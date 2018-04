Stabæk fikk trøbbel – treneren ba Ohi huske forrige «nesten-skrell»

Publisert: 18.04.18 20:03 Oppdatert: 18.04.18 22:15

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-18T18:03:04Z

ULLERN (Ullern – Stabæk 3–5 e.eo.) To scoringer av Emmanuel Bergstrøm sørget for at Ullern fra nivå fire hadde Stabæk i kne i cupens 1. runde. Men så scoret Eliteserie-laget to ganger i sluttminuttene og sikret ekstraomganger – der de rodde i land seieren.

Etter at Ullern ledet 2–0 etter to mål av Emmanuel Bergstrøm allerede etter 13 minutters spill, freste lunten på cupbomben i 74 minutter – frem til det 87. minutt.

Se video fra kampene lenger ned i artikkelen!

Da reduserte først Franck Boli for Stabæk da han banket ballen lavt til høyre for keeper fra 12–13 meter etter en corner, og i det 89. minutt kom «selvfølgelig» utligningen da Ohi Omoijuanfo kombinerte fint med Boli og plasserte ballen i det lengste hjørnet.

– Vi gjør det vanskelig for oss selv. Ullern skal ha honnør, men det er ikke godt nok av oss. Vi slipper oss ned på et nivå vi ikke skal være på og slipper inn altfor enkle mål, oppsummerer Omoijuanfo etter at ekstraomgangene bød på fire nye mål – tre til Stabæk (Ola Brynhildsen, Martin Rønning Ovenstad og Boli igjen) og ett til Ullern (redusering til 3–4 ved Torbjørn Rosvoll).

– Spørsmål om tid

– Jeg følte hele veien vi kom til å score. Det er sjelden vi går ut av en kamp uten å score med den offensive slagkraften vi har. Så jeg visste vi kom til å score, det var spørsmål om tid, men det tok litt lengre tid enn jeg trodde, sier Ohi til VG.



1 av 2 ORDNET LEDELSE: Tidlig i første ekstraomgang jubler Ola Brynhildsen etter å ha sendt Stabæk opp i 3–2-ledelse. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Hjemmepublikumet fikk altså tidlig noe å juble for i «vestkantderbyet». Ullerns Bergstrøm spilt alene igjennom, og selv om Stabæk-forsvarer Steinar Strømnes fikk taklet, så klarte likevel Ullern-spissen å krangle ballen forbi Stabæk-keeper Simen Lillevik Kjellevold.

Bare to minutter senere røret keeperen det skikkelig til da han misset stygt i feltet. Ballen ble spilt inn foran mål der Bergstrøm bredsidet inn 2–0.

– De første 30 minuttene var vi dumme i måten vi slapp inn to mål. I 2. omgang var det ett lag som angrep. Da handlet det bare om effektivitet, sier Stabæk-trener Toni Ordinas – som har startet seriesesongen med tre uavgjorte og ett tap, og mot 3. divisjonslaget fra Oslo Vest var det altså behov for ekstraomganger.

Ba Ohi huske Jerv-kampen

På 0–2 i pausen nevnte han én ting for sin trofaste toppscorer Ohi Omoijuanfo: Jerv!

Med siktet han til kvalikgrøsseren for Stabæk i 2016-sesongen, der Omoijuanfos to sene scoringer sikret Stabæk videre Eliteserieeksistens i løpet av noen hektiske sluttminutter. Like dramatisk ville det kanskje ikke blitt på CC Vest Arena onsdag kveld, men nok til at Stabæk-treneren spolte tankesettet tilbake dit.

– Ohi må alltid huske Jerv! Vi hadde vannet hit (til hodet), i dag hadde vi det enda høyere. I de situasjonene har han evnen til å beholde fokus foran mål, sier Ordinas til VG.

– Fotball er fantastisk. Det kan være en kastastrofe. Så gikk vi fra katastrofe til en herlig seier, sier spanjolen.

Slik gikk det for Eliteserielagene i første runde:

Eik Tønsberg – Sandefjord 1-6 (1-3)

711 tilskuere

Mål: 0-1 Sander Moen Foss (12), 0-2 Flamur Kastrati (34), 1-2 Johan Finnmann Gulliksen (41), 1-3 Kastrati (str. 44), 1-4 Pontus Engblom (49), 1-5 Mohamed Ofkir (88), 1-6 Erik Mjelde (88).

Gult kort: Jørgen Børstad, Vemund Skar Roberg, Alen Patros, Eik Tønsberg, Håvard Storbæk, Sandefjord.

Lagene:

Eik Tønsberg (4-4-2): Stig Anders Jensen – Jørgen Børstad, Christoffer Rekdal (Johan Finnmann Gulliksen fra 31.), Vemund Skar Roberg, Kevin Bråthen – Nuredin Syla, Alen Patros, Thomas Foss, Alexander Vordahl (Vincent Wrige Arnesen Teigen fra 30.) – Stian Martinsen (Balwant Singh Duggal fra 31.), Jesper Horsinek.

Sandefjord (4-4-2): Ingvar Jónsson – Andrew Eleftheriou, Lars Grorud, Sander Moen Foss, Joachim Solberg Olsen – Håvard Storbæk (Herman Solberg Nilsen fra 65.), Sabawon Shamohammad, Erik Mjelde, Mohamed Ofkir – Pontus Engblom (Ole Breistøl fra 60.), Flamur Kastrati (George Nuah Gibson fra 53.).

