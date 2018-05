LARS ARNE NILSEN OG GJENGEN: På treningsoverallen står det «Bob», passende nok for Branns byggmester Lars Arne Nilsen (til høyre). Her med forsvarsfireren og keeperen som har startet sesongen strålende: Taijo Teniste (til venstre), Bismar Acosta, Ruben Kristiansen, Samuel Sahin-Radlinger og Vito Wormgoor. Foto: Paul S. Amundsen Foto: Paul S. Amundsen / VG

Denne Brann-muren skal bygges enda sterkere

Sigurd Skjefstad

Publisert: 04.05.18 14:00

FOTBALL 2018-05-04T12:00:19Z

Fra toppen av tabellen varsler Brann-trener Lars Arne Nilsen forsterkninger i sommervinduet og at konkurrentene «skal begynne å vinne snart for å henge med».

– Vi har satt press på dem, og de skal begynne å vinne snart for å henge med, sier Lars Arne Nilsen til VG etter seieren mot Sandefjord i runden som var.

På søndag tapte Molde hjemme mot Odd, Sarpsborg greide bare 0–0 hjemme mot Bodø/Glimt og Strømsgodset tapte 0–1 hjemme mot Rosenborg. Trønderne var dermed det eneste andre av de antatte topplagene med en trepoenger.

Igjen ble grunnlaget lagt gjennom en defensiv mur knapt noen greier å bryte gjennom. På sju kamper har de bare sluppet inn to mål - mot Sarpsborg og Strømsgodset borte. Mot Sandefjord slapp de ikke engang hjemmelaget til en eneste målsjanse.

– Vi er solide. Først og fremst det, sier Nilsen.

– Gull verdt

Anført av stopperduoen Vito Wormgoor og Bismar Acosta fikk de kampen inn i akkurat det sporet de ønsket. Og når du ikke slipper til noe bakover, trenger du heller ikke allverden fremover.

Nærmere bestemt ett kjapt rykk og presist innlegg fra driblevingen Gilbert Koomson, og en kontant avslutning i nærmeste hjørne fra innbytter Peter Orry Larsen etter 51 minutter.

– Han er en lojal mann, en garderobemann. Han var skuffet over ikke å starte, men svarte med å komme inn og score. Slike typer er gull verdt, sier Nilsen til VG, og skjønner selv hvilken smash han har lagt opp til.

– Du sier gull, ja?

– Hehe. Vi tenker ekstremt lite på akkurat det. Men det er jo moro å ligge der, så får vi se hvor lenge vi tåler det. Det er bare å peise på!

Skal bruke penger i sommer

«Der» er toppen av tabellen. På sju kamper har Brann tatt 19 av 21 poeng. Du trenger ikke å aspirere for Abelprisen for å skjønne at det snittet peker mot det som skjedde i 2007 og før det i 1963. De to siste gangene Brann ble seriemestere.

Og etter noen år med regnskapstall like røde som draktene, ser det nå mer solid ut for Brann også utenfor banen. Milliardæren Trond Mohn hjalp dem med å hente Koomson fra Sogndal før sesongen. Nå er det ikke lenger snakk om å måtte selge seg fra hverken det ene eller andre - snarere tvert i mot:

– Nå skal vi komme oss frem til sommervinduet uten noen flere skader på de vi har bak der. Så skal vi gjøre noe der, sier Nilsen.

– Det blir forsterkninger?

– Ja. Vi har god dekning på midten og kantene, men bakover har vi egentlig bare én keeper, et stopperpar og to backer. Med Ruben (Kristiansen) ute nå måtte vi bruke Gilli (Rolantsson) som back. Så vi skal ha inn flere.

Mjelde tror på gamleklubben

Erik Mjelde har selv to opphold i Brann bak seg. Han er sikker på at laget nå igjen har det som skal til for å gå helt til topps.

– De vinner serien, sier han kontant.

– I Brann-leiren sier de at de ikke tenker så mye på det?

– Klart de tenker at de kan vinne. Rosenborg er vel sterkeste utfordrer, og de har ikke startet så bra, sier Sandefjord-spilleren.

Med Geir Ludvig Fevang som midlertidig hovedtrener etter at Magnus Powell var ferdig onsdag , hadde Mjelde og resten av Sandefjord håp om en etterlengtet opptur mot Brann.

Tilbake i sin vante trebackslinje hadde de bedre kontroll defensivt - men var aldri i nærheten av å skape noe fremover.

– Brann slipper til lite. Mot et så godt lag må du være konsentrert hele veien, men det ble én situasjon der det glapp for oss. De har en imponerende oppofrelse for hverandre, sier Fevang.