Sarpsborg 08 sprakk: – Tidenes antiklimaks

FOTBALL 2018-11-29T21:52:20Z

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 - Besiktas 2–3) Sarpsborg 08 sjokkerte Besiktas-stjernene med fem magiske minutter i pøsregnet på Sarpsborg Stadion. Men hjemmelaget sto ikke distansen.

Publisert: 29.11.18 22:52 Oppdatert: 29.11.18 23:50

2-3 hjemme mot Besiktas betyr at drømmen om Europa League-avansement henger i en tynn tråd for Sarpsborg 08 , som nå ligger helt sist i gruppen.

Sarpsborg 08 må slå Genk på bortebane 13. desember for å ha håp om avansement.

– Vemodig er det riktigste å si. Når du føler at du har hatt noe, har 2-0 mot Besiktas på hjemmebane, så er det riktige ordet vemodig når vi ikke klarer å mobilsere nok kraft til å holde de unna, sier Geir Bakke til VG.

Torsdagens 2–3-tap ble en skikkelig berg og dalbane-opplevelse for hjemmesupporterne, som fikk se festfotball i første omgang og nesten kollaps etter hvilen.

– Tidenes antiklimaks er en god beskrivelse på det som skjedde her i dag. Du finner ikke en lavere kjelleretasje enn det du finner nå. Det er helt for jævlig, sier Jørgen Horn til VG.

– Vi spiller en bra førsteomgang, men så holder vi ikke helt inn, så vi har jo selvfølgelig litt blandede følelser. Etter kampen i dag er sjansen (for avansement) ganske mye mindre enn før. Denne kampen betydde egentlig alt, så det er skikkelig surt at vi ikke engang holdt til uavgjort, sier Tobias Heintz.

Foran et fullpakket stadion, kledd i blått og hvitt, føk Sarpsborg-spillerne ut av startblokkene. Og kjappest av alle løp Rashad Muhammed.









1 av 3 NEDTUREN: Kristoffer Zakariassen fortviler etter kampen hvor Jermain Lens i siste spilleminutt sørget for 3–2 til Besiktas. Gisle Oddstad

Den franske 25-åringen, som spilte 1. divisjonsfotball i Florø i fjor, løp bak ryggen til Domagoj Vida, den skumle kroaten som spilte VM-finale i juli, fortsatte forbi Loris Karius, den tidligere Liverpool-keeperen som dummet seg ut i Champions League-finalen i mai, og rullet ballen i blank kasse. 1-0 til Sarpsborg 08. Tid: 47 sekunder.

Tobias Heintz, mannen som slo pasningen til Muhammed, hadde mer inne. 2-0-scoringen etter drøye fem minutter er en klassiker, og en het kandidat til årets mål i Sarpsborg. 20-åringen tittet opp, så at Karius sto litt langt ute og fyrte av fra rundt 30 meter. Ballen fikk en herlig dupp, og havnet rett i garnet bak en utspilt Besiktas-keeper, som tross alt ikke sto så langt ute.

«Det er nesten så man ikke tror det», ble det sagt på tribunen foran VGs reporter i pausen. For Sarpsborg 08 la seg ikke bakpå etter drømmeåpningen. Det ble skapt sjanse på sjanse, og det kunne blitt flere mål. Først omgangen inneholdt 12 Sarpsborg-avslutninger, fem av dem gikk på mål.

Også Besiktas hadde sine sjanser, og ikke minst hadde de ballen klart mest, men det var ikke noe å si på at Sarpsborg gikk til pause med tomålsledelse.

Besiktas dominerte stort i starten av annen omgang, og fikk betalt da Jermain Lens reduserte med et vakkert skudd etter en drøy time. Kristoffer Zachariassen kunne stilnet Tyrkia-jubelen noen minutter senere, men sotrastrilen misset da han ble stusset fri av Patrick Mortensen.

Minuttet senere var utligningen et faktum. Vagner Love fikset 2-2 – og Zachariassen beskrev egen bom slik etterpå:

Med et lite kvarter igjen jublet Sarpsborg-supporterne igjen. Denne gangen litt for tidlig. Patrick Mortensen fikk ballen i mål, men ble målet ble, trolig korrekt, annullert for offside.

I siste spilleminutt sørget Jermain Lens for 3–2 til Besiktas.

Spikeren i kista kom da Lens ble spilt i bakrom på høyrekanten. Han løp fra backen og lobbet ballen i en høy bue over en utrusende S08-keeper.

– Vi er skuffet og dette er tungt, fastslår Patrick Mortensen. - Det var brutalt. Vi vet at det blir vanskelig, men alt er mulig i fotball, sier dansken om mulighetene før bortekampen mot Genk.

Kristoffer Zachariassen har dette utgangspunktet:

– Hvorfor skal vi ikke vinne der? Vi har jo slått de her. Det blir selvfølgelig en knallhard kamp, men muligheten er der helt klart. Vi skal ikke grave oss ned etter å ha tapt for Besiktas her hjemme. Vi vet vi er gode nok til å slå Genk, sier Zachariassen til VG.