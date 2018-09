JUBEL: De norske spillerne er i ekstase etter å ha kvalifisert seg til VM i Frankrike. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

En av de aller største triumfene

FOTBALL 2018-09-04T17:49:43Z

VALLE (VG) (Norge – Nederland 2–1) Det er rørende scener som utspiller seg på Intility Arena. Spoler vi 13 og en halv måned tilbake, er de uvirkelige.

Publisert: 04.09.18 19:49 Oppdatert: 04.09.18 20:48

Fortvilte tårer er blitt til gledestårer, og dette er altså stort sett de samme spillerne som lå strødd på gresset i Deventer 24. juli 2017, etter 0–1 for Danmark og tre strake EM-tap. Fiaskoen var komplett. Det meste så mørkt ut.

Nå er de i VM. Det er ikke europamesterne fra Nederland.

Ni av dem som startet mot Nederland i dag var på banen mot Danmark. Sammen har de reist seg, og den i fjor så utskjelte landslagssjefen Martin Sjögren kastes i luften. Han har vært helt sentral i lagbyggingen, han slår litt tilbake mot «kritikerne», hvem nå de er. Det fortjener han.

Dette var trolig den viktigste kvalik-kampen Norge har spilt, og det føles som en av største triumfene siden Kari Nielsen scoret det første norske målet i den første norske kvinnelandskampen i 1978, for 40 år siden. Bragden gir riktignok ingen medaljer, foreløpig, men et landslag som har vært så langt nede og klarer å samle seg og kommer tilbake på denne måten er gull verdt likevel.

Vår største stjerne er nominert blant som «verdens beste spiller» det siste året, men Ada Hegerberg vil ikke spille på landslaget. De som ble igjen kan nomineres i kategorien «verdens beste samhold». Måten de stakk hodene sammen, smilte, var positive og aldri klaget er helt fantastisk . Belønningen er en VM-plass, og i garderoben ljomer «verdens beste damer» og OL-sangen «Se ilden lyse» i entusiastiske allsanger.

Det var så mye lettelse og følelser, og vakrere blir ikke idrettsglede.

Og for noen lysende helter. En 38 år gammel sivilingeniør i mål, Ingrid Hjelmseth var strålende og hadde roen da hun trengtes som mest, i sin 127. landskamp. Ingrid Moe Wold på høyrebacken, fysioterapeut på mandag, onsdag og fredag, men på tirsdag blir hun VM-klar. Chelsea-duoen Maren Mjelde og Maria Thorisdottir ryddet unna i midten, Thorisdottir var helt majestetisk med sin duellkraft og arrogante selvtillit i alt hun gjør. Lojale Kristine Minde på venstrebacken sluttet aldri å løpe, og kneblet etter hvert lynkjappe Shanice van de Sanden.

Caroline Graham Hansen og Guro Reiten, de offensive stjernene, var ikke på sitt aller beste, men likevel viktige, og midt i banen de to yngste, løpssterke Frida Maanum (19) og Ingrid Syrstad Engen (20). Syrstad Engen er en juvel, hun kan styre denne midtbanen i et tiår med sin ro, ballsikkerhet og klokskap.

Lisa-Marie Utland og Isabell Herlovsen skulle fylle tomrommet etter Ada Hegerberg. Utland har scoret syv ganger i kvaliken, 30 år gamle Herlovsen, lagets eldste utespiller, kom tilbake fra kinesisk fotball og fikk score målet som ble helt avgjørende på sin egen hjemmebane.

Alt endte perfekt. Alt det vonde fra det siste året kan glemmes.

Nederland hadde ikke sluppet inn mål på 630 minutter. Det norske laget hadde forberedt seg på å jage et seiersmål, men før det var spilt seks minutter hadde ferske Ingrid Syrstad Engen og veteranen Herlovsen kriget inn hver sin scoring.

Scoringsjakten var over allerede. Hva skulle skje de neste 85 minuttene? Det ble en prøvelse. Det holdt på å bli 3–0 da Lisa-Marie Utland slåss en corner i stolpen, men det ble 2–1 da teknisk slepne Vivianne Miedema slapp fri og lurte Ingrid Hjelmseth.

2. omgang ble et nervemareritt som ikke var over før dommeren blåste tre minutter på overtid. Norge hadde vært strålende den første halvdelen av 1. omgang, men mistet grepet etter hvert og de siste 45 minuttene handlet det meste om å få ballen vekk fra eget mål.

Hva nå? Hvor mye vil NFF og landslagsledelsen mase på Ada Hegerberg i Lyon? Jeg er usikker. Hun har ettertrykkelig slått fast, flere ganger, at det ikke er aktuelt for henne å spille i EM, og kanskje vil mange mene at de som fikk Norge til VM også bør gjøre jobben i VM, litt som da Sverige reiste til sommerens mesterskap uten Zlatan Ibrahimovic.

VM-finalen spilles for øvrig i Lyon.