Kløfta – Lillestrøm 0-3 (0-2)

1750 tilskuere

Mål: 0-1 Erik Brenden (19), 0-2 Thomas Lehne Olsen (29), 0-3 Ifeanyi Mathew (76).

Dommer: Eivind Bodding, Haga.

Gult kort: Magnus Pettersen Hovde, Kløfta.

Rødt kort: Magnus Pettersen Hovde (53, to gule), Kløfta.

Lagene:

Kløfta (4-5-1): Alexander Thire Beinov – Wazgel Saleh (Martin Eilertsen fra 78.), Sondre Haugen, Eivind Haugen Damstuen, Christoffer Haugen Skiaker – Hiwa Poor (Lars Jørgen Fjeldet Westheim fra 56.), Ole Fredrik Fjeldet Westheim, Steffen Nystrøm, Magnus Pettersen Hovde, Remi Christoffer Rød – Hawar Saleh (Sarken Saleh fra 46.).

Lillestrøm (4-4-2): Marko Maric – Mats Haakenstad, Stefan Antonijevic, Frode Kippe (Erik Tobias Sandberg fra 61.), Simen Rafn – Kristoffer Ødemarksbakken, Ifeanyi Mathew, Charles Chinedu Ezeh, Simen Kind Mikalsen (Arne Holter fra 78.) – Erik Brenden, Thomas Lehne Olsen (Tobias Gran fra 77.).

Kvik – Ranheim 0-1 (0-0)

292 tilskuere

Mål: 0-1 Andreas Helmersen (str. 68).

Dommer: Henrikke Nervik, Malvik Kvinner.

Gult kort: Jonas Uran Rønning, Kvik.

Lagene:

Kvik (4-3-3): Joakim Evjen – Emil Hjelmseth Olsen, Vidar Skog Tømmervik, Morten Skjeldnes Berre, Rune Nytrø Holmen (Svein Tore Tinglum fra 90.) – Espen Johnsen, Jonas Uran Rønning, Erlend Henriksen (Petter Hauge Johansen fra 82.) – Espen Amandus Mathiassen, David Melkvik, Even Rogstad Kvalvær (Andreas Høgvoll Kolle fra 88.).

Ranheim (4-3-3): Magnus Lenes – Øyvind Alseth, Simen Sandmæl, Ivar Furu, Glenn Daniel Walker – Jakob Tromsdal (Daniel Kvande fra 78.), Kristoffer Løkberg, Sondre Sørløkk – Sivert Solli (Kim Ove Riksvold fra 66.), Andreas Helmersen (Jørgen Kjøsnes Valleraunet fra 86.), Ola Solbakken.

Sandviken – Brann 1-6 (0-4)

1110 tilskuere

Mål: 0-1 Deyver Vega (7), 0-2 Henrik Kjelsrud Johansen (25), 0-3 Daniel Braaten (32), 0-4 Johansen (44), 1-4 Martin Andersen Grøttå (59), 1-5 Vega (60), 1-6 Aune Selland Heggebø (65).

Dommer: Sivert Amland, Kringlebotn.

Gult kort: Jonas Grønner, Brann.

Lagene:

Sandviken (4-5-1): Even Storheim – Eirik Haugen Tveit, Bjørnar Aastvedt, Julian Smørdal, Dennis Mindor Marøy – Karsten Samuelsen Østerbø (Helge Mehammer fra 76.), Lars Dalstø (Morten Kvist fra 58.), Mathias Hove Zimmer (Ivar Svendal Aase fra 68.), Ivar Stenberg Skaar, Erik Raknes Forthun – Martin Andersen Grøttå.

Brann (4-3-3): Markus Olsen Pettersen – Jonas Tillung Fredriksen, Jonas Grønner, Azar Karadas, Nicholas Marthinussen – Deyver Vega, Amer Ordagic, Peter Orry Larsen (Andreas Mjøs fra 68.) – Daniel Braaten, Henrik Kjelsrud Johansen (Aune Selland Heggebø fra 61.), Ludcinio Marengo (Eirik Moldenes fra 72.).

Skarphedin – Odd 0-9 (0-3)

1200 tilskuere

Mål: 0-1 Martin Broberg (8), 0-2 Tobias Lauritsen (30), 0-3 Lauritsen (str. 38), 0-4 Lauritsen (66), 0-5 Elbasan Rashani (73), 0-6 Lauritsen (76), 0-7 Joshua Kitolano (78), 0-8 Stefan Mladenovic (83), 0-9 Rashani (90).

Gult kort: Iver Boehn Bleivik, Skarphedin.

Lagene:

Skarphedin (4-3-3): Clinton Wireko Ninson – Christoffer Darabi, Doni Smaili, Daniel Berg Haugen, Jonathan Laidiszlaidesz (Oliver Walsøe Strøm fra 71.) – Martin Kiserud Norendal, Tor-Mattis Kåven (Heming Solberg Andersen fra 77.), Edvard Ajer (Sigurd Aas Levang fra 57.) – Mats Bruu, Bernt Skipstad Ollestad, Iver Boehn Bleivik.

Odd (4-3-3): Viljar Myhra – Thomas Grøgaard, Vegard Bergan, Odin Bjørtuft, John Kitolano (Espen Ruud fra 46.) – Markus André Kaasa (Birk Risa fra 70.), Joshua Kitolano, Martin Broberg – Bilal Njie (Elbasan Rashani fra 46.), Tobias Lauritsen, Stefan Mladenovic.

