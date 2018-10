HYSJE-KONGE: Joshua King valgte å vise hysje-tegnet etter sin første scoring mot Watford. Foto: ANDREW BOYERS / X03813

Hysj, dette er Kings store dag: To mål, skaffet rødt kort og straffe

FOTBALL 2018-10-06T15:53:54Z

(Watford – Bournemouth 0-4) Dagens gladmelding til Lars Lagerbäck: Joshua King (26) er i støtet. Nå ligger hans Bournemouth på 5. plass i Premier League.

Publisert: 06.10.18 17:53 Oppdatert: 06.10.18 18:34

Mens Tottenham tok en oppskriftsmessig seier mot Cardiff, hadde King dagen da det aller meste lyktes i Bournemouths bortemøtet med Watford.

* Først var den norske landslagsspilleren hjernen bak Bournemouths 1–0 mål. Han la inn til Callum Wilson, som burde ha scoret, men det gjorde ingenting, for David Brooks satte inn returen.

* Så avanserte King gjennom Watford-forsvaret og ble på ulovlig vis stoppet av Christian Kabasele, som allerede hadde gult kort. Dermed måtte Watford-spilleren forlate banen etter bare en drøy halvtimes spill.

* Straffesparket tok Joshua King seg av. Han satte ballen lavt til venstre for keeper, som gikk i motsatt hjørne. Og etterpå viste King hysje-tegnet.

* Joshua King økte så til 3–0 da han headet inn et perfekt innlegg fra Callum Wilson. Det ble også pauseresultatet. Dermed er nordmannen oppe i fire ligamål . Tre av dem er kommet på straffe.

Watford har hatt en sterk start på Premier League -sesongen, men mot Bournemouth var de sjanseløse. Gjestene økte til 4–0 ved Callum Wilson tidlig i 2. omgang.

Sist Bournemouth scoret fire mål på bortebane var mot West Ham i sin første Premier League-sesong. Da ble det 4-3-seier.

21 år gamle David Brooks overbeviste for Bournemouth.

– Han er ung, men han har vist at han har talent. Han viser at alder bare er et tall, sa Joshua King etter kampen ifølge BBC.

Tottenham vant altså 1–0 over bunnlaget Cardiff. Scoringen kom tidlig. Ballen falt ned i beina på Eric Dier, som nesten ikke kunne unngå å score. At det ikke ble flere Tottenham-scoringer på Wembley, var nesten utrolig. Det var et sjansebonanza, og en svakhet at de ikke klarte å få inn flere mål.

Cardiff måtte spille mer enn en halvtime med bare ti mann. Det var Joe Ralls som pådro seg et merkelig rødt kort. Han skjønte at han var i ferd med å tape en duell med Lucas og valgte å sklitakle Tottenham-spilleren - med ballen langt borte. Det kunne bare bli marsjordre.

– Dette lover godt for Tottenham. De har sine problemer både på og utenfor banen. men de kommer til å spille bedre utover i sesongen, fastslo Brede Hangeland som ekspert på TV2.

– Christian Eriksen er det Tottenham mangler, den siste brikken i puslespillet, sa den tidligere toppspilleren Pat Nevin på BBC.

Everton vant en sterk 2–1-seier borte mot Leicester. Matchvinner var Gylfi Sigurdsson, som scoret sitt 50. Premier League-mål. 19 av disse målene har kommet fra en posisjon utenfor 16-meteren.

– Det kan være en kandidat til årets mål, fastslo Martin Keown som ekspert på BBC Radio.

Wes Morgan fikk marsjordre i denne matchen.

Alexander Sørloth kom inn mot slutten, men kunne ikke hindre at Crystal Palace tapte hjemme mot Wolverhampton. Matt Doherty ble spilt fri av Raul Jimenez og fra spiss vinkel fant han veien til nettmaskene.

Lørdagens kamper:

Burnley – Huddersfield 1-1, Crystal Palace – Wolverhampton 0-1, Leicester – Everton 1-2, Tottenham – Cardiff 1-0, Watford – Bournemouth 0-4.

Senere kampstart: Manchester U. – Newcastle (18.30).