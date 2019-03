TRØSTET TAPEREN: Ole Gunnar Solskjær var borte og takket Kylian Mbappé for kampen. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Må føles som verdens vakreste ran

Man skulle tro det ikke var mulig å rane til seg en kvartfinaleplass i Champions League, men kombinasjonen Manchester United og Ole Gunnar Solskjær ordner alt.

Mot et PSG som var helt overlegent og vant 2–0 på Old Trafford for tre uker siden, med halve sitt eget lag skadet og Paul Pogba suspendert, kunne oppgaven på forhånd nesten oppsummeres med ett ord: Umulig.

Ingen lag hadde heller snudd et slikt utgangspunkt. Dette kunne ikke engang en norsk mirakelmanager med gullbukser klare ...

– Vi er Manchester United. Vi vil alltid slå tilbake, har han uttalt, men selv ikke Solskjær kan ha trodd veldig på at det var mulig å snu dette utgangspunktet på et kokende Parc des Princes.

Så ender det med at Manchester United omtrent blir utspilt i 90 minutter, får tre gavemål og til slutt går Solskjær rundt og feirer med spillere og supportere igjen, og de må føle dette som verdens vakreste ran.

Det var Solskjærs 17. kamp som United-sjef, han har 14 seire, to uavgjort og ett tap, nederlaget er til og med uten betydning nå.

Alt går hans vei, og hvis det ikke allerede er bestemt at han får jobben som manager fra neste sesong, så kan det ikke være noen tvil lenger etter denne ufattelige bragden, en av de største i klubbens historie.

Ole Gunnar Solskjær er kanskje heldig, men også dyktig og dristig. Med ti minutter igjen trengte United ett mål til, hva gjør Solskjær da? Han hadde ikke mange valg på benken, men han kunne beholdt litt mer rutinerte Andreas Perreira og veldig mye mer rutinerte Ashley Young på banen i hektiske sluttminutter.

Men han ville gi unge, ferske spillere sjansen, inn med 19 år gamle Tahith Chong og 17 år gamle Mason Greenwood. Chong hadde bare ett minutt i Premier League og 28 minutter mot Reading i FA-cupen bak seg. Greenwood hadde ingenting, ikke en eneste seniorkamp. Ingen av dem gjorde veldig mye, men de vil aldri glemme og garantert vokse på seieren i Paris.

Da Marcus Rashford banket inn det avgjørende målet fra straffemerket var disse unggutene på banen: Scott McTominay (22), Marcus Rashford (21), Diogo Dalot (19) , Chong (19) og Greenwood (17).

1–2-PRESANG: Gianluigi Buffon mistet ballen, Romelu Lukaku satte inn sitt andre mål. Foto: MARTIN BUREAU / AFP

Taktisk var den første halvtimen mislykket for Solskjær. Han kastet innpå Eric Bailly i en uvant høyrebackposisjon, delvis med litt hjelp av høyrekant Ashley Young. Men Bailly havnet i en sentrifuge, Bernat og Di Maria kjørte rundt og rundt med ham. PSG kom til på venstrekanten gang på gang, og Bailly var også uoppmerksom da en helt fri Juan Bernat scoret etter et herlig friløp av Kylian Mbappé.

PSG hadde ballen hele tiden, men resultatmessig var den første halvtimen særdeles vellykket for Solskjær, takket være to enorme franske presanger. Først forærte Thilo Kehrer ballen til Romelu Lukaku før to minutter var spilt, deretter slapp 41 år gamle Gianluigi Buffon ballen rett i beina til samme Lukaku etter 30 minutter, og i tredje kamp på rad scoret belgieren sitt andre mål.

Resten av kampen var taktisk vellykket av Solskjær. Hjemmepresset avtok på 1–2, mye på grunn av at Bailly gikk ut, Diogo Dalot inn og Ashley Young ned på backen. United var ett mål unna avansement, og PSG er de siste dagene ofte blitt minnet på fadesen mot Barcelona for to år siden. Da ledet det franske laget 4–0 etter den første kampen, men mistet det fullstendig i sluttminuttene og tapte 1–6 på Camp Nou.

PSGs eneste store svakhet er at laget vinner nesten alltid, ikke er vant til å ligge under og når de først gjør det kommer ofte skjelven, særlig når kampene er store og betyr så mye for klubben.

Trond Johannesse, journalist, internasjonal fotball.

Etter pause beholdt PSG trykket og styrte kampen fullstendig. United ble liggende dypt, det vil bli hyllet som taktisk perfekt av Solskjær, men han hadde ikke mange valg og det var på vei til å renne ut i en seier uten betydning.

United skapte ingenting før de fikk en moderne straffe, en VAR-straffe, en straffe som igjen viser hvor håpløs handsregelen er å forholde seg til hvis man skal være et menneske utstyrt med armer i straffefeltet. Den kan garantert forsvares i regelverket, og sånn sett er den jo riktig, men samtidig føles den helt feil.

Før det hadde Kylian Mbappé snublet alene med David De Gea og Juan Bernat skjøt i stolpen.

Paris Saint-Germain hadde spilt 72 hjemmekamper de siste tre sesongene før denne, uten å slippe inn mer enn to mål.

Men de hadde ikke møtt Ole Gunnar Solskjær.