Skjervøy – Tromsø 1-3 (0-1)

501 tilskuere

Mål: 0-1 Mour Samb (11), 0-2 Oliver Kjærgaard (76), 1-2 Reidar Waage (78), 1-3 Sigurd Grønli (81).

Dommer: Egil Bertheussen.

Gult kort: Steffen Dreyer, Skjervøy.

Lagene:

Skjervøy (4-3-3): Martin Antonius Brun – Steve Andre Thomassen (Andreas Pedersen fra 83.), Svenn Johansen, Joachim André Olaussen, Håvard Svendsen – Erlend Pedersen, Reidar Waage ( fra 86.), Robert Rydningen (Markus Løkke Granaas fra 72.) – Ørjan Skallebø, Steffen Dreyer, Øyvind Garfjell.

Tromsø (3-5-2): Jacob Karlstrøm – Magnar Ødegaard, Jostein Gundersen, Kent-Are Antonsen – Hans Norbye (Marcus Pedersen fra 86.), Magnus Andersen, Christian Landu Landu (Gustav Severinsen fra 88.), Oliver Kjærgaard, Mour Samb – Slobodan Vuk (Sigurd Grønli fra 58.), Mushaga Bakenga.

Skjold – Haugesund 0-3 (0-3)

700 tilskuere

Mål: 0-1 Aleksandar Kovacevic (13), 0-2 Kristoffer Velde (36), 0-3 Vegard Skjerve (41).

Dommer: Ola Kellerhals, Vaulen.

Lagene:

Skjold (5-4-1): Jomar Skrunes – Jonas Risanger, Haakon Kvia (Marco Passera fra 59.), Halvor Hansen, Morten Bådsvik, Daniel Aarås – Sander Hettervik, Tollak Emil Grinde Gismarvik, Mats Tryti Steinsland (Aleksander Gundersen fra 76.), Berge Ohm – Vegard Tryti Steinsland (Ajdin Brakic fra 83.).

Haugesund (4-4-1-1): Helge Sandvik – Kristoffer Haraldseid (Kevin Krygaard fra 70.), Fredrik Pallesen Knudsen, Vegard Skjerve, Alexander Stølås – Kristoffer Gunnarshaug, Aleksandar Kovacevic, Anthony Ikedi, Kristoffer Velde (Torbjørn Kallevåg fra 89.) – Erin Pinheiro (Dennis Horneland fra 70.) – Ibrahima Koné.

Sunndal – Kristiansund 0-4 (0-1)

Mål: 0-1 Benjamin Stokke (36), 0-2 Aliou Coly (60), 0-3 Liridon Kalludra (72), 0-4 Bent Sørmo (90).

Dommer: Marte Sørø, Molde.

Gult kort: Petter Blekken Melkild, John Jørgen Gridseth Hafstad, Sunndal.

Lagene:

Sunndal (4-3-3): Ronny Mikkelsen Sletnes – Tobias Bauge Kirkevåg, Vegard Furu Øie, Eivind Lervik, Lars Emil Flakk – Sander Resell Grimelid, Petter Blekken Melkild, Vebjørn Bergem Sørheim (Gunder Sveen fra 83.) – Erling Farstad Fredriksen, Chrisander Nyland (John Jørgen Gridseth Hafstad fra 74.), Erik Ruud Ramsli (Kristoffer Ansnes fra 79.).

Kristiansund (4-3-3): Andreas Vaikla (Sean McDermott fra 34.) – Bent Sørmo, Aliou Coly, Andreas Hopmark, Erlend Sivertsen – Jesper Isaksen, Brent Lepistu, Liridon Kalludra (Stian Aasmundsen fra 82.) – Bendik Bye, Benjamin Stokke (Daouda Bamba fra 66.), Sondre Sørli.

Træff – Molde 1-6 (0-4)

600 tilskuere

Mål: 0-1 Daniel Chima Chukwu (7), 0-2 Ibrahima Wadji (12), 0-3 Fredrik Brustad (14), 0-4 Wadji (26), 1-4 Alexander Jonassen (46), 1-5 Chukwu (63), 1-6 Chukwu (90).

Dommer: Mads Skarsem, Charlottenlund.

Gult kort: Ola Eloranta, Harith Hamoudi, Træff, Tobias Svendsen, Fredrik Aursnes, Molde.

Lagene:

Træff (4-5-1): Michael Lie – Bjørnar Eltervåg, Arne Amar Kotlica, Henrik Andersen-Gott, Lars Hauso – Harith Hamoudi, Alexander Øyangen Johansen, Eskil Rønningen, Edvard Khachatrjan (Jonathan Yrjø Rinne fra 46.), Alexander Jonassen (Eirik Kjørsvik fra 88.) – Ola Eloranta (Ken Robin Hildre fra 78.).

Molde (4-3-3): Mathias Eriksen Ranmark – Christoffer Remmer (Sivert Steinset fra 64.), Stian Gregersen, Vegard Forren, Christopher Telo – Tobias Svendsen, Fredrik Aursnes, Etzaz Hussain (Babacar Sarr fra 46.) – Fredrik Brustad (Simen Hagboe fra 46.), Daniel Chima Chukwu, Ibrahima Wadji.

