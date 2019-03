FOTBALLPRESIDENT: Terje Svendsen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

NFF-styret fikk svar på tiltale: 170–37

ULLEVAAL (VG) NFF-styret ba om et råd fra fotballtinget - og fikk et soleklart klar: Aksjeselskap skal ikke få en sterkere rolle i norsk toppfotball.

Idrettspresident Tom Tvedt og tidligere fotballpresident Sondre Kåfjord var blant dem som ba salen om å si nei til NFF-styret.

Det er i dag en prøveordning som gir mulighet til økt A/S-makt (men ingen toppklubber har benyttet den). Et forslag fra Strømsgodsets Kristin Ørmen Johnsen om å stoppe dagens prøveordning fikk 170 stemmer. 37 var mot.

– Det må finnes andre kreative måter å hente inn penger på enn selge sjela si, sa Simen Brænden Mortensen fra Norsk Supporterallianse.

– Dette går vi ikke videre med, sa Strømsgodsets Kristin Ørmen Johnsen - og mente at dagens modell fungerer, «selv om ingen modell er perfekt».

Kåfjord sa allerede i lørdagens VG at han mente NFF-styret ville «åpne for å selge norske toppklubber til storkapitalen».

Fotballpresident Terje Svendsen innrømmet allerede i debatten at «dette er en prinsipiell sak som vi vil høre tingets mening om».

– Vi ønsker råd fra tingsalen om vi skal gå videre.

Svendsen innrømmet også at det er delte meninger i styret i Norges Fotballforbund.

– I dag har de fleste investorer skjønt at de ikke kan gå inn i fotballen for å tjene penger, men mer med ønske om å bidra til byen og regionen. Molde er fornøyd med dagens modell, men jeg håper at vi min klubb en gang i fremtiden kan stille som aksjeselskap, sa Molde FK-direktør Øystein Neerland.