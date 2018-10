TOPPSPILLER: Aleksandr Kokorin (t.v.) i duell med Rosenborgs Vegar Eggen Hedenstad i Europa League for ett år siden. Foto: MAXIM SHEMETOV / X90156

Fotballstjerner anklages for å ha slått toppbyråkrater

To av Russlands mest kjente fotballspillere anklages for å ha slått og kastet stoler mot to toppbyråkrater fra næringsdepartementet på en kafé i Moskva.

De to tjenestemennene befinner seg på sykehus, ifølge en uttalelse fra departementet, gjengitt hos nettsiden life.ru. Fotballspillerne det handler om, er Aleksandr Kokorin (27) – som for nøyaktig ett år siden valset rundt med Rosenborg i Europa League – og Pavel Mamajev (30).

Det var de samme to spillerne som etter at Russland var slått ut av EM i 2016, brukte to mill. kroner på champagne på en restaurant i Monaco.

Politiet bekrefter over Sport Ekspress at de etterforsker saken. De to fotballspillerne beskyldes også for rasisme mot den asiatiskutseende Denis Pak, som er høyt oppe i det russiske næringsdepartementet. Han er sjef for avdelingen for produksjon av biler og jernbanevogner.

Kokorin spiller altså for Zenit St. Petersburg, mens Mamajev er midtbanespiller i Krasnodar, der han har vært lagkamerat med Stefan Strandberg. Ifølge nettkanalen Mash ba de to fotballstjernene Pak om å «komme seg hjem der han kommer fra».

Det skal ha vært mandag morgen at de to kom inn i en kafé i det nordvestlige Moskva, der de skal ha oppført seg motbydelig, og det ble en konflikt med ansatte og andre gjester, melder Mash. De skal ha vært høylytte, og Pak skal ha vært en av dem som prøvde å roe fotballspillerne. Flere russiske medier skriver at han ble slått i ansiktet.

– Begge byråkratene ble skadet, skriver Moskovskij Komsomolets. Den andre tjenestemannen heter Sergej Gajsin, melder Life.ru.

Flere medier skriver at fotballstjernene også skal ha kastet stoler mot sine «rivaler».

– Disse to spillerne har ingenting med landslaget å gjøre nå. Vi forbereder oss til landskampene mot Sverige og Tyrkia, sier visepresidenten i det russiske fotballforbundet, Sergej Anokhin, i en uttalelse.

Begge var altså på EM-laget i 2016, men ingen av dem spilte VM i 2018 på hjemmebane. Kokorin hadde vært selvskreven, men kunne ikke være med på grunn av skade. Mamajev ble i sin tid forsøkt hentet av Manchester United, men det skar seg av byråkratiske grunner.

Mamajevs kone, Alana, sier dette til Sport Ekspress:

– Jeg vet ikke hva som har skjedd. Jeg er hjemme i Krasnodar med barna.

Etter EM i 2016 ble Kokorin og Mamajev kjent for at de skal ha brukt to mill. kroner på champagne på en restaurant i Monaco. I en video som ligger ute på YouTube , ser vi hvordan det blir båret inn bøttevis med champagne – til lyden av den russiske nasjonalsangen.