spør Horneland - og ser på klokka der han snakker med VG etter kampen i Skien. For Horneland og FK Haugesund havnet i en vanskelig situasjon nylig, da de trodde de hadde sikret seg en spiller (Benjamin Karamoko). Til slutt viste det seg at spilleren krevde for mye.

– Han kommer ikke. Men vi skal ha inn en stopper til. Det må vi klare, sier Horneland - som vet han har en sårbar stall. Han har tre uker på seg til å styrke stallen, og det er en stopper han skal ha inn. Ikke fordi han ikke er fornøyd med de to han har, men fordi stallen blir mer fleksibel med en stopper til.

Samtidig: Han har fått inn akkurat de to spillerne han ønsket seg: Christian Grindheim (fikk kapteinsbindet med en gang) og Joakim Våge Nilsen.

– Vi har mange «slaver», spillere som løper de meterne som skal til - og mer til. Og de kan spille de, men det er klart vi trengte noen kloke fotballhoder, som Grindheim og Våge Nilsen er, sier Horneland til VG. Mot Odd skjedde følgende: Da hjemmelaget presset som verst og FKH vant ballen, klarte de å beholde roen, mye på grunn av de to spillerne, som våget å holde i ballen.

I tillegg fikk FKH inn en spiss etter pause (Frederik Gytkjær) som gjorde det offensive spillet annerledes. Ikke bare scoret han, men han var glimrende til å holde ballen oppe.

– Jeg skadet kravebeinet for tre uker siden, og er akkurat bra igjen. Så det var helt greit med en omgang, sier spissen - som scoret det viktige 2–0-målet til FKH, 10 minutter etter at Fredrik Semb Berge hadde sendt laget i ledelsen ved et selvmål.