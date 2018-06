BLID: Åge Hareide smilte som vanlig da Danmark hadde sin første trening på russisk jord tirsdag formiddag. Foto: DELEBEKK,BJØRN S.

Hareides to nøkler til VM-suksess: Defensiv trygghet og offensive dødballer

Publisert: 12.06.18 10:36

VITJAZEVO (VG) Åge Hareide (64) er bevisst på hvordan Danmark skal spille i fredagens åpningskamp mot Peru.

– I internasjonal fotball er det nødvendig at du har et solid forsvar. Du kan ikke basere deg på å hente inn 0–1 i VM, sier Danmarks landslagssjef når han møter journalister på treningsbanen i Vitjazevo, utenfor badebyen Anapa ved Svartehavet. For første gang skal danskene sparke ball på russisk jord.

– Vi må ha tålmodighet og være tighte. Men samtidig har vi også spillere som kan forandre kampbildet offensivt, er Hareides vurdering.

Han skal også trene dødballer disse siste dagene inn mot VM-åpningen lørdag, og innrømmer at «ja, det kan du si» når noen nevner at Perus målmann ikke er blant de mest aktive i feltet.

– Vi skal jobbe intenst med dødball. Vi har en god fot i Christian Eriksen, og vi har høyde og styrke, fastslår Åge Hareide .

Moldenseren legger en kampplan for hvordan Danmark skal vinne mot Peru. Samtidig vil han også ha en plan B om det skulle vise seg at det vil handle om å unngå tap.

Han føler at VM-sluttspillet er noe helt nytt, ikke en fortsettelse av kvalifiseringen:

– Det begynner forsåvidt på nytt. Det er tøffere å komme hit enn å spille tre gruppekamper her i VM. I kvaliken må du vinne kamp etter kamp, her kan du kanskje klare deg med to seirer for å gå videre. Det er en helt annen mulighet.

Etter som Danmark ligger i Anapa ved Svartehavet, men spiller i tre byer helt andre steder i den europeiske delen av Russland (Saransk, Samara og Moskva), blir det mye reising. Men Hareide mener at det ikke er noe problem:

– Så lenge vi har et fly som står her, så går det bra. To timer i flymaskinen er ikke noe problem. Spillerne er vant til å reise. Jeg tror ikke det spiller noen stor rolle. Og fordi vi drar to dager før kamp, får vi også brutt opp leirlivet her i Anapa.

Åge Hareide mener at forholdene i Russland er de aller beste. Ikke minst treningsbanen som Danmark bruker tirsdag formiddag.

– Er det mye støy fra badegjestene på hotellet?

– Nei, alt av barer og aktiviteter stenger ned klokka 23, så de andre gjestene forstyrrer oss overhodet ikke. Det visste vi også på forhånd.