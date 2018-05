Normann scoret sitt første i Eliteserien – så ble han utvist: – Føler jeg har dommeren veldig imot meg

Publisert: 07.05.18 20:52

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 – Molde 2–2) Oppgjøret mellom Sarpsborg og Molde inneholdt alt – absolutt alt. Det samme var Mathias Normann (21).

På stillingen 2–2 i Sarpsborg, ble Mathias Normann vist det røde kortet etter en situasjon med Rashad Muhammed.

Normann rev innbytter Rashad Muhammed over ende, og fulgte opp med det som så ut som en stempling av Sarpsborg-spilleren. S08-benken føk opp, og assistentdommeren hadde helt tydelig sett noe som Hobber Nilsen fikk beskjed om.

21-åringen som var involvert i omtrent all dramatikken på Sarpsborg stadion i kveld, fikk marsjordre. Molde måtte dermed fullføre med ti mann. Dramatikken vi nevnte kommer vi tilbake til senere.

Normann uenig med dommeren

– Jeg hadde vært tøff nok til å stå her og si fra om det røde kortet i dag, men det er helt ærlig ikke et rødt kort. Jeg setter bare ned foten og treffer ham. Det var ikke med vilje. Jeg mener utvisningen er feil, sier Normann til Eurosport etter kampen.

– Jeg føler at jeg har dommeren veldig imot meg i dag, men sånn er det, legger han til.

Det norske folk valgte feil dag å ikke dra på kamp i Sarpsborg. Hjemmelaget hadde mandag kveld sitt dårligste billettsalg for sesongen. Men, de 4842 fremmøtte, fikk se en forrykende kamp utspille seg på kunstgresset i Sarpsborg.

Men tilbake til dramaet: Et drama som varte fra start til slutt, og som til slutt endte med ett poeng til hvert av lagene.

– Molde er mye bedre enn oss i 1. omgang. I andre omgang hever vi oss og er best. Vi burde klart å sette en scoring eller to mot slutten, sier Geir Bakke etter kampen.

Drømmestart for vertene

Dramatikken åpnet med en marerittstart på kampen for Moldes del. Publikum hadde knapt rukket å sette seg til rette på de blå plastsetene før kveldens første scoring sendte dem opp igjen:

Sarpsborg fikk et frispark i god posisjon, ballen ble lagt mot bakerste stolpe. Der ventet Mikkel Agger, som fra spiss vinkel satte ballen i mål til 1–0, via beinet til Babacar Sarr.

Snakk om drømmestart for hjemmelaget – kampklokken viste 56 sekunder idet ballen gikk i nota.

Men Molde svarte raskt. Brennhete Erling Braut Håland var på plass i boksen idet Kristoffer Haugen la et silkefint innlegg på mål – 17-åringen viste ren akrobatikk og nærmest saksesparket inn utligningen.

Molde tok over initiativet etter uteligningen, men det var likevel Sarpsborg som nok en gang tok ledelsen – fra straffemerket.

Stian Gregersen la en horribel ball tilbake mot keeper Andreas Linde, og danske Agger jaget. Gregersen havnet i veien for Agger, som gikk i bakken – og dommer Ola Hobber Nilsen pekte på krittmerket.

Molde-spillerne protesterte voldsomt, Vegard Forren pratet på seg gult kort – men Agger hamret likevel ballen i mål til 2–1-ledelse.

Molde slo tilbake

Solskjær varslet før kampstart at Molde ikke var kommet til Sarpsborg for å finspille – her skulle det kriges. Bare fem minutter senere utlignet de igjen – Mathias Normann ble stående umarkert på en corner, og stanget inn 2–2-målet.

Det var 21-åringens første scoring i Eliteserien.

Fyrverkeriet av en førsteomgang i Sarpsborg ble kronet med dramatikk også helt på tampen. Normann gikk i bakken i S08-feltet, og Molde-spillerne skrek etter straffe. Dommer Hobber Nilsen måtte konferere med assistentdommeren, men bestemte seg til slutt for å la spillet gå videre.

Etter en ellevilt underholdende førsteomgang, gikk det hakket roligere for seg i andre – men med 20 minutter igjen fikk dommer Hobber Nilsen nok en spesiell situasjon i fanget.

Helt på tampen fikk Sarpsborg en gyllen mulighet til å stikke av med alle poengene da Patrick Mortensen kom alene med keeper Linde, men målvakten vartet opp med en klasseredning og fikk avverget.

– Det er «pissedårlig» av meg å ikke score, sier Mortensen i et intervju vist på Eurosport etter kampen.