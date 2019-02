SITT FØRSTE INTERVJU: Her sitter Rui Pinto i møte med journalister fra Spiegel og EIC-nettverket i Budapest denne uken. Foto: Maria Feck, Spiegel

Football Leaks-kilde: – Redd jeg ikke kommer ut i live

Football Leaks-kilden Rui Pinto (30) sitter med fotlenke i en leilighet i Budapest. Han frykter for sin egen sikkerhet dersom ungarske myndigheter utleverer ham til hjemlandet Portugal.

Det hevder Pinto i sitt aller første intervju etter at han ble pågrepet og satt i husarrest i Budapest for to uker siden. Portugisisk politi, som mener han står bak utpressing og datakriminalitet, hadde da utstedt en europeisk arrestordre på ham.

Nå jobber politiet i Portugal for å få Pinto utlevert. 30-åringen har på sin side engasjert tre profilerte advokater, som definerer Pinto som en varsler med behov for beskyttelse - og ikke en hacker.

– Jeg er ganske sikker på at jeg ikke får en rettferdig rettssak i Portugal. Rettsvesenet er ikke helt uavhengig der. Du vil møte mange skjulte interesser. Det er selvsagt også dommere som tar jobben sin seriøst, men fotballmafiaen er overalt. De vil sende et budskap om at ingen bør yppe til bråk med dem, sier Pinto.

– Frykter du en mulig fengselsstraff i Portugal?

– Jeg er nervøs fordi jeg er et mulig mål for angrep, spesielt fra Benfica-fans. Jeg har mottatt dødstrusler på Facebook. Da jeg møtte franske etterforskere, så viste jeg dem dette. De mente at truslene må tas på største alvor. Jeg er redd for at om jeg setter bena mine i et portugisisk fengsel, spesielt et i Lisboa, så kommer jeg ikke ut i live, sier Rui Pinto.

30-åringen bekrefter selv at han er «John», kilden bak dokumentlekkasjen Football Leaks.

Lekkasjen består av 70 millioner dokumenter fra fotballen indre liv. Kontrakter, regneark, e-poster, presentasjoner og bankoverføringer er bare noe av det Der Spiegel fikk overlevert. Dette ble senere delt med gravenettverket European Investigative Collaborations (EIC), der VG er en partner.

Blant resultatene etter Football Leaks er domfellelser for skattejuks blant noen av fotballens aller største stjerner, og ny informasjon i en pågående voldtektsetterforskning av Cristiano Ronaldo.

– Er du en hacker?

– Jeg ser ikke på meg selv som en hacker, men som en innbygger som har handlet i offentlighetens interesse. Min eneste intensjon har vært å avsløre kritikkverdige forhold i fotballverden.

Rui Pinto møter et knippe journalister fra Spiegel og EIC-nettverket i den lille leiligheten sin i Budapest. Han har en fotlenke rundt ankelen. Den sørger for at 30-åringen ikke forlater bygården der han befinner seg uten at politiet varsles.

Der Spiegel har av prinsipp aldri bekreftet identiteten til kilden som lenge bare var kjent som «John». Det tyske magasinet er den eneste EIC-partneren som har kjent Johns virkelige navn. Etter arrestasjonen i Ungarn i januar, var det Pintos egne advokater som gikk ut og bekreftet at klienten deres er «John».

Selv hevder Pinto at han ikke er alene om Football Leaks.

– Kan du fortelle oss hvordan du fikk tak i mer enn 70 millioner konfidensielle og i enkelte tilfeller høysensitive dokumenter fra internasjonal fotball?

– Jeg initierte en bevegelse for avsløringer i fotballindustrien. Så jeg er ikke den eneste som er involvert. Det har kommet stadig nye kilder etter hvert som tiden har gått. De har delt materialet sitt med meg og databasen har vokst. Det viser at det er mange andre der ute, som er opptatt med denne saken, sier Pinto.

– Du er anklaget for å ha forsøkt på utpressing av agentselskapet Doyen Sports i 2015?

