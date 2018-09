STJERNEDUO PÅ TRAPPENE: Sander Berge (til venstre) og Markus Henriksen jakter de sin sjette seier på seks mulige landskamper sammen mot Bulgaria i Nations League søndag kveld. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Fysikk og kjemi bak Lagerbäcks sentrale suksessformel: – Har funnet en god miks

SOFIA (VG) De har hatt hver sin periode borte fra landslaget under Lars Lagerbäck, men når de begge er tilgjengelige, er Markus Henriksen (26) og Sander Berge (20) tett på hverandre.

Mot Bulgaria i Nations League søndag kveld starter duoen etter all sannsynlighet for sjette gang sammen på sentral midtbane for Norge, og uten unntak i Lagerbäcks Norge-periode har Henriksen/Berge utgjort midtbaneduoen når de begge har vært i landslagstroppen.

Og de har gjort det så bra (fem seirer av fem mulige) at landslagskaptein Stefan Johansen er blitt skjøvet ut på kanten.

– Vi to liker å spille sammen. Vi har funnet en god miks på når vi skal balansere, når vi skal gå, og varierer det veldig fint, beskriver Markus Henriksen om kjemien mellom de to.

Nesten fire meter

Men det handler også om fysikken. 177 kilo og 383 centimeter er totalen på Norges sentrale midtbane, det er mye mann og muskler, og det er løpskapasitet og «power».

Og minst like viktig i Lagerbäcks fotballmatematikk: De spiller på lav risiko. Både Henriksen og Berge er trygge med ballen i beina og velger som oftest like trygge pasningsalternativer.

– Vi har levert noen gode kamper sammen, vi kjenner hverandres styrker og vi spiller hverandre gode. En klar dynamisk balanse. Markus er en veldig god ballvinner, flytter bena fort, gjør ikke fotballen så vanskelig og spiller ballen fra seg fort. Løper alltid de meterne og skaper plass for andre, beskriver Sander Berge .

I Sverige-tiden tviholdt Lagerbäck på Tobias Linderoth og Anders Svensson gjennom mange år, på Island skrev han fotballsagaen med høvdingen Aron Gunnarsson og hardtarbeidende, spektakulære Gylfi Sigurdsson i midtbanerollene – og i sin tredje nordiske landslagsjobb virker han å være svært trygg på Berge og Henriksen.

– De har fungert veldig bra i de matchene. Den er veldig jevnt om de posisjonene, så man funderer alltid på om man skal gjøre et bytte. Men jo mer man spiller sammen, jo bedre blir det, svarer Lagerbäck på hvorfor han alltid har valgt proffene fra Hull og Genk.

Tidlig ute – gode gener

Det er flere likhetstrekk mellom de to enn lengden på klubbnavnet og størrelsen på kroppene: Begge ble «fotballvoksne» tidlig og fikk A-landslagsdebuten som tenåringer, og begge tilhører en familie med toppidrett i slektstreet.

Markus Henriksen ble yngste landslagsspiller på 26 år da han debuterte mot Kroatia under Drillo i 2010 , året han fylte 18, samtidig som han var godt etablert på Rosenborgs mesterlag. Mens Berge var like gammel da han signerte for Genk og hadde akkurat fylt 19 da han kom inn på Lagerbäcks midtbane – og ble der.

Så var det dét med genene; Berges farfar Ragnar var landslagsspiller for Norge på 1950-tallet, far Åsmund var landslagsspiller i basket, mor Linnea det samme for Sverige, og broren Aksel Bolin har dominert i den norske basketligaen . Mens Henriksens familie har markert seg på backplass – søsteren Marie for Byåsen (håndball) og pappa Trond for Rosenborg (fotball).

Skjønt Nations League? Her er forklaringen

5 KAMPER – 5 SEIRER Disse landskampene har Sander Berge og Markus Henriksen spilt sammen:

1. San Marino – seier 8–0

2. Nord-Irland – seier 1–0

3. Island – seier 3–2

4. Panama – seier 1–0

5. Kypros – seier 2–0

– Kunne være litt pinglete

Faktisk er Markus blitt litt «Rambo», tilnavnet til faren (som ifølge medspiller Mini også taklet da han førte ballen), gjennom perioden som Championship-spiller i Hull.

– Der kryr det av taklinger. Den delen av spillet mott har jeg absolutt forbedret. Jeg har lært meg å bruke kroppen min. Før kunne jeg være litt pinglete i spillet. Nå vinner jeg de fleste 50-50-duellene, sier Markus Henriksen, som for øvrig også har funnet tonen med Sander Berge utenfor banen.

– Vi er mye sammen. Han er jo «halvtrønder», er romkamerat med Sørloth (Alexander), og vi har en Fortnite-gruppe (dataspill), og Sander er flittig med i den, forteller Markus Henriksen.