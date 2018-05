AKTUELLE: Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino og Arsène Wenger er blant kandidatene til trenerjobben i Madrid. Foto: Alle foto: Reuters

Disse trenerne kan ta over Real Madrid

Publisert: 31.05.18 14:02 Oppdatert: 31.05.18 15:54

FOTBALL 2018-05-31T12:02:49Z

Mauricio Pochettino (46), Jürgen Klopp (50) eller kanskje Guti (41)? Her er noen av de heteste navnene til å ta over for Zinédine Zidane i Real Madrid.

Etter sjokkbeskjeden om at Zinédine Zidane er ferdig som Real Madrid-trener, har spekulasjonene rundt hvem som skal ta over den spanske storklubben allerede tatt full fyr.

– Det er en enorm oppgave Real Madrid står overfor nå. De må ta et enormt trenervalg. Hvem skal ta den jobben? Hvem er ledige? Hvem kan de lokke til seg av dem som allerede har kontrakt? Eller skal de prøve en ny variant med en av sine egne, altså Castilla-trener Guti, sier Viasat-ekspert Petter Veland til VG.

Her er noen av de aller heteste kandidatene til trenerjobben:

Mauricio Pochettino (46) – Tottenham

Den høyt elskede argentineren signerte en femårskontrakt med Nord-London-klubben så sent som i mai, men seiler likevel opp som en av de heteste kandidatene til å ta over Real Madrid. Han har tidligere uttalt at han aldri kommer til å ta en jobb i Barcelona grunnet hans bånd til byrivalen Espanyol, men Real Madrid har han få forestillinger mot. Den nysignerte kontrakten gjør at denne manageren ikke blir billig å kjøpe ut, spesielt fra en mann som Daniel Levy, men Real Madrid klarer som regel å få sin vilje.

Marca er blant mediene som melder at 46-åringene er det heteste alternativet.

Arsene Wenger (68) – arbeidsledig

Wenger har rutinen og erfaringen som skal til for å lede Real Madrid og skal i tillegg være en personlig favoritt av Real Madrid-president Florentino Perez.

– Jeg har takket nei til Real Madrid to eller tre ganger, har franskmannen uttalt til BeIN Sports.

Franskmannen er også uten jobb for øyeblikket, som vil gjøre ham billigere å hente inn. Det er ikke første gang Wenger nevnes i forbindelse med Real Madrid-jobben.

Guti Hernández (41) – Real Madrid

Midtbanelegenden, som tilbrakte nesten hele sin spillerkarriere i los blancos , jobber seg for tiden oppover trenerstigen i Real Madrids ungdomsakademi. Han har allerede tiltrukket seg oppmerksomheten til andre La Liga -klubber, men kan være en spennende outsider til denne jobben. Guti har foreløpig ikke vært trener på seniornivå – men det hadde heller ikke Zidane før han vant tre Champions League-titler på rad.

Jürgen Klopp (50) – Liverpool

Ifølge AS var han svært aktuell som Real Madrid-trener etter at Carlo Ancelotti fikk sparken på sommeren i 2015, men de valgte Rafael Benítez i stedet. Klopp har fått en stor stjerne i Liverpool og hans karisma vil utvilsomt passe godt inn i los galacticos .

Antonio Conte (48) – Chelsea

Det spekuleres heftig i om italieneren er ferdig i Chelsea etter sesongen og at det bare er forhandlinger om hans sluttpakke som gjenstår. Han vil i så fall være et åpenbart alternativ, som en av de beste managerne i europeisk fotball for tiden, og han har en vinnerskalle som passer Real Madrid godt.

Maurizio Sarri (59) - arbeidsledig

Den kjederøykende bankmannen har blitt en aldri så liten kulthelt i Italia og sarrismo er betegnelsen brukt om hans spillestil i Napoli - som han ledet til 91 poeng og sølv i Serie A denne sesongen. Det er pasningsspill på øverste hylle, et kollektivt press og hurtige og samtidige bevegelser - rett og slett en svært underholdende fotball. Han er spådd å ta over for Antonio Conte i Chelsea, men sier neppe nei om Real Madrid skulle ringe.

NB! Han er fortsatt under kontrakt med Napoli, selv om Carlo Ancelotti har tatt over klubben.

Massimiliano Allegri (50) – Juventus

Zinédine Zidane har tidligere sagt at han vil være åpen for å ta over klubben han spilte for mellom 1996 og 2001, og det er dermed ikke utenkelig at Juventus og Real Madrid foretar en liten «byttehandel». Allegri, som nylig ledet Juventus til nok en Scudetto, var lenge en kandidat til å ta over etter Arsène Wenger i Arsenal, men skal ha blitt enig om å bli værende i Juventus. Men hvis verdens største klubb banker på døren ...

Outsiderne: Seedorf, Löw og del Bosque

Clarende Seedorf (42) , som spilte for Real Madrid mellom 1996 og 2000, lyktes ikke i å holde Deportivo i La Liga og forlot klubben etter sesongen, men han dro ikke tomhendt hjem. Han fikk svært gode skussmål av klubbens president Tino Fernandez.

Joachim Löw (58) har vært koplet til den spanske hovedstaden tidligere, men har prioritert Tyskland. Etter tolv år som sjef for die Mannschaft er det ikke utenkelig med et lite sceneskifte etter sommerens VM og da vil Real Madrid være aktuelle.

Vicente del Bosque (67) har vært trener for Real Madrid ved tre separate anledninger og vunnet Champions League i to av dem, men er kanskje mest kjent for å ha ledet Spania til VM- og EM-trofeer.

PS! En annen gammel Real Madrid-helt, målmaskinen Raúl (40), er i gang med trenerkurs, men det er vel heller tvilsomt at han overtar Los Blancos.