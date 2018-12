PÅ LISTE: Benjamin Pavard (f.v.), James Tarkowski og Jonathan Tah er blant spillerne som ramses opp som mulige Liverpool-forsterkninger i januar. Foto: Reuters / AFP

Avis: Disse kan Liverpool kjøpe i januar

FOTBALL 2018-12-14T14:51:27Z

Jürgen Klopp (51) har tidligere uttrykt at det må skje «galskap» hvis Liverpool skal begi seg ut på overgangsmarkedet i januar. Men nå kan manageren bli tvunget til å handle.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 14.12.18 15:51

«Klopp må kanskje revurdere Liverpools overgangsplaner i januar», skriver Liverpool Echo etter skadekrisen som har rammet klubben.

Forsvarsspillerne har falt som fluer den siste tiden: Joe Gomez blir ute lenge med et benbrudd, Joel Matip mister seks uker på grunn av et brukket kinnbein, og fredag kom nyheten om at også høyreback Trent Alexander-Arnold må belage seg på å miste noen kamper.

Derfor har det som tidligere virket som et svært usannsynlig scenario, blitt realistisk. Men hvilke spillere kan være aktuelle som forsterkninger i det skaderammede Liverpool-forsvaret i jakten på seriegull?

Tarkowski eller Pavard?

Evening Standard har laget en liste over fem spillere som kan være aktuelle:

James Tarkowski (Burnley): Midtstopperen har slitt med skader denne høsten, men er nå frisk. Har spilt seg inn i den engelske landslagstroppen i år og blitt koblet til Liverpool flere ganger.

Jamaal Lascelles (Newcastle): Den robuste stopperen har tidligere blitt koblet til både Chelsea og Tottenham. Har kontrakt til 2023, så det blir eventuelt dyrt å lokke ham vekk i januar.

Matthijs de Ligt (Ajax): Trolig verdens mest ettertraktede midtstopper nå. Er stopperpartneren til Virgil van Dijk på Nederland. Men ting tyder på at klubber som Juventus og Barcelona leder an i jakten på hans dyrebare signatur.

Benjamin Pavard (Stuttgart): Den franske VM-suksessen har gjort Pavard til et kjent navn i Fotball-Europa. Har fordelen av å kunne spille både høyreback og midtstopper. Skal være aktuell for Bayern München.

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen): Giganten på 195 cm spås som den neste Jérôme Boateng. Har også blitt koblet til Manchester United.

Men ingen av disse kan hentes før søndagens storoppgjør hjemme mot Manchester United. Trolig kommer Klopp til å bruke James Milner som høyreback i fraværet av både Alexander-Arnold og Gomez.

Til tross for skadeproblemene er det vanskelig å se for seg noe annet enn Liverpool-seier mot erkerivalen: Klopps menn er i suveren form, med fem strake seirer i ligaen, 28 seriekamper på rad uten hjemmetap, og bare seks baklengsmål så langt i sesongen.

United fikk hvilt flere spillere i tapet mot Valencia onsdag, men mangler fortsatt Victor Lindelöf (f), Marcos Rojo (f) og Alexis Sánchez (a) i tillegg til en lang rekke usikre spillere. Med bare én seier på de fem siste seriekampene er de ikke i nærheten av Liverpools form.

