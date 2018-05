STRÅLENDE: Ada Hegerberg har vunnet Champions League to ganger, og oser selvtillit foran sin tredje strake finale. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

En stor dag i norsk fotballhistorie

Publisert: 24.05.18 13:58

KIEV (VG) For snart ni år siden tapte Norges jenter-15-landslag 0-2 mot Sverige. Likevel er 2. oktober 2009 en liten merkedag.

Caroline Graham Hansen spilte fra start, og etter 53 minutter kom Ada Martine Stolsmo Hegerberg inn som innbytter. Det var første gang de to spilte sammen i en norsk landslagsdrakt, i Salangen i Troms.

«Man kan aldri ha kontroll på skader og hvordan man utvikles, men det var ganske tidlig klart at de to der representerte noe eget», sier Jan-Roar Saltvik, landslagstreneren som slapp dem til. To dager etter var det returkamp i Tromsø, begge var med fra start, Ada Hegerberg scoret det andre og svenskene ble slått 3-1. To eventyr var igang.

24. mai 2018 er det en ny merkedag, denne gangen er den stor, veldig stor. 14-åringene fra Salangen blir de første norske spillerne som møtes i finalen i den største europacupen.

Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen har fulgt hverandre på de forskjellige landslagene, de ble cupmestere sammen i Stabæk da de var 17 (Hegerberg scoret tre og Graham Hansen ett mål i 4-0-finaleseieren over Røa). Deretter har de kjempet seg frem i Europa, grepet sine muligheter, driblet og scoret seg videre i karrieren - og i kveld er de fremme ved verdens største klubbkamp.

Kvelden før finalen er det bare smil å se under treningene på Valerij Lobanovskij-stadion i Kiev. Først ut er Caroline Graham Hansen (23) og hennes lagvenninner i Wolfsburg. Det er nesten 30 grader varmt, og Lyn-jenta koser seg blant venner, gjengen ser så samlet og fornøyd ut, og hvorfor skulle den ikke være det som fersk seriemester og i helgen tysk cupmester etter et straffedrama mot Bayern München.

Graham Hansen banket inn det avgjørende skuddet fra 11 meter, sank ned på kne og ble omfavnet av spillere som den tyske landslagskeeperen Almuth Schult, den svenske veteranen og kapteinen Nilla Fischer, den danske yndlingen Pernille Harder, islandske Sara Björk Gunnarsdottir, sveitsiske Lara Dickenmann, belgiske Tessa Wullaert, polske Ewa Pajor og tyske Alexandra Popp og Lena Gössling.

Sola er på vei ned og det er litt kjøligere i Kiev da Ada Hegerberg (22) og Lyon starter økten et par timer senere, men stemningen er like god. Her kommer mesterne i de to siste sesongene, den norske spissen er et naturlig midtpunkt.

Hun har scoret så mange mål at man nesten går i surr, 166 på fire sesonger i Lyon, 51 på 30 denne sesongen (ifølge Lyons egen nettside) – og hun utstråler selvtillit i alt hun gjør og alt hun sier. «Følelser, adrenalin og bare ren lykke» er tittelen på et tre sider langt intervju med Hegerberg i det offisielle kampprogrammet.

Hun er også godt vant med å bli omfavnet av storspillere:

Japanske Saki Kumagai, den offensive og jagende engelske flanken Lucy Bronze, kanadiske Kadeisha Buchanan, nederlandske Shanice van de Sanden, tyske Dzenifer Marozsan og ikke minst franske Wendie Renard, den majestetiske kapteinen som kanskje er best i verden, Amandine Henry, Eloide Thomis, «avtroppende» Camille Abily og Eugénie Le Sommer.

– Kjempestort, nesten litt vanskelig å sette ord på følelsen, sier Ada Hegerberg når TV2 spør om hun kjenner igjen den «lille jenta» som drømte om slike store kamper. Det lyser av øynene hennes.

– Det er en stor drøm. Jeg gleder meg bare veldig mye til å løpe utpå der, sier Caroline Graham Hansen, litt mer lavmælt, ikke like glødende utad.

Men den intense vinnerviljen er nok ganske lik. De er jevngamle, eller jevnunge, og har allerede dratt hjem 21 pokaler til sammen. Men de fremstår også som ganske forskjellige, og kanskje er det en av grunnene til at forholdet ikke fremstår på sitt varmeste akkurat nå.

Ikke at de ikke har stor respekt for hverandre, men begge bekrefter at de ikke har snakket sammen etter EM-nedturen og Hegerbergs nei til landslaget for nesten ett år siden.

Det er jo litt merkelig, og først og fremst trist at de ikke fremdeles spiller sammen for Norge, som den høstdagen i Salangen.

Måtte det ordne seg snart.

Men først har de altså noe helt annet å konsentrere seg om.

Caroline Graham Hansen har vunnet 11 titler, Hegerberg 10, men for Hegerberg og Lyon gjenstår fremdeles cupfinalen denne sesongen (mot PSG). Dessuten har altså Hegerberg de to største trofeene, Champions League-triumfene i 2016 og 2017.

Ada Hegerberg har 103 landskamper og 64 mål totalt, på A-landslaget står hun med 66 kamper og 38 mål. Caroline Graham Hansen har akkurat 100 landskamper, av dem 60 på A-landslaget (var ute med skade i over ett år). Hun har scoret 35 mål, men hennes rolle er jo en annen enn bare å være en ren avslutter.