Vestfossen – Strømsgodset 1-4 (0-1)

650 tilskuere

Mål: 0-1 Mustafa Abdellaoue (8), 0-2 Abdellaoue (str. 54), 0-3 Amahl Pellegrino (58), 1-3 Anders Torgersen (62), 1-4 Eirik Ulland Andersen (79).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier IL.

Gult kort: Hichem Bekkaoui, Vestfossen, Lars Sætra, Strømsgodset.

Lagene:

Vestfossen (4-4-2): Eirik Johannessen – Eirik Anfinsen, Jan Hugo Simonsen, Preben Røren, Prince Monga – Fredrik Smeby, Endre Arntzen (Kristian Brattgjerd Prods fra 46, Lirigzon Abdullahu fra 74.), Orhun Aslan Selvi, Trygve Andreassen – Anders Torgersen (Kim Berntzen fra 67.), Hichem Bekkaoui.

Strømsgodset (4-4-2): Pål Vestly Heigre – Mounir Hamoud, Lars Sætra, Kim André Madsen, Stian Ringstad (Magnus Lankhof-Dahlby fra 63.) – Kristoffer Tokstad, Herman Stengel (Arnar Thór Gudjónsson fra 81.), Francisco Júnior (Francisco Santos da Silva Júnior) (Eirik Ulland Andersen fra 67.), Christopher Lindquist – Amahl Pellegrino, Mustafa Abdellaoue.

Vigør – Start 1-8 (0-5)

812 tilskuere

Mål: 0-1 Mathias Bringaker (2), 0-2 Espen Berger (29), 0-3 Lars Jørgen Salvesen (32), 0-4 Aron Sigurdarson (33), 0-5 Sigurdarson (40), 0-6 Sigurdarson (63), 0-7 Afeez Aremu (64), 0-8 Salvesen (str. 73), 1-8 Anel Valjevcic (88).

Gult kort: Aron Abrahamsen, Vigør.

Rødt kort: Aron Abrahamsen (72), Vigør.

Lagene:

Vigør (4-2-3-1): Bendik Skarpeid Egeland – Daniel Rakim Jensen Simonsen (Lars Øygarden Nordbø fra 45.), Henrik Haus Olsen, Aron Abrahamsen (Kasper Emil Pedersen fra 61.), Fredrik Karlsen – Sebastian Mugaas Salgueiro (Anel Valjevcic fra 17.), Ole Marius Gundersen – Marcus Aleksander Tannum Løken, Joakim Johansen, Kevin Sørland Vigebo – Jan Aage Nordbø.

Start (4-5-1): Benjamin Boujar – Eirik Wichne (Tobias Christensen fra 75.), Espen Berger, Simon Andreas Larsen, Elliot Käck (Altin Ujkani fra 46.) – Mathias Bringaker, Gudmundur Andri Tryggvason, Afeez Aremu, Niklas Sandberg (Kasper Skaanes fra 46.), Aron Sigurdarson – Lars Jørgen Salvesen.

Årvoll – Vålerenga 0-8 (0-5)

2678 tilskuere

Mål: 0-1 João Meira (31), 0-2 Simen Juklerød (34), 0-3 Juklerød (37), 0-4 Fitim Azemi (39), 0-5 Bård Finne (40), 0-6 Azemi (47), 0-7 Peter Godly Michael (52), 0-8 Christian Borchgrevink (83).

Dommer: Per Erik Haugen, Rælingen.

Lagene:

Årvoll (4-4-2): Stephen Ulrik Holmen-Jensen – Endre Olav Osnes (Ole Korshavn Sandnes fra 65.), Jens Olav Grønhaug, Tom Sadeh, Mikkel Fjellhammer Martinsen – Eirik Flesjå Olsen, James Henriksen Lindbæk (Kushtrim Kycyku fra 71.), Julian Stamsø Møller (Håkon Forr fra 87.), Ahmad Adil Abbas – Simen Stamsø Møller, Christian Krogh Holko.

Vålerenga (4-3-3): Marcus Sandberg (Kristoffer Klaesson fra 59.) – Christian Borchgrevink, Felipe Carvalho, João Meira (Peter Godly Michael fra 46.), Ivan Näsberg – Magnus Grødem, Felix Myhre, Ernest Agyiri – Simen Juklerød, Fitim Azemi, Bård Finne (Sam Adekugbe fra 69.).

Østsiden – Sarpsborg 2-9 (1-7)

300 tilskuere

Mål: 0-1 Rashad Mohammed (5), 0-2 Alexander Ruud Tveter (8), 0-3 Mohammed Usman (24), 0-4 Kristoffer Larsen (str. 30), 0-5 Tobias Heintz (33), 0-6 Heintz (35), 0-7 Anders Østli (43), 1-7 Markus Cham (str. 45), 1-8 Tveter (59), 1-9 Joe Lunde (selvmål 75), 2-9 Christoffer Alagie Jatta Skårn (83).

Dommer: Ajdin Medic, Trosvik.

Gult kort: Marius Pierau, Østsiden.

Lagene:

Østsiden (4-4-2): Vebjørn Sahlin – Thomas Herskedal (Jens Grønneberg Johansen fra 31.), Petter Stedjeberg, Rang Ferej, Joe Lunde – Harold Biata Mufoncol, Marius Pierau, Mats Olavesen (Marcus Rodin fra 63.), Serdar Shawali – Markus Cham (Fatos Berisha fra 46.), Christoffer Alagie Jatta Skårn.

