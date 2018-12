Salah sendte Liverpool videre i Champions League

FOTBALL 2018-12-11T21:55:04Z

(Liverpool - Napoli 1–0, Barcelona - Tottenham 1–1) Liverpool var avhengige av seier for å avansere mot Napoli, og lyktes tross et sjansesløseri av en annen verden. Og Tottenham fikk akkurat den hjelpen de trengte for å avansere.

Publisert: 11.12.18 22:55 Oppdatert: 11.12.18 23:20

Etter en drøy halvtime kom målet som holder liv i Liverpools drøm om nok en finaleplass i Champions League .

Etter å ha brent flere gode sjanser, fant Mohamed Salah et smutthull mellom Napoli-forsvarerne Mario Rui og Kalidou Koulibaly.

Vinkelen var spiss, men David Ospina etterlot et osean av rom ved nærmeste stolpe, og Liverpools målkonge så sitt snitt til å utnytte nettopp det.

Ballen lurte seg inn.

Stemplet

Men den mest omdiskuterte situasjonen i kampen, kom tidligere. Napoli skulle kontre da Dries Mertens mottok ballen, og så ikke Virgil van Dijk komme susende inn fra siden.

Stopperen tok ballen først, men satte så knottene i ankelen på standfoten til belgieren. Og fikk gult.

– Soleklart rødt, meldte dommer Svein-Erik Edvartsen på Twitter .

Men van Dijk fikk bli på banen, og Liverpool ble ikke straffet for alle de misbrukte monstersjansene de fikk på kontring, da Napoli jaktet scoring på slutten. Særlig Sadio Mané kunne nesten hatt et tosifret antall scoringer i andre omgang alene.

Én scoring ville sendt Napoli videre, Liverpool ut.

Og den så ut til å komme, da innbytter Arkadiusz Milik plutselig var alene med Alisson, tre minutter på overtid. Men den brasilianske målvakten kastet seg ut, ofret liv, lem og det som verre er, og klarte på mirakuløst vis å stoppe polakken.

Liverpool er videre til utslagsrundene i Champions League.

Spurs fikk hjelp

Tottenham var på sin side avhengige av seier borte mot Barcelona for å ha avansementet i sine egne hender. Og da Ousmane Démbélé driblet seg forbi halve Tottenham og plasserte ballen under Hugo Lloris, var de avhengige av hjelp fra PSV, som spilte borte mot Inter.

Det så de lenge ut til å få, etter at Hirving Lozano sendte nederlenderne i ledelsen på Giuseppe Meazza.

Men da Mauro Icardi utlignet for Inter, dypt inne i den andre omgangen, måtte Tottenham igjen score. Det så mørkt ut.

Helt til Kane spilte ballen inn på tvers til en fremadstormende Lucas Moura, som spaserte inn utligningen, fem minutter før full tid.

Dermed er begge engelske lag videre etter en høydramatisk tirsdag i Champions League.