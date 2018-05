SENSASJONELL: Man begynner snart å gå tom for superlativer til å beskrive Mohamed Salah denne sesongen. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Prisdryss for Mohamed Salah: Kåret til sesongens spiller - for tredje gang

Publisert: 13.05.18 11:32

FOTBALL 2018-05-13

Mohamed Salahs (25) eventyrlige sesong fortsetter. På sesongens siste dag, hanket han inn sin tredje sesongens spiller-pris.

Det bekrefter Premier League på sine offisielle nettsider. Salah slo Kevin De Bruyne (Manchester City), David De Gea (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Raheem Sterling (Manchester City) og James Tarkowski (Burnley) i kampen om prisen.

Tidligere har egypteren stukket av med sesongens spiller-prisen til både PFA og Football Writers Association, og nå kan han juble for sin tredje (!) inidividuelle pris.

Denne gangen er det et panel av eksperter, Premier League-kapteiner og supportere som har stemt ham frem til prisen «EA Sports Player of the Season».

– De sa jeg ikke hadde suksess her første gangen jeg var her, så det var alltid i tankene mine å lykkes denne gangen, sier han til Premier League.com.

Og at 25-åringen har lykkes, er det ingen som helst tvil om. På sine 35 ligakamper denne sesongen står han med elleville 31 mål. Med det blir han den tredje Liverpool-spilleren til å vinne denne prisen:

Michael Owen gjorde det i 1997/98-sesongen, før bragden ble gjentatt av Luis Suarez i 2013/14.