Sarpsborg (4-4-2): Anders Kristiansen – Nikola Tkalcic, Bjørn Inge Utvik, Anders Østli, Amin Askar (Anwar Elyounoussi fra 46.) – Rashad Mohammed, Mohammed Usman, Gaute Vetti (Mikkel Agger fra 60.), Kristoffer Larsen – Alexander Ruud Tveter, Tobias Heintz.

Spilles torsdag : Melbo – Bodø/Glimt, Trygg/Lade – Rosenborg.

Øvrige kamper:

Bjørnevatn – Alta 0-3, Harstad – Mosjøen 5-3 e.o., Arendal – Fløy 2-0, Asker – Follo 5-0, Bergsøy – Aalesund 2-1, Byåsen – Levanger 0-3, Bærum – Drøbak-Frogn 2-1, Eidsvold Turn – Kjelsås 1-3, Eiger – Egersund 0-1, Fana – Nest Sotra 0-1, Frigg – Strømmen 0-3, Gjelleråsen – Ull/Kisa 0-3, Grorud – Tønsberg 2-0, Halsen – Fram 0-4, Herd – Brattvåg 1-4, Korsvoll – Lørenskog 0-1, Kvik Halden – Fredrikstad 0-4, Lillehammer – Hønefoss 0-2, Lommedalen – Skeid 0-2, Madla – Viking 0-2, Nybergsund – Elverum 0-1, Oppsal – Kongsvinger 0-4, Orkla – Nardo 2-1, Os – Åsane 1-6, Raufoss – Skjetten 6-0, Senja – Finnsnes 2-1, Sola – Sandnes Ulf 2-3, Staal Jørpeland – Bryne 0-1, Steinkjer – Strindheim 4-2, Stjørdals-Blink – Kolstad 6-0, Tertnes – Fyllingsdalen 0-1, Vidar – Vardeneset 5-1, Vindbjart – Jerv 1-2, Volda – Hødd 0-1, Ørn Horten – Lyn 3-1, Øystese – Sogndal 1-4.

