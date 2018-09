Foto: Bjørn S. Delebekk

VG følger kampene i Eliteserien

FOTBALL 2018-09-02T16:01:05Z

VG Live er i skrivende stund nede på grunn av tekniske problemer, men ta det helt med ro: Du kan følge samtlige kamper i Eliteserien her!

Publisert: 02.09.18 18:01 Oppdatert: 02.09.18 19:26

Hovedrunden som ble sparket i gang klokken 18.00 har fem kamper på menyen, og vi følger samtlige av de i denne saken.

Vi venter på at vår livetjeneste, VG Live, skal fungere igjen.

Bodø/Glimt - Sarpsborg 08 3–1

48: MÅL! Ulrik Saltnes gir Glimt en drømmestart på omgangen! Glimt leder med to på Aspmyra!

46: Andre omgang er i gang.

45: PAUSE!

45: MÅL! Bodø/Glimt tar ledelsen! Fardal Opseth finner nettmaskene etter skudd fra Angel som reddes. Opseth setter returen.

34: MÅL! Sarpsborg utligner! Og det er Patrick Mortensen med scoringen. Ballen faller til dansken etter en corner. Fra tre meter setter han ballen enkelt i mål.

32: MÅL! Philip Zinckernagel sender Glimt i føringen! Spiulles fri er iskald alene med Vasyutin.

17: Lund Nielsen får en megasjanse til å sende sarpingene i ledelsen, men Bjørkan blokkerer på mesterlig vis.

15: Glimt bedre med etter en sterk Sarpsborg-åpning på kampen.

5: Europa League-klare Sarpsborg har åpnet kampen best her på Aspmyra.

1: Kampen er i gang.

Rosenborg - Haugesund 1–0

46: Andre omgang er i gang.

45: PAUSE!

23: MÅL! Rosenborg tar ledelsen ved Jonathan Levi! Vinner ballen og setter fart fremover, før han banker ballen i mål.

19: Rosenborgs Djordje Denic pådrar seg et gult kort for å felle Akintola.

8: Rosenborg fortsetter å kjøre på. Levi finner brennhete Jebali som avslutter med hodet, men headingen blir svak og Bråtveit redder greit.

2: Rosenborg kommer best i gang og får tidlig en stor mulighet ved Levi, men Bråtveit redder.

1: Kampen er i gang.

Odd - Molde 1–1

68: MÅL! Espen Ruud utligner for odd!

46: Andre omgang er i gang.

45: PAUSE!

30: Megasjanse for Odd, men Birk Risa misbruker muligheten til å score sitt første for Skien-klubben. Får muligheten fra fem meter, men avslutningen setter han over.

18: MÅL! Molde tar ledelsen borte mot Odd! Wolff Eikrem svinger inn en corner som Gabrielsen jakter. Ballen går via Broberg som scorer selvmål.

14: Etzaz Hussain kommer til kampens første avslutning, men skuddet sniker seg utenfor.

5: Molde med et lite overtak innledningsvis. Mange dueller, Odd sliter med å holde på ballen, moldenserne styrer banespillet.

1: Kampen er i gang.

Brann - Ranheim 1–0

60: MÅL! Brann tar ledelsen hjemme i Bergen! Peter Orry Larsen sender rødtrøyene i føringen. Setter ballen enkelt i mål etter en Acosta-heading.

46: Andre omgang er i gang.

45: PAUSE!

14: Brann kommer til mange innlegg, men det er stadig 0–0 i Bergen.

6: Brann best i gang i Bergen. Hatt et par gode muligheter.

1: Kampen er i gang.

Kristiansund - Start 0–1

46: Andre omgang er i gang.

45: PAUSE!

32: MÅL! Start tar ledelsen! Det er Herolind Shala som sender sørlendingene i ledelsen! Start kommer til innlegg fra venstre, ballen fallen til Shala som har en enkel oppgave med å score.

16: Det er Start som har kommet best i gang i Kristiansund.

4: Stor sjanse for Start tidlig! Akinyemi spilles fri og kommer alene med keeper, men McDermott varter opp med en strålende redning.

1: Kampen er i gang.