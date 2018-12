SPANSKTALENDE DUO: Argentinske Sergio Agüero og spanske Pep Guardiola. Foto: DAVID KLEIN / REUTERS

Guardiola fryktet langvarig Agüero-skadeavbrekk

Sergio Agüero var ikke på banen da Manchester City tok skalpen på Joshua Kings Bournemouth - og det er ikke sikkert han spiller mot Watford tirsdag. Det er fordi manager Pep Guardiola frykter for helsen til sin argentinske spiss.

Han spilte nesten hele kampen mot West Ham for litt over en uke siden og gikk bare glipp av overtidsminuttene da Manchester City spilte 2-2 mot Lyon forrige midtuke.

Men mot Bournemouth i helgen var ikke Sergio Agüero engang i Manchester City-troppen som vant 3-1.

– Etter Lyon-kampen fortalte legene at Sergio ikke kunne spille. Hvis han hadde spilt, så hadde han kanskje vært ute i fire-fem uker. I situasjonen vi er i denne måneden, med mange kamper, var han ikke trygg, sa Guardiola etter Bournemouth-kampen.

– Men det er normalt, og det kommer til å skje i de nærmeste kampene at folk blir slitne. Det er derfor vi har en så bred tropp. Alle må forvente å bli involvert, fortsatte han.

Hva gjør du her da, Agüero...

I desember skal Manchester City gjennom hele ni kamper, eller én kamp hver tredje eller fjerde dag i snitt. Bournemouth er allerede beseiret, og de resterende åtte kampene fordeler seg på én Champions League-kamp, kvartfinalen i ligacupen og seks Premier League-oppgjør.

– Vi spiller ni kamper, men det gjør også mange av konkurrentene våre. Så det er ikke det at vi spiller flere kamper enn de andre. Det er det samme, så vi skal ikke klage. Vi må bare spille hver dag, prøve å gjør vårt best og spille spillet, sa Guardiola, som ikke kunne klargjøre Agüeros skadesituasjon veldig på tirsdagens pressekonferanse.

– Jeg vet ikke, svarte han på om argentineren kunne være tilgjengelig for Watford-kampen onsdag.

VGs tips: Uavgjort med handikap fulltid 1–0.

Watford står med to seirer på elleve seneste kamper i alle turneringer. Hadde både ballen mest og kom til gode målsjanser borte mot Leicester sist - men røk 0–2.

Manchester City vinner og vinner - sist med 3–1 hjemme over Bournemouth. Men laget har sluppet til motstanderne litt for lett i de siste kampene, og det er mulig at den intense spillestilen koster krefter i et tett kampprogram.

Ti av tolv City-ligakamper er vunnet med minst to mål. Men det kan hende at det ikke går så rasende enkelt denne gangen. Spillforslaget er derfor uavgjort der Watford er gitt en 1–0-ledelse fra start. Et oddsspill som må kombineres.

Oddsen er 3,55, spillstopp er kl. 20.55 og TV2 Sport Premium viser kampen.