Fakta Slik spilte Eliteserie-lagene i første runde: Eik Tønsberg – Sandefjord 1-6 (1-3) 711 tilskuere Mål: 0-1 Sander Moen Foss (12), 0-2 Flamur Kastrati (34), 1-2 Johan Finnmann Gulliksen (41), 1-3 Kastrati (str. 44), 1-4 Pontus Engblom (49), 1-5 Mohamed Ofkir (88), 1-6 Erik Mjelde (88). Gult kort: Jørgen Børstad, Vemund Skar Roberg, Alen Patros, Eik Tønsberg, Håvard Storbæk, Sandefjord. Lagene: Eik Tønsberg (4-4-2): Stig Anders Jensen – Jørgen Børstad, Christoffer Rekdal (Johan Finnmann Gulliksen fra 31.), Vemund Skar Roberg, Kevin Bråthen – Nuredin Syla, Alen Patros, Thomas Foss, Alexander Vordahl (Vincent Wrige Arnesen Teigen fra 30.) – Stian Martinsen (Balwant Singh Duggal fra 31.), Jesper Horsinek. Sandefjord (4-4-2): Ingvar Jónsson – Andrew Eleftheriou, Lars Grorud, Sander Moen Foss, Joachim Solberg Olsen – Håvard Storbæk (Herman Solberg Nilsen fra 65.), Sabawon Shamohammad, Erik Mjelde, Mohamed Ofkir – Pontus Engblom (Ole Breistøl fra 60.), Flamur Kastrati (George Nuah Gibson fra 53.). Kløfta – Lillestrøm 0-3 (0-2) 1750 tilskuere Mål: 0-1 Erik Brenden (19), 0-2 Thomas Lehne Olsen (29), 0-3 Ifeanyi Mathew (76). Dommer: Eivind Bodding, Haga. Gult kort: Magnus Pettersen Hovde, Kløfta. Rødt kort: Magnus Pettersen Hovde (53, to gule), Kløfta. Lagene: Kløfta (4-5-1): Alexander Thire Beinov – Wazgel Saleh (Martin Eilertsen fra 78.), Sondre Haugen, Eivind Haugen Damstuen, Christoffer Haugen Skiaker – Hiwa Poor (Lars Jørgen Fjeldet Westheim fra 56.), Ole Fredrik Fjeldet Westheim, Steffen Nystrøm, Magnus Pettersen Hovde, Remi Christoffer Rød – Hawar Saleh (Sarken Saleh fra 46.). Lillestrøm (4-4-2): Marko Maric – Mats Haakenstad, Stefan Antonijevic, Frode Kippe (Erik Tobias Sandberg fra 61.), Simen Rafn – Kristoffer Ødemarksbakken, Ifeanyi Mathew, Charles Chinedu Ezeh, Simen Kind Mikalsen (Arne Holter fra 78.) – Erik Brenden, Thomas Lehne Olsen (Tobias Gran fra 77.). Kvik – Ranheim 0-1 (0-0) 292 tilskuere Mål: 0-1 Andreas Helmersen (str. 68). Dommer: Henrikke Nervik, Malvik Kvinner. Gult kort: Jonas Uran Rønning, Kvik. Lagene: Kvik (4-3-3): Joakim Evjen – Emil Hjelmseth Olsen, Vidar Skog Tømmervik, Morten Skjeldnes Berre, Rune Nytrø Holmen (Svein Tore Tinglum fra 90.) – Espen Johnsen, Jonas Uran Rønning, Erlend Henriksen (Petter Hauge Johansen fra 82.) – Espen Amandus Mathiassen, David Melkvik, Even Rogstad Kvalvær (Andreas Høgvoll Kolle fra 88.). Ranheim (4-3-3): Magnus Lenes – Øyvind Alseth, Simen Sandmæl, Ivar Furu, Glenn Daniel Walker – Jakob Tromsdal (Daniel Kvande fra 78.), Kristoffer Løkberg, Sondre Sørløkk – Sivert Solli (Kim Ove Riksvold fra 66.), Andreas Helmersen (Jørgen Kjøsnes Valleraunet fra 86.), Ola Solbakken. Sandviken – Brann 1-6 (0-4) 1110 tilskuere Mål: 0-1 Deyver Vega (7), 0-2 Henrik Kjelsrud Johansen (25), 0-3 Daniel Braaten (32), 0-4 Johansen (44), 1-4 Martin Andersen Grøttå (59), 1-5 Vega (60), 1-6 Aune Selland Heggebø (65). Dommer: Sivert Amland, Kringlebotn. Gult kort: Jonas Grønner, Brann. Lagene: Sandviken (4-5-1): Even Storheim – Eirik Haugen Tveit, Bjørnar Aastvedt, Julian Smørdal, Dennis Mindor Marøy – Karsten Samuelsen Østerbø (Helge Mehammer fra 76.), Lars Dalstø (Morten Kvist fra 58.), Mathias Hove Zimmer (Ivar Svendal Aase fra 68.), Ivar Stenberg Skaar, Erik Raknes Forthun – Martin Andersen Grøttå. Brann (4-3-3): Markus Olsen Pettersen – Jonas Tillung Fredriksen, Jonas Grønner, Azar Karadas, Nicholas Marthinussen – Deyver Vega, Amer Ordagic, Peter Orry Larsen (Andreas Mjøs fra 68.) – Daniel Braaten, Henrik Kjelsrud Johansen (Aune Selland Heggebø fra 61.), Ludcinio Marengo (Eirik Moldenes fra 72.). Skarphedin – Odd 0-9 (0-3) 1200 tilskuere Mål: 0-1 Martin Broberg (8), 0-2 Tobias Lauritsen (30), 0-3 Lauritsen (str. 38), 0-4 Lauritsen (66), 0-5 Elbasan Rashani (73), 0-6 Lauritsen (76), 0-7 Joshua Kitolano (78), 0-8 Stefan Mladenovic (83), 0-9 Rashani (90). Gult kort: Iver Boehn Bleivik, Skarphedin. Lagene: Skarphedin (4-3-3): Clinton Wireko Ninson – Christoffer Darabi, Doni Smaili, Daniel Berg Haugen, Jonathan Laidiszlaidesz (Oliver Walsøe Strøm fra 71.) – Martin Kiserud Norendal, Tor-Mattis Kåven (Heming Solberg Andersen fra 77.), Edvard Ajer (Sigurd Aas Levang fra 57.) – Mats Bruu, Bernt Skipstad Ollestad, Iver