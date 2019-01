SMIL: Lillestrøms Anja Sønstevold (til venstre), Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner (i midten) og Vålerengas Guro Pettersen med dagens selfie, på Ullevaal stadion. Foto: Terje Bringedal

Vil ha flere jenter på fotballbanen – lengre

ULLEVAAL STADION (VG) Fotballjenter slutter for tidlig: Snittalderen i Eliteserien 2018 var drøyt 25 år. I Toppserien var den 22,7 år. Nå er det satt i gang konkrete tiltak for å få «flere jenter på banen – lengre».

Publisert: 30.01.19 20:28

Det handler om å stoppe frafallet, som ofte skjer fordi jentene til slutt ikke makter å kombinere full fotballsatsing med full jobb. Som igjen hindrer klubblagene i å få en aldersbalansert tropp – og til slutt handler det om gode nok klubblag til å kjempe i Europa, og levere gode nok spillere til landslagene.

– Det er blitt gjort viktige tiltak rundt talentutvikling nå, og det er bra. Men hva med talentene da de kommer i 20-årene, som oss? Her har Norge et problem, sier Vålerenga-keeper Guro Pettersen (27) – og ser bort på Lillestrøms A-landslagsspiller Anja Sønstevold (26).

Det er dette problemet Toppfotball Kvinner nå prøver å finne smarte løsninger på.

– Vi må være smartere når det gjelder løsninger – fordi vi foreløpig ikke har all verden av økonomi, sier lederen i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen.

Og Pettersen og Sønstevold er blant dem som nå får en lettere hverdag, som gjør at de lettere kan satse på det de elsker: Fotball. Toppfotball Kvinners hovedsponsor Obos har nemlig opprettet fire trainee-stillinger for fire jenter, i 50 prosents stillinger, der arbeidet blir tilrettelagt – og ikke kolliderer med fotball-satsingen.

– Vi ser verdien av fleksibiliteten vi gir dem. Vi vil hjelpe dem til å strekke karrieren. Og vi vet at både norsk fotball og vi får noe tilbake også, sier konsernsjef Daniel Siraj i Obos.

Både Guro Pettersen og Anja Sønstevold skal jobbe på kommunikasjonsavdelingen. Sønstevold har en bachelor i journalistikk og var ganske selvskreven. Det var ca. 30 søkere på de fire trainee-stillingene.

– Vi mente det var bedre for Anja å jobbe i en stor kommunikasjonsavdeling hos oss enn i den lille bedriften hun jobbet i. Og Guro er veldig flink på sosiale medier. Vi trenger henne, sier Siraj.

– Jeg skal lære av de beste, sier Anja Sønstevold.

Lyns Maren Hagfors Thoresen og Røas Frida Berg Lyshoel er de to andre som har fått trainee-stillingene, Thoresen i lønningsavdelingen, Lyshoel med miljø.

– Dette er ingen veldedighet fra oss. Jentene skal jobbe, men det tilpasses fotballen. Fordi vi er opptatt av kvinnefotball, og fordi vi vil hjelpe dem, hvis vi kan, til å bli bedre, sier konsernsjefen.

– Dette hjelper oss til at spillerne får en «balansert hverdag», mener Hege Jørgensen. Men hun er også klar på at «det er en styrke for oss at vi har ressurssterke utøvere som tar utdanning».

– Du trenger ikke å være helprofesjonell for å bli god. Det er balansen vi er ute etter å skape. Det er fullt mulig å kombinere toppidrett med jobb og studier, men jentene må få en bedre tilpasset hverdag, mener Jørgensen.

De fleste klubbene har nå innført to «proffdager» i uken.

– Det er de dagene jeg virkelig føler at jeg har det bra. Da har jeg bare fotball – og «et liv», sier Anja Sønstevold og Guro Pettersen. Pettersen mener den nye ordningen gjør at «noe av stresset forsvinner fra skuldrene.

– I tillegg tror jeg det både gjør meg til en bedre spiller – og en bedre person. Og jeg vet også at det er muligheter for jobb etter fotballkarrieren, sier Guro Pettersen.

Toppfotball Kvinners mål for 2019 er «flere», det vil si flere folk på kampene og flere jenter på banen i flere år.

– Snittalderen i Toppserien er ekstremt lav. Og sannheten er at for mange fungerer det å kombinere studier og fotball. Men når de skal ut i arbeidslivet – da er det stopp for mange, mener Hege Jørgensen.

Både Anja Sønstevold og Guro Pettersen kjenner mange store fotballtalenter som har gitt seg altfor tidlig – fordi de ikke har overskudd til både fotball og jobb. Da velger mange en trygg jobb med sikker inntekt.

– Lene Mykjåland var vel aldri bedre enn rett før hun ga seg. Og hun ga seg altfor tidlig, sier Sønstevold og Pettersen – om et eksempel fra kvinnefotballen.

Hege Jørgensen, og kvinnefotballen, håper nå at det de har satt i gang med trainee-stillinger, kan være starten på et større prosjekt.