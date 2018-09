SLUTT Å GRIN! Neymar gestikulerte under Ligue 1-kampen mot Nîmes 1. september. Foto: EMMANUEL FOUDROT / REUTERS

Neymar med oppsiktsvekkende PL-spådom: Tror serieleder Liverpool havner utenfor topp fire

FOTBALL 2018-09-07T16:23:26Z

PSGs brasilianske stjerne Neymar tror Liverpool-fansen ikke bør bli for vant til å se laget sitt på toppen av tabellen. Han spår at klubben ikke er blant de fire første når Premier League-sesongen er over.

Publisert: 07.09.18 18:23

Det var i forbindelse med et poker-arrangement i Barcelona forrige uke at Neymar ble flydd til Barcelona og fikk spørsmål om hvem han trodde kom til å vinne Premier League .

– Wow, det er vanskelig å si, var Neymars første reaksjon, ifølge Express .

– Det er veldig vanskelig å spå, men jeg tror Manchester City kommer til å vinne, fortsetter han.

Det er ikke altfor ofte at Neymar er den som blir ydmyket ...

PSGs brasilianske stjerne ble deretter presset på hvilke lag som kom til å havne på de tre neste plassene, de som også gir plass i neste sesong Champions League, og der finner vi en overraskelse.

Neymar finner nemlig ikke plass til Liverpool, som har åpnet sesongen med fire strake seirer og som er helt øverst på tabellen.

– Manchester United tar annenplassen, og Chelsea blir nummer tre. Tottenham ender som nummer fire, sa Neymar etter noe betenkningstid på den siste.

Det fikk Gerard Piqué, som satt ved sin tidligere lagkompis’ side, til å reagere, ifølge Express, men Neymar bekreftet at det ikke var et glipptak at den røde Merseyside-klubben ikke ble nevnt.

– Nei, ingen Liverpool, sa Neymar, som fikk mye kritikk under sommerens VM .

VGs tips: Brasil vinner med to eller flere

HKP (1–0) USA prøver å bygge opp selvtilliten etter at laget ikke som seg til VM i sommer. Har noen anstendige treningskampresultater å vise til med seirer over Bolivia og Paraguay og uavgjort mot Bosnia (0–0) og Frankrike (1–1) tidligere i år. Det ene tapet kom mot Irland (1-2). I denne USA-troppen er 15 spillere 23 år eller under.

Brasil kan vise til 7-1-1-flyt i 2018 – der det ene tapet kom i VM-kvartfinalen mot Belgia (1-2). Marcelo (f) og Gabriel Jesus (a) er ikke med. Men ellers er stjernegalleriet med blant annet Alisson (k), Fabinho (mb), Willian (mb), Coutinho (mb), Neymar (a) og Firmino (a) intakt. Innbyrdes møter viser 17-0-1 i favør Brasil. Vi tror læringskurven kan bli vel bratt for det unge USA-laget i dette møtet, og går for en seier til Brasil med handikap.

Det får du 1,85 i odds på . Spillestopp er 01.25 natt til lørdag.