– Den eneste grunnen til at jeg kontaktet Doyen, var for å få bekreftet at de gjorde noe galt, gjennom å se hva de ville betale for å få opplysningene til å forsvinne.

– Dette er ikke et spill. Det høres ut som utpressing?

– Nei, jeg ville bare se hvor mye dokumentene var verdt, hvor viktige de var for Doyen. Jeg trodde jeg kunne finne ut av det gjennom å se hva de var villige til å betale. Jeg hadde aldri noen intensjon om å ta imot penger. Jeg ville bare eksponere Doyen.

Rui Pinto sier likevel at han angrer på dette i dag, når han ser tilbake på det hele.

Men han gjentar at han aldri tatt imot penger fra hverken Doyen-gruppen eller andre. Flere skal ifølge Pinto ha forsøkt å kjøpe materialet hans. 30-åringen sier han har takket nei hver gang.

Selv vokste han opp i en liten by like utenfor Porto. Under studietiden mistet han imidlertid troen på en fremtid i landet helt vest i Europa, forteller han. Etter hvert etablerte han seg istedet i Budapest.

Der har han bodd i en ettromsleilighet sammen med kjæresten sin de siste årene.

Men 16. januar slo altså politiet til. Nå pågår det en juridisk kamp mellom to parter, der det strides om hvorvidt Rui Pinto er en hacker eller en varsler.

30-åringen mener det ikke betyr noe for en varslerstatus at han ikke selv har jobbet innen fotballindustrien, der dokumentene stammer fra.

– Det handler om varslere som eksponerer noe som ellers hadde vært skjult for samfunnet: Kriminalitet, ting som foregår på feil måte og kritikkverdige forhold, sier han.

– Hvorfor brukte politiet så lang tid på å finne deg?

– Godt spørsmål. Jeg har hatt en leilighet i Budapest hele tiden. Jeg har levd et helt vanlig liv her.

– Når du har møtt oss tidligere, så har du sagt at du flyttet på deg hver andre dag?

– Jeg reiste mye, ja, men med mitt vanlige ID-kort. Jeg har ikke forsøkt å gjemme meg, sier Rui Pinto.

– Hvordan og hvor i Budapest ble du arrestert?

– Det var tidlig på ettermiddagen, 16. Januar. Faren min, som var på besøk sammen med stemoren min, og jeg var på vei tilbake etter en handletur. Da vi gikk inn i gata hvor leiligheten min ligger, så ble jeg kontaktet av to politimenn i sivil. De sjekket id-kortet mitt og tømte lommene og ryggsekken min. Deretter viste de meg arrestordren og satte på meg håndjern.

Ifølge Pinto hadde ikke politiet en ransakelsesordre. De benyttet nøkkelen hans for å komme inn i leiligheten. Selv tilbrakte han to døgn i en fengselscelle.

– Tok politiet noe fra leiligheten din?

– Datamaskinen min, rundt ti harddisker, tre mobiltelefoner og noen andre elektroniske objekter.

– Inneholder dette informasjon som er i offentlighetens interesse, fordi det kan avsløre kriminalitet?

– Ja, definitivt, hevder Pinto.

– Hvor mye informasjon snakker vi om?

– Ti terabyte. Rundt seks av dem har jeg ikke gitt videre ennå.

– Har du eller dem du samarbeider med kopier?

– Det ønsker jeg ikke å svare på.

Rui Pinto hevder han møtte franske politietterforskere som er interessert i materialet hans i vinter. En av advokatene hans er angivelig i kontakt med etterforskere i både Sveits og Belgia. Skattevesenet i München, sør i Tyskland, skal i tillegg ha vist interesse for Pintos materiale.

30-åringen sier at også amerikansk politi har tatt kontakt.

De etterforsker for tiden Cristiano Ronaldo for en påstått voldtekt. Dokumenter fra Football Leaks viser blant annet hvordan Juventus-ikonet forandret forklaring på oppsiktsvekkende vis.