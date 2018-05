PÅ TOPP: Brann leder serien etter 11 runder, og nå venter Rosenborg. Her jubler Lars Arne Nilsen og laget etter borteseieren mot Sarpsborg 08. Foto: Bjørn S. Delebekk

Brautingen som ble borte

Publisert: 27.05.18 12:16

Senest under sykkel-VM så vi plenty av bergensernes sans for seg selv. Men rundt Brann er «Steinfeld-faktoren» påfallende fraværende.

Gullsnakk så fort det oppnås noe som ligner sportslig suksess , selvsagt utbasunert med utpreget utestemme, har gjerne vært oppfatningen av fotballkulturen i Bergen.

Da gullet kom «hem» etter 44 års venting, ble naturligvis markert med all den patosen som bor under syv fjell.

Men ellers har gapet mellom forventninger og resultater over år vært en kilde til dyp frustrasjon i Vestlandets hovedstad .

Nå er det imidlertid noe «ubergensk» over det som foregår.

Klubben har hatt en strålende sesongstart , og ligger øverst på tabellen etter 11 spilte serierunder. Det er selvsagt godt mottatt av fansen, men det er forbausende lite brautende gullprat å spore denne sesongen.

Kanskje har det noe å gjøre med hvordan Lars Arne Nilsen har bygget dette røde laget, som er et kollektiv kjemisk fritt for egomania.

Ja, det er typer i laget som Bismar Acosta og Vito Wormgoor, men det er gjennom en nøktern stein på stein-tilnærming at Nilsen bygger i Bergen.

Alt dette er først og fremst noe positivt med tanke på muligheten til å kjempe med Rosenborg helt inn, slik at det interne presset kanskje ikke blir en like stor intern fiende som det så ofte har vært tidligere.

Det er imidlertid også negative sider ved denne uvante fremferden, der både publikumstekket og kommunikasjonen med interessentene har forbedringspotensial.

Skulle Brann klare å forbli en gullkandidat når langt flere serierunder er spilt, vil det selvsagt begynne å boble igjen. Slik sett er den tolvte serierunden svært viktig, med à poeng eller seks poengs forsprang til Rosenborg som ytterpunktene.

Er på gang

Skulle det bli uavgjort, vil Brann trolig si seg svært fornøyd med det.

Før sesongen var mange bekymret for at Rosenborg ville bli så suverene at også denne sesongen ble blottet for spenning i toppen, men de har lenge slitt med å få spillet til å sitte.

Det gjorde de også i en periode i fjor, og med 7-3-1 etter 11 kamper har kanskje antallet negative ytringer mot Kåre Ingebrigtsen & co vært i overkant mange, sammenholdt med fangsten.

Nå ser de i alle fall ut til å være på gang, og for trønderne er det beroligende at Alexander Søderlund ser ut til å gjøre savnet av Nicklas Bendtner mindre enn fryktet, så sant det blir et lengre VM-avbrekk for dansken.

For selve eliteserien er det strålende å gå inn i helg med to skikkelige klassikere. Vålerenga mot Lillestrøm er, uansett kvaliteten på årgangen, en snakkis som preger runden. Og med Brann mot Rosenborg får Eliteserien virkelig nerve denne mai-weekenden.

Toppkampen er åpen, det er duket for fest - og forhåpentligvis får vi innfridd ønsket om neglebiting helt inn denne sesongen.

Det skal trolig et noe mer moderat selvbilde i Bergen, der Brann på godt og vondt lever etter «show, don’t tell»-mantraet, ha en god del av den sportslige æren for.