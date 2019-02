MOT CITY: Tanguy Ndombélé, her i duell mot Man. Citys Raheem Sterling fra CL-oppgjøret mellom Lyon og City i november. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Er Tanguy Ndombélé (22) Manchester Citys neste storkjøp?

Jorginho gikk til Chelsea og Frenkie de Jong valgte Barcelona. Men kanskje er Tanguy Ndombele neste storkjøp inn dørene på Etihad.

Publisert: 16.02.19 10:08







Ifølge rapportene fra England er Lyons 22-åring i hvert fall høyt oppe på ønskelisten til Pep Guardiola.

Manchester Evening News, The Sun og Sky Sports har alle omtalt interessen i spilleren som blant annet har kallenavnet «den nye Michael Essien». Selv er manager Pep Guardiola klar på at laget trenger en backup til Fernandinho.

Den brasilianske defensive midtbanespilleren har spilt alle Citys ligakamper denne sesongen - med unntak av to. De endte med tap.

– Vi kan bruke ham, men vi kommer til å ta livet av ham, spøker Guardiola om 33 år gamle Fernandinho.

– Ingen sjanse, ikke i disse tider. Du kan ikke bruke en spiller hver tredje dag, legger han til, ifølge Manchester Evening News.

33-åringen trenger avlastning, og ifølge rapportene er det altså Lyons 22 år gamle midtbanespiller ved navn Tanguy Ndomdélé som virker å være Citys førstevalg.

Britiske medier rapporterer om en mulig overgangssum på 70 millioner pund, eller omkring 775 millioner norske kroner.

Den defensive midtbanespilleren har vært lenket til England siden hans imponerende kamp mot nettopp Man. City i gruppespillet i Champions League. Den kampen vant Lyon 2-1:

Men City skal ha siklet på spilleren før den tid, for selv avslører Ndombélé at Manchester-klubben prøvde å kjøpe ham forrige sommer.

– Jeg kunne ha dratt, men Lyon ville ikke at jeg skulle dra. Jeg følte ikke at jeg trengte å dra, og i ettertid synes jeg det var en riktig avgjørelse. Jeg spiller mye og har blitt kalt opp til landslaget, sa Ndombéle til Canal Football Club i desember.

