Mario Mandzukic avgjorde «Derby d’Italia»: - Helt perfekt

FOTBALL 2018-12-07T21:26:48Z

(Juventus - Inter 1–0) Etter en time med stillingskrig tok den største krigeren av dem alle, Mario Mandzukic, ansvar.

Publisert: 07.12.18 22:26 Oppdatert: 07.12.18 22:44

Den portugisiske høyrebacken Joao Cancelo hadde vandret hele veien over til venstre side av feltet, og vippet ballen inn på bakre stolpe. Der ventet hundre kilo med gal kroat, og knuste Asamoah i duellen.

– Han venter den inn, helt perfekt på bakre stolpe. Det er jo der han vil ha den, kommenterte VGs Vegard Aulstad i det VG+-sendte oppgjøret mellom erkerivalene Juventus og Inter.

Men det var Inter som hadde de største sjansene på Allianz Stadium. Mauro Icardi fikk en god sjanse blokkert av Giorgio Chiellini, mens Roberto Gagliardini skjøt i stolpen etter en snau halvtime.

Og da Ivan Perisic og Icardi begget jaktet en perfekt pasning inn i feltet, endte de opp med å kollidere med hverandre og spolere sjansen.

– Det er litt typisk, det, at man brenner store sjanser og så slipper inn selv, kommenterte Aulstad etter at matchvinnerscoringen var et faktum.

Etter scoringen, snørte Juventus igjen sekken i kjent stil og vendte fokus over på midtukens Champions League-oppgjør mot Young Boys. Også Inter har en avgjørende kamp i den gjeveste turneringen i vente, og må slå PSV på hjemmebane.

Avstanden mellom lagene i Serie A er nå 14 poeng og «den gamle dame» tar med seg en serieledelse på hele elleve poeng inn i lørdagsnatten.