Boehn Bleivik. Odd (4-3-3): Viljar Myhra – Thomas Grøgaard, Vegard Bergan, Odin Bjørtuft, John Kitolano (Espen Ruud fra 46.) – Markus André Kaasa (Birk Risa fra 70.), Joshua Kitolano, Martin Broberg – Bilal Njie (Elbasan Rashani fra 46.), Tobias Lauritsen, Stefan Mladenovic. Skjervøy – Tromsø 1-3 (0-1) 501 tilskuere Mål: 0-1 Mour Samb (11), 0-2 Oliver Kjærgaard (76), 1-2 Reidar Waage (78), 1-3 Sigurd Grønli (81). Dommer: Egil Bertheussen. Gult kort: Steffen Dreyer, Skjervøy. Lagene: Skjervøy (4-3-3): Martin Antonius Brun – Steve Andre Thomassen (Andreas Pedersen fra 83.), Svenn Johansen, Joachim André Olaussen, Håvard Svendsen – Erlend Pedersen, Reidar Waage ( fra 86.), Robert Rydningen (Markus Løkke Granaas fra 72.) – Ørjan Skallebø, Steffen Dreyer, Øyvind Garfjell. Tromsø (3-5-2): Jacob Karlstrøm – Magnar Ødegaard, Jostein Gundersen, Kent-Are Antonsen – Hans Norbye (Marcus Pedersen fra 86.), Magnus Andersen, Christian Landu Landu (Gustav Severinsen fra 88.), Oliver Kjærgaard, Mour Samb – Slobodan Vuk (Sigurd Grønli fra 58.), Mushaga Bakenga. Skjold – Haugesund 0-3 (0-3) 700 tilskuere Mål: 0-1 Aleksandar Kovacevic (13), 0-2 Kristoffer Velde (36), 0-3 Vegard Skjerve (41). Dommer: Ola Kellerhals, Vaulen. Lagene: Skjold (5-4-1): Jomar Skrunes – Jonas Risanger, Haakon Kvia (Marco Passera fra 59.), Halvor Hansen, Morten Bådsvik, Daniel Aarås – Sander Hettervik, Tollak Emil Grinde Gismarvik, Mats Tryti Steinsland (Aleksander Gundersen fra 76.), Berge Ohm – Vegard Tryti Steinsland (Ajdin Brakic fra 83.). Haugesund (4-4-1-1): Helge Sandvik – Kristoffer Haraldseid (Kevin Krygaard fra 70.), Fredrik Pallesen Knudsen, Vegard Skjerve, Alexander Stølås – Kristoffer Gunnarshaug, Aleksandar Kovacevic, Anthony Ikedi, Kristoffer Velde (Torbjørn Kallevåg fra 89.) – Erin Pinheiro (Dennis Horneland fra 70.) – Ibrahima Koné. Sunndal – Kristiansund 0-4 (0-1) Mål: 0-1 Benjamin Stokke (36), 0-2 Aliou Coly (60), 0-3 Liridon Kalludra (72), 0-4 Bent Sørmo (90). Dommer: Marte Sørø, Molde. Gult kort: Petter Blekken Melkild, John Jørgen Gridseth Hafstad, Sunndal. Lagene: Sunndal (4-3-3): Ronny Mikkelsen Sletnes – Tobias Bauge Kirkevåg, Vegard Furu Øie, Eivind Lervik, Lars Emil Flakk – Sander Resell Grimelid, Petter Blekken Melkild, Vebjørn Bergem Sørheim (Gunder Sveen fra 83.) – Erling Farstad Fredriksen, Chrisander Nyland (John Jørgen Gridseth Hafstad fra 74.), Erik Ruud Ramsli (Kristoffer Ansnes fra 79.). Kristiansund (4-3-3): Andreas Vaikla (Sean McDermott fra 34.) – Bent Sørmo, Aliou Coly, Andreas Hopmark, Erlend Sivertsen – Jesper Isaksen, Brent Lepistu, Liridon Kalludra (Stian Aasmundsen fra 82.) – Bendik Bye, Benjamin Stokke (Daouda Bamba fra 66.), Sondre Sørli. Træff – Molde 1-6 (0-4) 600 tilskuere Mål: 0-1 Daniel Chima Chukwu (7), 0-2 Ibrahima Wadji (12), 0-3 Fredrik Brustad (14), 0-4 Wadji (26), 1-4 Alexander Jonassen (46), 1-5 Chukwu (63), 1-6 Chukwu (90). Dommer: Mads Skarsem, Charlottenlund. Gult kort: Ola Eloranta, Harith Hamoudi, Træff, Tobias Svendsen, Fredrik Aursnes, Molde. Lagene: Træff (4-5-1): Michael Lie – Bjørnar Eltervåg, Arne Amar Kotlica, Henrik Andersen-Gott, Lars Hauso – Harith Hamoudi, Alexander Øyangen Johansen, Eskil Rønningen, Edvard Khachatrjan (Jonathan Yrjø Rinne fra 46.), Alexander Jonassen (Eirik Kjørsvik fra 88.) – Ola Eloranta (Ken Robin Hildre fra 78.). Molde (4-3-3): Mathias Eriksen Ranmark – Christoffer Remmer (Sivert Steinset fra 64.), Stian Gregersen, Vegard Forren, Christopher Telo – Tobias Svendsen, Fredrik Aursnes, Etzaz Hussain (Babacar Sarr fra 46.) – Fredrik Brustad (Simen Hagboe fra 46.), Daniel Chima Chukwu, Ibrahima Wadji. Vestfossen – Strømsgodset 1-4 (0-1) 650 tilskuere Mål: 0-1 Mustafa Abdellaoue (8), 0-2 Abdellaoue (str. 54), 0-3 Amahl Pellegrino (58), 1-3 Anders Torgersen (62), 1-4 Eirik Ulland Andersen (79). Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier IL. Gult kort: Hichem Bekkaoui, Vestfossen, Lars Sætra, Strømsgodset. Lagene: Vestfossen (4-4-2): Eirik Johannessen – Eirik Anfinsen, Jan Hugo Simonsen, Preben Røren, Prince Monga – Fredrik Smeby, Endre Arntzen (Kristian Brattgjerd Prods fra 46, Lirigzon Abdullahu fra 74.), Orhun Aslan Selvi, Trygve Andreassen – Anders Torgersen (Kim Berntzen fra 67.), Hichem Bekkaoui. Strømsgodset (4-4-2): Pål Vestly Heigre – Mounir Hamoud, Lars Sætra, Kim André Madsen, Stian Ringstad (Magnus Lankhof-Dahlby fra 63.) – Kristoffer Tokstad, Herman Stengel (Arnar Thór Gudjónsson fra 81.), Francisco Júnior (Francisco Santos da Silva Júnior) (Eirik Ulland Andersen fra 67.), Christopher Lindquist – Amahl Pellegrino, Mustafa Abdellaoue. Vigør – Start 1-8 (0-5) 812 tilskuere Mål: 0-1 Mathias Bringaker (2), 0-2 Espen Berger (29), 0-3 Lars Jørgen Salvesen (32), 0-4 Aron Sigurdarson (33), 0-5 Sigurdarson (40), 0-6 Sigurdarson (63), 0-7 Afeez Aremu (64), 0-8 Salvesen (str. 73), 1-8 Anel Valjevcic (88). Gult kort: Aron Abrahamsen, Vigør. Rødt kort: Aron Abrahamsen (72), Vigør. Lagene: Vigør (4-2-3-1): Bendik Skarpeid Egeland – Daniel Rakim Jensen Simonsen (Lars Øygarden Nordbø fra 45.), Henrik Haus Olsen, Aron Abrahamsen (Kasper Emil Pedersen fra 61.), Fredrik Karlsen – Sebastian Mugaas Salgueiro (Anel Valjevcic fra 17.), Ole Marius Gundersen – Marcus Aleksander Tannum Løken, Joakim Johansen, Kevin Sørland Vigebo – Jan Aage Nordbø. Start (4-5-1): Benjamin Boujar – Eirik Wichne (Tobias Christensen fra 75.), Espen Berger, Simon Andreas Larsen, Elliot Käck (Altin Ujkani fra 46.) – Mathias Bringaker, Gudmundur Andri Tryggvason, Afeez Aremu, Niklas Sandberg (Kasper Skaanes fra 46.), Aron Sigurdarson – Lars Jørgen Salvesen. Årvoll – Vålerenga 0-8 (0-5) 2678 tilskuere Mål: 0-1 João Meira (31), 0-2 Simen Juklerød (34), 0-3 Juklerød (37), 0-4 Fitim Azemi (39), 0-5 Bård Finne (40), 0-6 Azemi (47), 0-7 Peter Godly Michael (52), 0-8 Christian Borchgrevink (83). Dommer: Per Erik Haugen, Rælingen. Lagene: Årvoll (4-4-2): Stephen Ulrik Holmen-Jensen – Endre Olav Osnes (Ole Korshavn Sandnes fra 65.), Jens Olav Grønhaug, Tom Sadeh, Mikkel Fjellhammer Martinsen – Eirik Flesjå Olsen, James Henriksen Lindbæk (Kushtrim Kycyku fra 71.), Julian Stamsø Møller (Håkon Forr fra 87.), Ahmad Adil Abbas – Simen Stamsø Møller, Christian Krogh Holko. Vålerenga (4-3-3): Marcus Sandberg (Kristoffer Klaesson fra 59.) – Christian Borchgrevink, Felipe Carvalho, João Meira (Peter Godly Michael fra 46.), Ivan Näsberg – Magnus Grødem, Felix Myhre, Ernest Agyiri – Simen Juklerød, Fitim Azemi, Bård Finne (Sam Adekugbe fra 69.). Østsiden – Sarpsborg 2-9 (1-7) 300 tilskuere Mål: 0-1 Rashad Mohammed (5), 0-2 Alexander Ruud Tveter (8), 0-3 Mohammed Usman (24), 0-4 Kristoffer Larsen (str. 30), 0-5 Tobias Heintz (33), 0-6 Heintz (35), 0-7 Anders Østli (43), 1-7 Markus Cham (str. 45), 1-8 Tveter (59), 1-9 Joe Lunde (selvmål 75), 2-9 Christoffer Alagie Jatta Skårn (83). Dommer: Ajdin Medic, Trosvik. Gult kort: Marius Pierau, Østsiden. Lagene: Østsiden (4-4-2): Vebjørn Sahlin – Thomas Herskedal (Jens Grønneberg Johansen fra 31.), Petter Stedjeberg, Rang Ferej, Joe Lunde – Harold Biata Mufoncol, Marius Pierau, Mats Olavesen (Marcus Rodin fra 63.), Serdar Shawali – Markus Cham (Fatos Berisha fra 46.), Christoffer Alagie Jatta Skårn. Sarpsborg (4-4-2): Anders Kristiansen – Nikola Tkalcic, Bjørn Inge Utvik, Anders Østli, Amin Askar (Anwar Elyounoussi fra 46.) – Rashad Mohammed, Mohammed Usman, Gaute Vetti (Mikkel Agger fra 60.), Kristoffer Larsen – Alexander Ruud Tveter, Tobias Heintz. Spilles torsdag : Melbo – Bodø/Glimt, Trygg/Lade – Rosenborg. Øvrige kamper: Bjørnevatn – Alta 0-3, Harstad – Mosjøen 5-3 e.o., Arendal – Fløy 2-0, Asker – Follo 5-0, Bergsøy – Aalesund 2-1, Byåsen – Levanger 0-3, Bærum – Drøbak-Frogn 2-1, Eidsvold Turn – Kjelsås 1-3, Eiger – Egersund 0-1, Fana – Nest Sotra 0-1, Frigg – Strømmen 0-3, Gjelleråsen – Ull/Kisa 0-3, Grorud – Tønsberg 2-0, Halsen – Fram 0-4, Herd – Brattvåg 1-4, Korsvoll – Lørenskog 0-1, Kvik Halden – Fredrikstad 0-4, Lillehammer – Hønefoss 0-2, Lommedalen – Skeid 0-2, Madla – Viking 0-2, Nybergsund – Elverum 0-1, Oppsal – Kongsvinger 0-4, Orkla – Nardo 2-1, Os – Åsane 1-6, Raufoss – Skjetten 6-0, Senja – Finnsnes 2-1, Sola – Sandnes Ulf 2-3, Staal Jørpeland – Bryne 0-1, Steinkjer – Strindheim 4-2, Stjørdals-Blink – Kolstad 6-0, Tertnes – Fyllingsdalen 0-1, Vidar – Vardeneset 5-1, Vindbjart – Jerv 1-2, Volda – Hødd 0-1, Ørn Horten – Lyn 3-1, Øystese – Sogndal 1-4.

Denne artikkelen handler om Fotball

NM

Stabæk Fotball