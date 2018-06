FORLIK: NFF og Svein-Erik Edvartsen møtes ikke i retten likevel. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Rettssaken avlyst: NFF betaler Edvartsen

Norges Fotballforbund (NFF) har gått med på å betale mer enn en halv million kroner mot at Svein-Erik Edvartsen (38) trekker søksmålet mot forbundet og NFF-direktør Svein Graff.

Dermed er arbeidsrettssaken mellom partene, som skulle starte i Oslo tingrett førstkommende mandag, avlyst.

Også det personlige søksmålet Edvartsen hadde rettet mot Graff, for det han mente var en ærekrenkelse, er nå historie. Det bekrefter partene i en felles pressemelding lørdag ettermiddag.

Edvartsen har ikke fått dømme eliteseriekamper i fotball hverken i 2017 eller 2018, til tross for at han i fjor var rangert som landets nest beste dommer for 15 måneder siden. Likevel er ikke den betente dommerkonflikten et tema i forliket som ble inngått lørdag.

– Dette har vært en belastende sak for NFF, og selv om vi var forberedt på å møte motparten i retten er vi glade for at de to søksmålene utgår. I tillegg er alle tjent med at saken avsluttes nå. Vi unngår også en mulig ankesak, og dermed nye måneder med denne saken. Også hensynet til norsk fotballs omdømme gjør at vi valgte denne løsningen, sier fungerende generalsekretær Kai-Erik Arstad i NFF.

Fotballforbundet avskjediget Edvartsen i fjor høst. Det er bakgrunnen for at 38-åringen saksøkte arbeidsgiveren sin. I lørdagens pressemelding kommer det frem at tvisten om avskjedigelsen forblir uløst, men at partene er enige om at Edvartsens ansettelsesforhold i NFF har opphørt.

Likevel betaler altså NFF 200 000 kroner til Edvartsen, samt 350 000 kroner til dommerens advokat, John Christian Elden – for å få saken ut av verden.

Har kostet millioner

Det kommer på toppen av 700 000 Edvartsen i fjor fikk i et forlik for ikke å dømme i eliteserien i 2017, samt nye 300 000 kroner han fikk for ikke å dømme i 2018.

Dersom man legger til grunn at NFF-advokat Magnus Stray Vyrje har fakturert tilsvarende som Elden – hvilket pressemeldingen ikke sier noe om – har krangelen med Edvartsen kostet NFF 1,9 millioner kroner de siste drøye året.

VG har vært i kontakt med Edvartsen lørdag ettermiddag, men han ønsker ikke å kommentere saken utover det han sier i pressemeldingen fra NFF:

– Jeg aksepterer denne løsningen fordi jeg ønsker å bevare en god relasjon til norsk fotball. Saken har vært en stor belastning for meg og mine nærmeste, og det er en stor verdi i seg selv å få den avsluttet, sier 38-åringen.

Hva som nå skjer med Edvartsens dommerkarriere, er et ubesvart spørsmål etter lørdagens nyhet.

Bakgrunnen

Det var i fjor vår at Edvartsen røk uklar med sin egen dommersjef i NFF, Terje Hauge. Det resulterte først i at mannen som den gang ble vurdert til å være landets nest beste dommer ikke har dømt eliteseriefotball hverken i 2017 eller 2018.

Idet alle trodde «Edvartsen-saken» var i bero, smalt det deretter på nytt tidlig i fjor høst: 12. september kom meldingen om at 38-åringen hadde fått sparken på dagen som seksjonsleder for samfunnsansvar i fotballforbundet.

Dette var Edvartsens sivile jobb, ved siden av at han var fotballdommer.

NFF mente å kunne bevise at Edvartsen sto bak flere e-poster sendt i andres navn, der dommeren ble omtalt i rosende ordelag, mens Terje Hauge fikk krass kritikk. Toppdommeren nektet for dette, og svarte med å saksøke fotballforbundet.

Deretter saksøkte han også NFF-direktør Svein Graff personlig for det han mente var en ærekrenkelse i forbindelse med avskjedigelsen.

Nå er alle sakene endelig forlikt utenfor Oslo tingrett.