Slik kan Salah skrive liga-historie mot United

Mohamed Salah (26) har 17 ligamål så langt. Om han scorer i søndagens superduell med Manchester United, kan han sette en fabelaktig Premier League-rekord.

Det handler om å komme raskest mulig til 50 mål i Premier League - for en enkelt klubb.

Om egypteren skulle klare å notere seg i målprotokollen mot United, har han nådd 50 ligamål på bare 63 kamper for Liverpool.

Rekorden til nå innehas av Blackburns Alan Shearer, som i 1994 nådde milepælen på 66 kamper.

Siden har Ruud van Nistelrooy for United klart det på 68 kamper (2003) og Fernando Torres for Liverpool på 72 kamper (2009).

Etter som Salah har to scoringer fra Chelsea-tiden, nådde han 50 mål totalt i Premier League allerede med sine to scoringer mot Crystal Palace i slutten av januar. Han spilte 13 kamper for Chelsea og nådde altså 50 Premier League-mål - uavhengig av klubb - i løpet av 72 matcher.

Mens Shearer til nå er den som har nådd 50 mål raskest for én enkelt klubb, brukte Andy Cole én kamp mindre for å nå 50: 65. Men han gjorde det for to klubber; Newcastle og Manchester United.

Salah trenger å score om han skal vinne årets toppscorerkonkurranse. Sergio Agüero lå seks mål bak Liverpool-stjernen den 28. januar, men City-spissen er nå likt med Salah etter syv mål på sine fire siste matcher, blant annet hat-trick både mot Arsenal og Chelsea. Salah har på den samme tiden scoret bare én gang. Dermed står begge på 17 nå.

Regnet pr. minutt er Agüero best. Han har 99 spilte minutter pr. mål, mens Salah har spilt 130 minutter for hver scoring.

Agüero ble mestscorende i 2014/15 med 26 mål, mens Salah er regjerende «toppscorer-mester» med 32 mål sist sesong.

Manchester United har løftet ligatrofeet 13 ganger siden sist Liverpool vant ligaen, for 29 år siden, men denne sesongen har Liverpool et forsprang på hele 14 poeng foran det viktige oppgjøret søndag.

Bare fire ganger siden sitt siste ligagull har Liverpool endt foran Manchester United på tabellen (1.divisjon/Premier League):

1990/91: 2. plass Liverpool/6. plass United - 17 poeng forskjell.

2001/02: 2. plass Liverpool/3. plass United - 3 poeng forskjell.

2013/14: 2. plass Liverpool/7. plass United - 20 poeng forskjell.

2016/17: 4. plass Liverpool/6. plass United - 7 poeng forskjell.

Nå ligger Liverpool an til å klare det for femte gang ...

Så bra som Manchester United spiller for tiden så vil en eventuell Liverpool-triumf veie tungt i innspurten. For dette er blant de tøffeste kampene Liverpool har igjen på programmet sitt.

Men det er langt frem til mai når en PL-vinner skal kåres - selv om Liverpool per dags dato har én kamp til gode på Manchester City i gullkampen.

Manchester United har vunnet åtte av ni siste Premier League-kamper. Men har holdt buret rent i bare én hjemmekamp i PL i inneværende sesong.

