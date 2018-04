Gytkjær og Haugesund fortsatte den gode trenden

SØR ARENA (VG) (IK Start - Haugesund 0–1) Haugesund har hatt en solid start på årets Eliteserie-sesong. Borte mot tabelljumbo Start, fortsatte poengfangsten for de hvite og blå. Mye takket være Fredrik Gytkjær.

Den første omgangen startet med små sjanser for både hjemmelaget og gjestene fra Haugesund, men ingen av lagene klarte å sette ballen i mål. En god Bråtveit i Haugesund-buret var en av årsakene til det.

Etter nitten minutters spill trodde bortefansen at Kallevåg satte ballen i mål, men skuddet fra venstrekanten gikk i nettveggen.

Drøyt femten minutter før hvilen fikk vertene frispark på drøye tjue meter. Tobias Christensens forsøk gjorde at Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit måtte ut i full strekk.

Like før pause fikk Sigurdarson muligheten til å sende hjemmelaget i føringen, men headingen fra islendingen reddet Bråtveit enkelt.

Det stod dermed 0–0 til pause. Ikke en veldig underholdende omgang.

Stod i mot

Etter førtini minutter kom kampens første mål, servert av Haugesund-spiss Fredrik Gytkjær. Torbjørn Kallevåg serverte dansken etter å ha løpt seg fri langs dørlinja. I feltet var Gytkjær helt alene og kunne enkelt sette ballen forbi Deumeland.

Etter scoringen hadde Haugesund relativt god kontroll på kampen. Start klarte ikke skape all verdens mot et godt balansert bortelag. Selv med et par offensive bytter klarte ikke vertene å finne veien til mål.

Mot slutten av kampen fikk Start enorme muligheter til å utligne, med blant annet to avslutninger fra Floki Finnbogason i metallet. Haugesund-keeper Bråtveit avverget også noen muligheter for hjemmelaget, men det ville seg ikke for gultrøyene som fortsetter å slite på eget gress.

Start ligger derfor fremdeles nederst på tabellen, mens Haugesunds seier gjør at de klatrer opp til 2.plass på Eliteserie-tabellen.