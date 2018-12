ELITESERIEN 2019: Henning Berg og resten av Stabæk-leiren kunne juble for spill i Eliteserien også i 2019. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Lettet Berg etter å ha sikret plassen:– Det blir feiring, det kan jeg love deg

ÅLESUND (VG) (Aalesund-Stabæk 1–1, 1–2 sammenlagt) Stabæk har hatt en tøff sesong i Eliteserien 2018 som endte med kvalikplass. Stabæk-trener Henning Berg kunne derfor smile ekstra bredt da plassen ble sikret i Ålesund søndag kveld.

Et selvmål fra Pape Habib Gueye sikret Stabæk plassen.

– Det var så deilig å se den gå i mål. Det er vanskelig å forsvare seg mot slike cornere som Jeppe slo der. Det ble tette og jevne kamper. Det er lite som skiller, og det ble tett. Det er så deilig når vi holder oss, smiler Berg bredt til VG etter kampslutt.

Til tross for den store gleden over å ha sikret plassen i Eliteserien i 2019, klarer han ikke å gi slipp på følelsen av å faktisk ende på kvalikplassen.

– Det betyr mye

At Stabæk unngikk å ta veien ned sammen med Start og Sandefjord er noe som betyr veldig mye for klubben ifølge Berg.

– Vi har mange unge spillere som skal være med i U20 VM neste år, og da er det viktig for dem å møte god motstand. Vi slipper også å kutte så mye økonomisk som vi kunne ha gjort med et nedrykk.

– Hadde det vært krise økonomisk med nedrykk?

– Vi har kanskje det minste budsjettet i Eliteserien i utgangspunktet, så veldig drastisk hadde det ikke blitt. Det kunne for eksempel ha vært mye verre for Strømsgodset om de rykket ned.

Lettet sportslig leder

Sportslig leder i Stabæk, Inge Andre Olsen, var lettet.

– Det er dritdeilig. Det har vært en tøff sesong med mye stang ut og skader som har gjort at det ikke har vært rytme i laget. All ære til de gutta som har stått mot presset som har vært, forteller Olsen til VG og legger til:

– Når vi virkelig har måtte vinne og hatt kniven mot strupen så har de levert. Det er imponerende for trykket har vært stort på oss.

Han mener i likhet med Berg at det var viktig for Stabæk som klubb og skulle spille i Eliteserien også i 2019.

– Det er modellen vår. Vi skal matche unge spillere mot de beste slik at de kan selges videre og tas opp på landslag. Det er utrolig godt å holde oss da slik at de også i 2019 kan måle seg mot de beste.

Ingen planer om å dra

Det har vært knyttet litt spenning til hva som hadde skjedd med diverse Stabæk-spillere dersom de hadde rykket ned fra Eliteserien. En det har vært snakket mye om, og som ikke har lagt skjul på ambisjoner tidligere, er Ohi Omoijuanfo.

– Man vil alltid spille på øverste nivå. Det har jeg aldri lagt skjul på. Men nå er vi i Eliteserien, og jeg har to år igjen av kontrakten. Jeg trives og føler jeg utvikler meg, så jeg stresser ikke med å komme meg et annet sted, smiler han til VG.

– Jeg ser frem til 2019. Da skal jeg og de andre sørge for at vi tar nok poeng slik at vi unngår dette nedrykksgreiene her.

Henning Berg forteller også at det vil være letter å beholde spillere nå som de fortsette å spille i Eliteserien, men mener ikke det er noe hinder for at spillere kan forsvinne.

– Uansett om spillere har kontrakt i Stabæk eller ei, og uansett nivå: Er budet godt nok så selger vi. Det er slik klubben jobber.

