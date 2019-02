ROSENBORG-BOSS: Eirik Horneland. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Nytt tap for Horneland-RBK: – Utrolig udisiplinert

FOTBALL 2019-02-04

(Rosenborg-AGF 2–3) Til tross for at AGF Århus byttet 11 mann i pausen, gikk Rosenborg på sitt andre strake nederlag under Eirik Horneland.

Publisert: 04.02.19

– Utrolig udisiplinert, var den nye RBK-sjefens egen kommentar til Eurosport etter tapet i Portugal.

3–2 seieren til David Nielsens mannskap var ingenting å si på etter en tung 2. omgang av Rosenborg.

Den første kampen med Eirik Horneland som trener endte med 2–0-nederlag for sterke Slavia Praha før helgen.

AGF ligger på nedre halvdel i den danske superligaen og skulle være en atskillig enklere motstander. Og trener Nielsen ville spare sine beste spillere før vårsesongen starter førstkommende fredag. Dermed valgte han altså å bytte hele sin startoppstilling med 11 nye mann i pausen, da det sto 1–1.

Alle scoringene kan du se her:

Men AGF scoret både 2–1 (Youssef Toutouh) og 3–1 (Dino Mikanovic) før Rosenborg våknet og reduserte ved Djordje Denic (etter en keeperblemme). RBK-målet i 1. omgang ble headet inn av Anders Konradsen.

– Vi var rustne, synes jeg. 2. omgang var langt under det vi skal forvente, sa en ærlig Eirik Horneland til Eurosport.

På spørsmål om hva Rosenborg skal gjøre de neste ukene, svarte han:

– Vi må få trent godt. Vi er ikke i nærheten av nok intensitet og løpskraft.

Pål André Helland fastslo at det ble mye «hawaii-fotball».

– Vi stresset voldsomt. Vi var veldig opptatt av å komme gjennom hver gang vi fikk ballen, sa han til Eurosport.

– Fra 70. minutt og ut var det ikke så mye «juice» i disse beina, fastslo han, og trøstet seg med at det danske laget har kommet mye lengre etter som de starter vårsesongen allerede fredag.

– Vi var litt tomme, men det var fremgang fra Slavia Praha-kampen. Det positive er at vi ser igjen mer av det vi øver på på trening.