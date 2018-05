Søderlund matchvinner da Rasmussen ble utvist

HAUGESUND (VG) (FK Haugesund-Rosenborg 1–2) Alexander Søderlund (30) har det med å score i kampene mellom Haugesund og Rosenborg. Denne gangen sørget han for tre uhyre viktige poeng på sin gamle hjemmebane.

Men det holdt hardt. Det ble dramatisk. For da Jacob Rasmussen fikk sitt andre gule, og dermed rødt for Rosenborg etter 53:06, så endret kampen seg fullstendig. FK Haugesund kjørte over Rosenborg, skapte sjanse på sjanse, bommet (himmelhøyt over av Frederik Gytkjær) på straffespark, RBK ble reddet på streken, av keeper André Hansen og av gode blokkeringer av forsvarsspillerne, samt svake FKH-avslutninger.

Men før dette, tilhørte kampen Alexander Søderlund. Spissen fikk sjansen fordi Nicklas Bendtner sliter med en skade (skal være klar til møtet med Brann), og han brukte bare 1:23 av kampen på Haugesund stadion til å vise hvorfor han en gang var elsket akkurat der: Søderlund dunket inn 1–0 til Rosenborg, etter flott spill på venstresiden med påfølgende ball i beina på Søderlund.

Etter 27 minutter nikket Søderlund inn 2–0 for RBK, etter et innlegg fra Vegard Eggen Hedenstad. Og den var langt fra enkel, likevel gikk headingen vakkert inn helt inne ved stolpen.

Det var Søderlunds sjuende scoring i disse kampene, fem spillemål for RBK, et selvmål (for RBK) og en scoring for FK Haugesund.

– Vi har god kontroll defensivt og skaper mye. Det er synd at vi ikke leder mer enn 2-0. Det er for dårlig, fleipet Alexander Søderlund i pausen, og forklarte hvorfor han feiret på dempet vis.

– Det er her jeg er fra, så jeg må være litt snill, sa han.

Det så ganske greit ut for Rosenborg, altså helt til danske Rasmussen fikk det røde kortet. Det ble spennende nok, men om Gytkjær hadde scoret på straffesparket så ville nok stemningen tatt seg opp enda mer på Haugesund stadion. Reduseringen til Kristoffer Velde (88 minutter) kom for sent for hjemmelaget.

De kjørte voldsomt på i de minuttene som var igjen (fire minutter ekstra), men klarte aldri å overliste André Hansen to ganger.