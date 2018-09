«Landslagspausen» ble viktig for Branns gullplaner

FOTBALL 2018-09-16T06:35:09Z

HAUGESUND (VG) (FK Haugesund-Brann 1–3) Brann kjøpte mange og dyrt i sommer. Gode spillere, men hvordan få de kjapt integrert i laget? Redningen kan ha vært den såkalte «landslags-pausen».

Publisert: 16.09.18 08:35

– Vi trengte den pausen, begynner Lars Arne Nilsen da VG snakker med han etter kampen. Brann-treneren legger ikke skjul på hvor avgjørende den kan ha vært.

– Hvor viktig kan den ha vært for deg?

– Veldig viktig. Vi fikk en ekstra mulighet, da det ikke var kamper, til å samspille et lag med de nye spillerne. Derfor kom den pausen på et godt tidspunkt for oss, den passet oss veldig godt, innrømmer Brann-treneren.

Han har brukt tiden godt, visste at det kom en landslagspause ganske kort tid etter spillerkjøpene, og la opp til at det var perioden da de nye skulle integreres i laget – for godt.

Med åtte kamper igjen, og med Brann blant de to beste på tabellen gjennom hele sesongen, er det ikke tvil om at Nilsen tenker gull. Det var også derfor klubben bestemte seg for å bruke siste del av overgangsvinduet til å forsterke stallen.

Men en ting er å kjøpe gode spillere. Branns lag under Lars Arne Nilsen er et samspilt lag, der alle vet hvordan det spilles fotball. Da gjelder det for de nye å lære det – fort.

Derfor feiret de slik:

Nilsens sønn, Sivert Heltne Nilsen, forsvant ut. Og med han lederegenskaper og tøffhet. Inn kom Ruben Yttergård Jenssen, en ganske annerledes fotballspiller. Og derfor må også Brann spille litt annerledes.

– Vi måtte legge om litt, siden de er forskjellige som spillertyper, forklarer Nilsen. De jobber fortsatt med å få Yttergård Jenssen mer med offensivt, mot FKH ble han liggende veldig lavt. Samtidig: Så ballsikker som den tidligere Bundesliga-spilleren er, og i spann med like ballsikre Fredrik Haugen, så ble Haugesund-spillerne løpende imellom.

– Vi får en ny dimensjon i spillet vårt offensivt også. Kristoffer Barmen spilte en meget god kamp. Og Gilli Rólantsson kommer enda bedre til rette med spisskompetansen sin offensivt sånn vi spiller nå, sier Lars Arne Nilsen.

Han er en typisk «4–3–3-mann», og nettopp derfor var den første scoringen perfekt etter hans hjerte: Brann vant ballen, den gikk fra sentral midtbane (Yttergård Jenssen) til venstre indreløper (Barmen), ut til venstre kant (Gilbert Koomson), innlegg – og heading i mål fra nyinnkjøpte Daouda Bamba.

– Fantastisk scoring, nesten perfekt sånn jeg ser det, sier Lars Arne Nilsen. Det var første gang han startet med Koomson på venstre, ikke høyre. Rolantsson startet på høyre. Nilsen forklarer:

– Det skyldes backene til Haugesund. Vi ville stoppe offensiven til Aleksander Stølås, og satte Rolantsson over som høyre kant. Det fungerte bra på begge sidene, mener Nilsen.

– Det fungerte bra på venstre, ingen problem, sier Gilbert Koomson til VG.

Dette tenker Nilsen om tabelltoppen:

I tillegg til en endring på midtbanen, må Brann spille litt annerledes med Daouda Bamba enn med Steffen Lie Skålevik på topp. Det har de jobbet med. Da Bamba ble erstattet av nettopp Skålevik, etter 64 minutter, hadde Bamba scoret et mål og vært nær ved en scoring til, på et gjennomspill, akkurat hva Brann hadde øvd på.

– Sjefen var veldig fornøyd med meg, sier Bamba.

– For han var scoringen viktigere enn for meg. Da slipper han spørsmål. Jeg er veldig fornøyd, sier Lars Arne Nilsen.

Han har gjort unna den – trolig – vanskeligste bortekampen i kampen om seriegullet.

Nå gleder han seg bare til fortsettelsen.

– Jeg tror kampen om gullet vil vare helt inn, sier en fornøyd Brann-trener, Lars Arne Nilsen.