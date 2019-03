KLAR TALE: Molde-trener Erling Moe (til høyre) hilser på Aalesund-trener Lars Bohinen før fylkesnaboene møttes i Ålesund i en treningskamp tidligere i vinter. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Molde-treneren slakter NFF etter kampavlysning: – Elendig planlegging

Fredag kom meldingen om at den såkalte Mesterfinalen mellom Molde og Rosenborg måtte avlyses på to dagers varsel. Molde-trener Erling Moe kaller det elendig planlegging fra Norges Fotballforbund.

Publisert: 15.03.19 17:52







Det har vært flere krasse reaksjoner på at møtet mellom fjorårets seriemester og serietoer likevel ikke kan spilles på Ullevaal stadion søndag. Overfor Romsdals Budstikke er ikke Molde-treneren nådig mot NFF:

– Nå skal jeg være bånn ærlig: Dette synes jeg er elendig planlegging av Norges Fotballforbund. Det er for dårlig at de ikke klarer å gjennomføre denne kampen. I fjor var vel seriestarten to uker tidligere, og da forventet NFF at klubbene over hele landet skulle stille med baner som var klare for kamp. Og så klarer de ikke å ha landslagsarenaen tilgjengelig på dette tidspunktet. Det er for meg en gåte, sier Moe til avisen – og mener det forteller hvor lite NFF legger i Mesterfinalen.

I NFFs begrunnelse for avlysningen ble det påpekt at de spådde nedbørsmengdene øker risikoen for at Ullevaal-matten blir ødelagt til A-landslagets EM-kvalifiseringskamp mot Sverige ni dager senere.

Som et tilsvar til Moes ramsalte kritikk påpeker konkurransedirektør Nils Fisketjønn følgende overfor VG:

– Ullevaal er i glimrende stand. Kampen kunne gått søndag, men med nedbørsmengdene som er meldt så frykter vi også at det ikke blir en optimal fotballkamp, sier forbundslederen – og benekter at det handler om dårlig planlegging.

– Denne risikoen (med været) visste vi om. Vi har sjekket været og værmeldinger hele veien. Været styrer vi ikke. Men vi burde truffet beslutningen i går eller i forgårs. For med tanke på opppkjøringen til seriestart er ikke dette bra Molde og Rosenborg, innrømmer Fisketjønn.

Rosenborg og Molde er i stedet blitt enig om å møtes i en innendørs, ordinær treningskamp i Abrahallen i Trondheim søndag. Nøyaktig det samme skjedde i fjor med Mesterfinalen: Lillestrøm skulle møte Rosenborg på Åråsen, men den snørike vinteren hadde gjort det umulig å få arenaen kampklar tidlig i mars, og lagene møttes inne på kunstgresset i LSK-hallen som generalprøve. Selve Mesterfinalen ble spilt halvannen måned inn i sesongen. Det er foreløpig ikke bestemt om det skjer i år.

Vil spille på Ullevaal

– Hvorfor legges ikke Mesterfinalen til Trondheim eller kunstgresset i Molde?

– Vi ønsker å bygge et produkt på Ullevaal. Klubbene ønsker å spille på nøytral bane. Skal vi få til dette på sikt, må vi bygge konseptet, svarer Nils Fisketjønn i NFF.

– Så hverken RBK eller Molde ønsket å arrangere kampen?

– Vi har ikke diskutert så mye med dem. Vi har diskutert Ullevaal, og vi vil bygge konseptet på Ullevaal. Vi mener det er et godt konsept.

– Bør man heller spille slike kamper innendørs i Telenor Arena på Fornebu?

– Det har vi ikke diskutert. Det ligger faktisk gress der nå, og det visste vi ikke. Men det har ikke vært tema, svarer Nils Fisketjønn.

Oppgjøret mot Sverige blir faktisk den første herrelandskampen på norsk jord i mars måned på seks år (0–1-tap for Albania). Det har sammenheng med at Det europeiske fotballforbundet (UEFA) lenge har kategorisert Norge som et såkalt «vinterarrangør», men har nå åpnet for at Norge igjen kan plasseres som hjemmelag under den årlige landslagsperioden i mars.

Ifølge Fisketjønn var det forhåndssolgt rundt 2800 billetter til Ullevaal søndag.

– Så interessen var brukbar, mener konkurransedirektøren i Norges Fotballforbund – som ikke ser noe grunn til å droppe Mesterfinale-konseptet i årene som kommer.

